15-åring settes i voksenfengsel

– Det er fullt nå. Så da har han fått plass i voksenfengsel.

Det sier politiadvokat Hanna Kaplon.

Det er totalt åtte plasser i hele Norge for barn under 18 år som varetektsfengsles. De er ved Bjørgvin fengsel i Bergen og i Romerike Fengsel på Eidsvoll.

Alle disse åtte plassene er nå fulle.

Dermed blir i dag en 15 år gammel gutt satt i voksenfengsel.

Den 15 år gamle gutten ble allerede i går overført til Eidsberg fengsel og vil nå sitte der sammen med kun voksne innsatte i en uke.

Knivstikking på Grønland

Den 15 år gamle gutten er den tredje politiet får tak i etter knivstikkingen på Grønland tidligere denne uken. I en slåsskamp mellom fem til ti personer ble en mann sent i tenårene knivstukket. Mannen er ikke alvorlig skadet.

Politiet identifiserte tre mulige gjerningspersoner:

Den ene er tatt vare på av barnevernet fordi han er under 15 år.

Den andre ble varetektsfengsel i én uke på onsdag. Politiet ba bare om én ukes varetektsfengsling for denne gutten, og vil vurdere om de skal be om forlengelse. Han fikk den siste ledige plassen i ungdomsfengslene.

Den tredje gutten ble pågrepet i går og fremstilt for varetektsfengsling i dag. Dette er gutten som nå skal i voksenfengsel.

– Det er uheldig at gutten ikke får plass ved et ungdomsfengsel. Det hadde vært det beste for ham, sier Kaplon.

Plassmangel

Politiet understreker at det er et problem at det i en sak som dette ikke er ledig plass ved ungdomsfengsel.

– Nå har det vært meldt om høye og stigende tall i ungdomskriminaliteten, og antall ungdomsfengselsplasser har så vidt meg bekjent stått stille, sier Kaplon.

Det er politisk bestemt at når ungdomsfengslene er fulle så skal man bruke disse spesialtilpassede ungdomsplassene som de har på Eidsberg.

Eidsberg fengsel har et ungdomsteam, som jobber med innsatte mellom 18 og 25 år.

– Men det er ikke et ungdomsfengsel, det er et voksenfengsel, poengterer Kaplon.

PROBLEM: Det er ikke bra for 15-åringen å bli satt i voksenfengsel, mener politiet. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Kan påvirke lengden på varetektsfengsling

I tillegg til å være ille for gutten, mener politiet at det også gjør deres arbeid mer krevende fordi de får mindre tid til å jobbe på.

– Politiet begjærte gutten fengslet i to uker med begrunnelse i fare for bevisforspillelse. Nå har vi fått kjennelsen fra Oslo tingrett og vi fikk medhold i én uke, sier Kaplon.

Hun forklarer at når det gjelder fengsling av barn må retten gjøre mange vurderinger.

– I og med at politiet har fått medhold i en uke, så betyr det at retten vektlegger belastningen det er for gutten å sitte i dette fengslet.

Hun vil ikke spekulere i om grunnen til at de kun fikk medhold i én ukes varetektsfengsling er fordi ungdomsfengslene er fulle og gutten skal slippe å sitte i voksenfengsel for lenge. Men hun legger ikke skjul på at det kan ha spilt en rolle.

– Må dere jobbe ekstra raskt nå for å samle alle bevisene før gutten slipper fri?

– Ja, 100 %. Det er mye som skal gjøres på kort tid nå.

Slåsskamp: Det var i en slåsskamp mellom flere personer at de tre barna skal ha knivstukket en person sent i tenårene. Foto: Zhilwan Manbari / NRK

– Terskelen for å fengsle barn skal være høy

Politiadvokaten understreker at mens barnet skal ivaretas, skal også samfunnet beskyttes.

– Terskelen for å fengsle barn er veldig, veldig høy, og den skal alltid være høy. Det skal tas hensyn til barnet som skal holdes frihetsberøvet. Samtidig er det hensynet til samfunnet som skal være i stand til å etterforske straffbare handlinger og stille de ansvarlige til ansvar.