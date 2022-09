– Det skjedde rett foran barnefamilier. Små barn skal ikke se sånne ting. De gråter, de ser masse blod i gata.

Det er fredag kveld på Furuset Forum, et samlingssted og ungdomsklubb på Furuset.

Denne kvelden har en gjeng mammaer samlet seg. De vil fortelle NRK om hvorfor de blir liggende og gruble på kveldene:

– Som mor er jeg redd for barna mine. Vi elsker barna våre. Derfor trenger vi hjelp, sier en av dem.

For her på Furuset ble to unge menn knivstukket for kort tid siden.

Volden i Oslo den siste tiden har skremt mødrene.

Får våpen ute

De åtte mødrene har både små barn og tenåringer. Gutter og jenter.

Diskusjonen rundt bordet er opphetet, og foregår både på norsk og andre språk. En tolk oversetter de forskjellige språkene.

Mødrene har bedt om å bli anonymisert fordi de ikke ønsker at barna deres skal få problemer.

Men de er alle enige om at de er nødt til å si ifra om alvoret de opplever.

Nå ber de politiet kontrollere ungdom for våpen oftere – også deres barn.

– Vi kan sjekke dem hjemme før de går. Men det er når de går ut at eldre folk kan gi dem våpen, som kniver, sier en fortvilet mor.

Selv om barna skulle føle seg diskriminert ved å bli stoppet oftere av politiet, mener foreldrene at det er det som må til.

– Jeg vil heller at barnet mitt skal bli diskriminert, enn at barnet mitt blir knivstukket, sier en.

Men politikontrollene må ikke bare skje i deres nabolag.

– Kriminalitet skjer over hele byen. Det viktigste er å få vekk våpnene, sier en av mødrene.

Skal i gang med knivaksjoner

Også oslopolitiet er opptatt av jakten på våpen. Hittil i år har de beslaglagt 40 skytevåpen og i overkant av 80 kniver og macheter.

Nå skal de gjøre enda mer for å ta våpen fra de kriminelle miljøene.

– Vi kommer til å gå i gang med kniv-visitasjoner på trafikknutepunkter. For å se om folk har kniver eller våpen på seg, sier John Roger Lund, leder i enhet øst.

Enhet øst er politiet for bydelene øst og sør i Oslo.

– Vi håper medborgerne har stor forståelse for at vi visiterer med henblikk på å få våpen bort fra disse miljøene, sier Lund til NRK.

Rekrutterer utenfor blokka

Mammaene på Furuset sier nærområdet som regel er et godt sted å være. Men situasjonen i området har forverret seg de siste årene.

Og nå er de redde. De frykter at barna deres dras inn i kriminelle miljøer.

– De som rekrutterer kommer nærmere og nærmere. Nå henger de rett utenfor blokka, sier en mor.

Hun kvier seg for å sende sønnen på butikken for å kjøpe melk og brød.

– Vi prøver å beskytte dem. Vi snakker med dem og lærer dem gode verdier hjemme. Men vi kan heller ikke sperre dem inne, skyter en annen mor inn.

– Vi gjør det vi kan for å beskytte barna våre. Men vi kan ikke sperre dem inne som i et fengsel heller, sier en av mødrene. Foto: Siv Johanne Bjørkly Seglem / NRK

Det blir stille rundt bordet når en av mødrene forteller om hvordan hun føler seg når hun leser kommentarfelt etter voldsepisoder.

Hun leser om hvordan hun blir beskyldt for å være en dårlig forelder.

– Det gjør vondt å lese det. Vi gjør det vi kan for å beskytte barna våre, sier hun fortvilet.

Nå mener de at det må gjøres mer for å få kontroll på situasjonen.

De mener skolene, fritidstilbudene, kommunen og politiet må samarbeide mer. Og at politikerne må bistå mer.

Slik mener de problemene kan fanges opp tidlig – før barna blir myndige og det kan være for sent.

En trygg by

Rune Gjelberg og Nahom Jonas har tatt på seg høstjakkene, klare for en kveldstur i nærmiljøet på Furuset.

