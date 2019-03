VG-journalist Lars Joakim Skarvøy til NRK: – Hun forteller en annen versjon nå

I dag klokken 20.00 kalte VG inn til pressekonferanse for å legge frem sin egne gransking av Giske-saken. Det har stormet rundt avisen etter at de publiserte en sak om Trond Giskes mye omtalte dansevideo.

NRK møtte Lars Joakim Skarvøy, en av de fire journalistene som skrev den første artikkelen og gjorde det første intervjuet med kvinnene som møtte Arbeiderpartiets Trond Giske på Oslo-baren.

Sier han ikke håndterte kontakten godt

Han sier han ikke har håndtert saken på en god måte som journalist.

– Jeg har ansvar for å ivareta uerfarne kilder som ikke har hatt kontakten med medier før. I denne saken så ivaretok jeg ikke jeg Sofie på en god måte. Det er jeg veldig lei meg for, og jeg har enorm forståelse for at Sofie har opplevd den siste tiden som belastende.

Skarvøy sier han beklager dette.

Den seks sekunder lange dansevideoen bidro til at Giske ikke ble innstilt til styret til Trøndelag Arbeiderparti, men i etterkant har det kommet fram at kvinnen i videoen føler seg feilsitert, og at hun meldte ifra om dette allerede før saken kom på trykk den 21. februar i år.

På spørsmål om hva han mener han gjorde feil svarer Skarvøy:

– Jeg presset henne for Hardt til å bli en del av denne saken med et sitat som hun hadde gitt meg. Og jeg gjorde henne ikke godt nok forberedt på den enorme belastningen og oppmerksomheten denne saken utløste med dette sitatet.

– Hvorfor gjorde du det?



– Det gjorde jeg fordi vi, og jeg, var opptatt av å ha hennes versjon av hendelsen og kvelden på Bar vulkan med Trond Giske, med i vår sak så leserne kunne forstå hva det var som hadde skjedd. Men det gikk for langt. Hun ba selv om å ikke være en del av denne saken, og likevel arbeidet jeg videre med å overtale henne og diskutere med henne slik at hun ble en del av denne saken, svarer han.

Sier hun er riktig sitert

Kvinnen har insistert på at hun aldri sa, slik det sto i artikkelen, at dansingen med Trond Giske ble «litt mye».

– Jeg kan ikke svare på hvorfor hunm forteller en annen versjon av hva hun fortalte meg nå, enn det hun fortalte meg de samtalene vi hadde sammen, sier Skarvøy til det i dag.

Han sier hun fortalte at Trond Giske hadde vært litt ubehagelig, litt ekkel og at hun syns det hele hadde blitt litt mye.

– Så hun er sitert riktig?

– Ja.

– Kan du dokumentere det?

– Jeg kan ikke dokumentere det på noe annen måte enn å vise til de notatene jeg tok den kvelden, og de notatene viser at hun brukte begreper som «litt ubehagelig», «litt ekkel».

Skarvøy legger til at han burde forberedte henne på at det etterlatte inntrykket av den saken ble en verre fremstilling enn den hun ga meg om den kvelden.