En rekke voldsepisoder, mange av dem utført med kniv, har preget Oslo de siste månedene.

Voldsutviklingen har skapt bekymring hos foreldre, som er redde for at barna deres skal bli rammet.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp). Foto: Javad Parsa / NTB

Tirsdag sendte Fremskrittspartiet en formell anmodning til justisministeren om å komme til Stortinget og redegjøre for voldsutviklingen i hovedstaden.

– Vi tar det som en selvfølge at justisminister Mehl vil komme til Stortinget og redegjøre nå som voldssituasjonen i hovedstaden tilsynelatende er helt ute av kontroll, sier Listhaug.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) ser ikke behovet.

– Jeg kan ikke se at det er behov for at jeg kommer til Stortinget for å redegjøre om denne situasjonen akkurat nå. Stortinget har uansett ikke trådt sammen etter sommeren enda, og en eventuell redegjørelse ligger frem i tid, skriver Mehl til NRK.

Innfører våpenamnesti

Mehl avdramatiserer også utviklingen. Hun påpeker at det også tidligere har vært perioder med uro i hovedstaden.

– Da regjeringen tok over i fjor høst hadde det også vært flere skyteepisoder, og vi ser nå en ny serie av hendelser etter en rolig periode. Oslo-politiet viser til at det i perioder er større uro i enkelte miljøer, men samtidig er det færre tunge, unge kriminelle og antall knivran går ned, skriver justisministeren.

Samtidig peker hun på at politiet har satt inn ekstra patruljer for å skape trygghet. Og hun mener regjeringen satser på lov og orden.

– Regjeringen har bevilget 200 millioner kroner i 2022 til varig styrking av kamp mot kriminalitet, flere politifolk til stede lokalt og bedre forebygging. Oslo politidistrikt fikk 40 millioner kroner for å styrke arbeidet mot kriminelle miljøer og gjenger.

Justisministeren viser også at til regjeringen nylig har kunngjort at det kommer til å innføres et våpenamnesti fra 1. januar til 1. juni 203.

Hensikten er med amnestiet er blant annet at ulovlige våpen skal havne i feil hender, som «kriminelle miljøer».

Leder i enhet Øst i Oslo-politiet, sammen med deler av våpnene som er beslaglagt i hans område så langt i år. Foto: Runar Henriksen Jørstad / NRK

Krever klarere svar

Dette er imidlertid ikke nok til å berolige Frp-lederen.

– Politiet har advart en rekke ganger om økende brutalitet og frekvens på volden, men vi får ingen konkrete svar på hva som gjøres, sier Frp-lederen.

John Roger Lund, leder for enhet øst i Oslo-politiet, uttalte til NRK i helgen at de kriminelle miljøene i deler av hovedstaden er preget av knallhard indre justis og territorielle konflikter.

Lund uttalte samtidig at man ikke ser flere voldshendelser enn tidligere år, men at en fellesnevner for mange av hendelsene den siste tiden er at gjerningspersonene har vært unge – mellom 16 og 22 år.

Listhaug mener regjeringen må fortelle hva som gjøres for å snu det hun mener er en negativ utvikling i hovedstaden.

– Dersom Mehl nekter å redegjøre om denne saken, må det tolkes dit hen at regjeringen hverken anerkjenner alvorlighetsgraden eller har noen ide om hvordan de skal få bukt med situasjonen, sier Listhaug.