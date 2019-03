Mener målet med VG-rapporten var å diskreditere Sofie

I går kveld kom VG med sin versjon av hva som skjedde under dekningen av den famøse dansevideoen med Trond Giske på Vulkan bar i Oslo.

Rapporten konkluderer med at avisen har sviktet i håndteringen av kvinnen som danset med Giske, men sier de ikke har grunnlag for å slå fast at journalist Lars Joakim Skarvøy bevisst fabrikkerte et sitat fra Sofie.

Skarvøy sa i går i et intervju med NRK at kvinnen forteller en annen historie nå enn det hun sa til ham.

Skarvøy er permittert med lønn i seks måneder og sjefredaktør Gard Steiro beholder jobben i avisa.

– Interne rapporter er verdiløse

Nyhetsredaktør i Nettavisen Erik Stephansen mener VG kommer dårlig ut av sin egen gransking.

– Det viser seg igjen og igjen at pressen er ganske dårlig til å håndtere kriser selv. Jeg spurte VG i går om de hadde fått profesjonell krisehjelp i denne saken, det sa de nei til. Det burde de kanskje fått, sier Stephansen til NRK.

SE VIDEO: – Vi finner ikke grunnlag for å konkludere med at VGs reporter bevisst har fabrikkert et utsagn fra Sofies side, sier sjefredaktør Gard Steiro.

Stephansen mener det er uheldig at VGs ledelse har evaluert og gransket seg selv.

– Slike interne rapporter er ofte ganske verdiløse, for de har egentlig ikke som formål å granske hva som har skjedd, men å frikjenne ledelsen. Her har alle muligheten til å sammenstille forklaringene sine og uansett hva Sofie (27) har sagt, så dreier hele rapporten seg om å diskreditere hennes troverdighet, sier Stephansen.

– Det kommer VG svært dårlig ut av.

Bekymret for kildevernet

Stephansen mener rapporten viser at Sofie har vært konsistent på at hun ikke har sagt det hun ble sitert på.

– I tillegg så viser alle SMSene at det er hun som snakker sant. Likevel konkluderer rapporten med at de heller tror mer på sin egen journalist, sier Stephansen.

Han reagerer også på at Skarvøy i intervjuet med NRK onsdag, refererer til ting Sofie skal ha sagt i en «off the record»-samtale med journalisten.

– Det er å kaste henne og kildevernet under bussen, sier Stephansen.

– Jeg er jo bekymret for kildevernet når det kommer fram at grunnlaget for sitatet var en off the record-samtale. Sånn skal man ikke gjøre, sier fagmedarbeider ved Institutt for journalistikk (IJ) Trygve Aas Olsen

SE VIDEO: VG-journalist Lars Joakim Skarvøy til NRK: – Hun forteller en annen versjon nå

Olsen mener det er umulig for utenforstående å vite hva som egentlig ble sagt i samtalen mellom Skarvøy og Sofie.

– De som mener at VG må vedgå at sitatet var fabrikert, de mener egentlig at VG skal konkludere på et sviktende faktagrunnlag.Men den etiske feilen VG har gjort er å sitere Sofie mot sin egen vilje og med et sitat hun mener ikke er dekkende, sier Olsen.

Verken VGs ledelse, journalist Lars Joakim Skarvøy, VGs styre eller representanter for Schibsted kunne stille til intervju i dag.