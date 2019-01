Leksehjelp-gründer: – Ufattelig at det ikke er nasjonalt mobilforbud

– Det vi vet av forskning er at mobiltelefonen i klasserommet er mest skadelig for de svake elevene. Jeg kan ikke fatte hvorfor man ikke har innført et forbud, sier Jamil til NRK.

LEKSEHJELPER: Gründer og tidligere lærer Arshad Jamil driver Ungdomsakademiet, som hjelper elever på ungdomsskole og videregående skole med skolearbeidet etter skoletid. Foto: Privat

Han ønsker å fjerne tilgangen til telefoner, sosiale medier, WhatsApp, chattesystemer, Spotify og Youtube i klasserommene, og lurer på hvorfor skoler og lærere skal måtte bruke tid på å diskutere mobilregler.

– Myndighetene må tilrettelegge for at lærerne kan bruke mer tid på undervisning, og ikke diskutere sånne ting som dette her, sier han.

Utdannings-direktoratet: Dette er lov Ekspandér faktaboks Et mobilforbud må følge av ordensreglementet som er tilknyttet den enkelte skole.

følge av ordensreglementet som er tilknyttet den enkelte skole. Skolens ordensreglement vil i utgangspunktet gjelde likt for alle skolens elever.

vil i utgangspunktet gjelde likt for alle skolens elever. Dersom ordensreglementet skal endres skal de som reglementet gjelder få mulighet til å uttale seg før skolen vedtar, endrer eller opphever det.

skal de som reglementet gjelder få mulighet til å uttale seg før skolen vedtar, endrer eller opphever det. Friminuttet er å regne som en del av skoletiden , og ordensreglene kan derfor innebære forbud mot å ha mobil også i friminuttene. Det må imidlertid vurderes om mobil i friminuttene er å anse som et «forhold som ... skaper sikkerhetsmessige eller andre problemer ved skolen».

, og ordensreglene kan derfor innebære forbud mot å ha mobil også i friminuttene. Det må imidlertid vurderes om mobil i friminuttene er å anse som et «forhold som ... skaper sikkerhetsmessige eller andre problemer ved skolen». Skolen har ikke lov til å kreve at mobiltelefonen er fysisk utenfor skolens område.

lov til å kreve at mobiltelefonen er fysisk utenfor skolens område. Dersom noen bryter reglene, og lærer tar telefonen kan ikke skolen beholde den utover skoletiden eller etter at skoledagen er slutt, siden fritiden til elevene er utenfor rammene til ordensreglementet.

kan ikke skolen beholde den utover skoletiden eller etter at skoledagen er slutt, siden fritiden til elevene er utenfor rammene til ordensreglementet. Kommuner kan vedta et kommunalt mobilforbud på alle skolene i en kommune gjennom at de kan vedta en lokal forskrift om ordensreglementet som er felles for alle kommunens skoler.

et kommunalt mobilforbud på alle skolene i en kommune gjennom at de kan vedta en lokal forskrift om ordensreglementet som er felles for alle kommunens skoler. Dersom det skal komme et nasjonalt mobilforbud på norske skoler, må Stortinget endre opplæringsloven eller innføre en ny lov etter at det er fremmet forslag om dette. Det er ikke fremmet et slikt forslag. Kilde: Utdanningsdirektoratet

– Paradoks

Statsminister Erna Solberg og kunnskapsminister Jan Tore Sanner varslet i høst at mobilforbud i klasserommene vil være en av sakene Høyre vil løfte frem i forbindelse med kommunevalget.

40 prosent av rektorene i NRKs kartlegging svarer at de ønsker helt eller delvis nasjonalt forbud mot mobiltelefon. Halvparten av rektorene vil ikke ha noe forbud i det hele tatt eller foretrekker andre løsninger, mens resten ikke har noen mening om saken. Foto: Gorm Kallestad / NPK

Men foreløpig vil ikke partiet ta saken opp i Stortinget.

Jamil mener at det er et paradoks at det ikke er politisk vilje til å løfte denne saken nasjonalt, når det åpenbart er et tema politikerne bryr seg om.

– Mobiltelefonene er et stort problem og gjelder veldig mange. Jeg syns politikerne burde ta opp dette nasjonalt, og ikke la det være opp til den enkelte lærer og skole å bestemme.

– Oppfordrer til lovbrudd

Marius Storvik, som er førsteamanuensis ved juridisk fakultet ved UiT Norges arktiske universitet mener at mobilforbud, slik det praktiseres på mange skoler i Norge, må anses som et inngrep i privatlivet.

KRITISK: Førsteamanuensis i juss ved UiT Norges arktiske universitet, mener at Høyre bør ta opp mobilforbud i skolen på Stortinget. Foto: Adrian Dahl Johansen / NRK

Juristen mener at det er brudd på både Grunnloven og menneskerettighetene.

– Å oppfordre skolene til lovbrudd er kanskje ikke det mest fornuftige disse politikerne har gjort, sier han.

Storvik mener at dersom Høyre ønsker å endre reglene i skolen, må de gjøre det gjennom å ta opp saken på Stortinget, og slik gi skolene lovhjemmel til å inndra telefonene.

Utdanningsdirektoratet mener imidlertid at skolene har sitt på det rene, dersom de har skrevet inn forbud mot bruk av mobiler i skoletiden i skolens ordensreglement.

Ikke til Stortinget

Høyre avviser at de oppfordrer til lovbrudd ved å be lokalpolitikerne om å stramme inn reglene for mobilbruk på skolene i sine kommuner, dersom det er behov.

DISTRAKSJONER: – Det er distraksjoner. Enkelt og greit. Det er ikke læring, det bidrar ikke til å opparbeide digital kompetanse og det er heller ikke sunt, skriver Høyre-politiker Mathilde Tybring-Gjedde i en kronikk om mobiltelefoner i skolen på NRK.no fredag. Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

Mathilde Tybring-Gjedde (H) i Stortingets utdanningskomité sier at partiet forholder seg til Barneombudets lovtolkning, om at skolen kan ha regler i ordensreglementet om mobilbruk i skoletiden.

– Det må være rom for lærerne og skolene å innføre regler som sikrer konsentrasjon og læring i undervisningen. I fritiden er det selvfølgelig foreldrene og elevene som bestemmer over sin mobilbruk, sier hun.

Les Tybring-Gjeddes kronikk: Mobilbegrensning i skolen er nødvendig

Høyre-politikeren mener at det er mange måter å løse denne problematikken på, og at saken bør løses lokalt. Hun er dermed uenig med de to jussekspertene.

– Vi har ikke planer om å løfte dette i Stortinget foreløpig. Men Høyre er tydelig på at skolene bør ha klare regler om mobilbruk i undervisningen. Det er ikke enkelt å konkurrere mot sosiale mediers fristelser.