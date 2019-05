Klimastreikende unge buet på Erna Solberg

Regnvær stanset ikke klimastreikende ungdom på Eidsvolls plass i Oslo.

– Hva er det vi venter på, erklær klimakrise nå!

– Framtidas arbeidsplass skapes ikke av olje og gass!, ropte regntøykledde ungdommer mens de holdt opp sine hjemmelagde, våte papplakater.

– Dere har arvet et problem som er skapt av oss voksne

Statsminister Erna Solberg holdt et innlegg for de streikende i Oslo. Hun ble buet på, da hun pekte på at Regjeringen gjør mye for klima. Men hun fikk også applaus, blant annet for elbil-satsingen.

– Verden står overfor en klimakrise, det er ikke noe vi trenger å vedta, vi vet det. Det vi må gjøre er å finne løsningene. Dere har arvet et problem som er skapt av oss voksne.

– Rapporten til FN om 1,5-gradsmålet viser to ting: Hvor alvorlig konsekvensene av global oppvarming kan bli, men den viser også at det er mulig å håndtere klimakrisen, sa Solberg, før hun siterte USAs tidligere president Barack Obama:

– Dere en den første generasjonen som kjenner klimaendringene på kroppen og den siste generasjonen som har mulighet til å gjøre noe med det.

Solberg sier hun forstår at mange er frustrerte og utålmodige.

– Kampen mot klimaendringer er en viktig prioritet for denne regjeringen, og det dyreste vi gjør er ikke å handle for å stoppe klimaendringene.

– Det har faktisk skjedd noe siden dere streiket sist, sa Solberg og pekte på at Regjeringen har bedt Stortinget slutte seg til en klimaavtale med EU.

I dag arrangeres mer enn 1.500 skolestreiker fordelt på 118 land. 31 av streikene er i Norge.

Klimastreik i hele landet

Bare to måneder etter forrige klimastreik fra de unges side, valgte de å streike igjen.

Det er planlagt 31 streiker i Norge: I Alta, Oslo, Trondheim, Meldal, Tromsø, Harstad, Stavanger, Haugesund, Fredrikstad, Hamar, Åmot, Bergen, Voss, Drammen, Kongsberg, Kristiansand, Mandal, Arendal, Gjerstad, Lillehammer, Fagernes, Bodø, Vågan Mosjøen, Volda, Molde, Horten, Sandefjord, Alta, Karasjok, Førde og Finnsnes.

Mens den første streiken var for å få politikerne til å ta mer ansvar i klimakampen, forklarer Natur og Ungdom at dagens aksjon er en reaksjon på mangelen på handling i kjølvannet av forrige streik.

– FNs naturpanels siste sjokkerende rapport understreker nok en gang behovet for handling, heter det i en uttalelse fra Natur og ungdom.

I Norge trekkes i tillegg statsminister Erna Solberg (H) sin ros av ungdomsengasjementet fram som «bensin på streikebålet» fordi hun ifølge Natur og ungdom ikke lytter til kravene som er framsatt fra de unge.

Streikende skoleelever med paroler utenfor Stortinget fredag. Foto: Tom Hansen / NTB scanpix

Provosert av Erna Solberg

Even Jacobsen (13) er en av initiativtakerne til streiken i Norge:

Even Jacobsen i Natur og Ungdom. Foto: Natur og Ungdom

– Jeg vil at Solberg skal si at hun tar framtiden vår på alvor og vil innfri kravene våre! Det som vil være mest provoserende, er at hun fortsetter å rose engasjementet vårt, men ikke lytter, sier han til NTB.

Ved den forrige internasjonale streiken deltok over 1,8 millioner unge. Av dem var det rundt 40.000 som deltok i Norge. Arrangørene i dag sier det er vanskelig å anslå hvor mange som vil møte opp denne gangen, men at de tror på opp mot 10.000 på landsbasis. På grunn av eksamen er det ventet langt lavere oppmøte i Norge enn ved forrige aksjon.