De jobber begge i flerbrukshallen Furuset Forum, og har tett kontakt med ungdommene i området. Turene beskriver de som deres «utstrakte hånd» til Furuset.

– En ting er jo at politiet står på nyhetene eller i avisa og sier at Oslo er en trygg by.

– Men det føles kanskje ikke så trygt når noen blir knivstukket og holder på å blø i hjel på plassen her, sier Rune, og peker bak seg.

Han stopper opp utenfor T-banestasjonen. Der henger en stor gruppe tenåringsgutter som prater høylytt.

Han tror andre som ikke er så kjent med bydelen kan tenke at en guttegjeng som dette er litt skummel.

– Vi som bor her vet at dette er normalt, ungdommen koser seg bare en fredags kveld, sier han.

Disse turene har de gjennomført i årevis. Å være synlig i nærmiljøet er viktig, mener begge.

Barne- og ungdomsarbeider Nahom Jonas og Alnaskolen-leder Rune Gjelberg forsøker å få ungdommene inn på fritidsklubben på Furuset Forum. Foto: Siv Johanne Bjørkly Seglem / NRK

Rune forteller at de ikke har noen formell myndighet, men at de kjenner ungdommene godt og at de kan bidra hvis noe skulle skje.

I likhet med mødrene mener Rune at politiet er nødt til å være mer til stede i nabolaget. Ikke komme med blålys de gangene det skjer noe alvorlig.

Han sier folk i bydelen sier det samme.

Han mener også at det er nødvendig med flere våpenkontroller.

– Vi snakker ikke om full ransaking av folk helt vilkårlig, men at man kan gå på de som man eventuelt kjenner til fra før eller som man mistenker at har våpen på seg. Det ville nok føltes trygt for befolkningen her.

Macheter og isolasjonskniver

Også Rune er bekymret for at flere unge bevæpner seg.

– Det er ikke snakk om små stikk-kniver heller, men store macheter og isolasjonskniver, sier han.

Han mener noen av knivstikkingene handler om narkotikaoppgjør, men noen av konfliktene kan også utløses av så lite som et stygt blikk.

– Vi blir fortalt at ungdommen bevæpner seg fordi de er bekymret og fordi de er redde. Skulle de havne i en situasjon, så har de noe å forsvare seg med. Det er kjempetrist at det skal være sånn.

Alnaskolen-leder Rune Gjelberg er godt kjent med ungdommene på Furuset. De slår gjerne av en prat med ham og barne- og ungdomsarbeider Nahom Jonas. Foto: Siv Johanne Bjørkly Seglem / NRK

Han forstår at mødrene i bydelen er bekymret:

– Her bor folk trangt, her dør folk tidligere enn gjennomsnittet. På alle mulige sosiale levekårsstatistikker kommer folk fra området dårligst ut.

Ildsjelen tror dette gjør noe med unge gutter, som kanskje også har det vanskelig på skolen.

– De faller fra, og ser heller ikke noe mål og mening med livet. Da er det viktig at noen kan plukke dem opp og hjelpe dem med å finne veien, mener Rune.

Et ekstra hjem

15 år gamle Athityan Valluvan er en av ungdommene som ofte er innom Furuset Forum. Det er han også denne fredagskvelden.

Selv er han født og oppvokst på Furuset, og tuller ofte med at flerbrukshallen er et ekstra hjem for ham.

– Det er her jeg har lært å spille fotball og fått meg venner. For meg er det å vokse opp på Furuset det beste som kunne skjedd meg, sier han.

Athityan Valluvan er ofte på Furuset Forum. Det har han vært helt oppveksten. – Og nå som jeg er litt eldre, får jeg bidra som frivillig, forteller 15-åringen. Foto: Siv Johanne Bjørkly Seglem / NRK

Nå er han fotballtrener for et av de yngre lagene i hallen.

Det betyr mye for ham at mange av barna kanskje ser opp til ham. Og at de alltid kan komme til ham, Rune eller Nahom hvis de har problemer.

– Det betyr mye for meg at jeg kan bidra til at de barna som vokser opp nå, skal få samme glede som jeg fikk da jeg var yngre, sier Athityan.