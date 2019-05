Tvinger fylkene til å vurdere klimakrise

Det britiske parlamentet erklærte nylig nasjonal klimakrise. Irland har gjort det samme, og lignende erklæringer har også kommet i Sveits og Canada.

Nyheten har beveget miljøbevegelsen her hjemme til å kreve det samme av Stortinget og lokale styresmakter.

Denne uken lanserte den frivillige miljøorganisasjonen World Saving Hustle en kampanje for at alle fylker i Norge skal erklære klimakrise.

– Vi trengte 500 underskrifter per fylke for at fylkestinget må ta stilling til det, og var veldig sikre på at dette er noe folket har ventet på, sier leder, Martin Skadal.

Kampanjen har vart i fire dager, og så langt har 13 av 18 fylker fått mer enn 500 underskrifter.

De som ennå ikke er i mål er Finnmark, Aust-Agder, Oppland, Telemark og Troms.

Må selv fylle kriseerklæringer med tiltak

– Vi har ikke forslått noen tiltak for fylkene, men vi mener at en kriseerklæring vil gi dem det mandatet våre lokale folkevalgte trenger for å sette i gang større tiltak, sier Skadal.

Blant fylkene som nå må vurdere å vedta krise, er Akershus. Fylket har så langt fått godt over 1000 underskrifter.

Fylkesordfører Anette M. Solli (H) ønsker saken velkommen på hennes bord.

– Akershus er godt forberedt på å ta diskusjonen, og vi vil være det når vi går over i det sammenslåtte Viken også. Vi er enige i problemstillingen og at vi er nødt til å gjøre omfattende grep, sier Solli til NRK.

– Tror du Akershus kommer til å erklære fylkeskommunal klimakrise?

– Ja. Jeg tror ikke det er noen motstand mot det.

Hordaland fylke har snart fått over 1500 underskrifter. Også der ser fylkesordføreren frem til å legge til rette for en demokratisk prosess rundt forslaget.

– Klimakrisen er en av våre største utfordringer. Vi har et veldig fokus på dette i Hordaland, uansett om det vedtas fylkeskommunal klimakrise eller ikke, sier fylkesordfører Anne Gine Hestetun (Ap).

Anne Gine Hestetun (Ap), fylkesordfører i Hordaland Foto: Erlend Blaalid Oldeide / NRK

Krevde nasjonal klimakrise

Flere norske stortingspolitikere har allerede tatt til orde for at Stortinget skal følge i britenes fotspor og erklære nasjonal norsk klimakrise.

– Det vi vil, er at Stortinget skal erklære at vi står midt i en klimakrise som utgjør en nasjonal nødssituasjon for Norge og for verden, sa SV-leder Audun Lysbakken til NTB tirsdag.

SV-leder Audun Lysbakken Foto: Terje Pedersen / NPK

6. juni skal Stortinget diskutere hvordan staten skal svare på kravene om en mer radikal klimapolitikk fra 40.000 klimastreikende ungdommer. Da vil også Miljøpartiet de grønne (MDG) be om at det vedtas nasjonal klimakrise i Norge.

– For å sitere den klokeste og modigste for tida, 16 år gamle Greta Thunberg: Hvis vi ikke kaller det en krise, så klarer vi heller ikke å håndtere det som en krise, sier MDGs Une Bastholm.

Symbolske vedtak

Erklæringen av klimakrise i Storbritannia får ingen konsekvenser for praktisk politikk, skriver Reuters.

Vedtaket, som mest har symbolsk betydning, ble gjort i et forsøk på å møte kravet fra demonstrantene i Extinction Rebellion, som de siste ukene har gjennomført en rekke omfattende markeringer i London.

Klimaaktivistene i Extinction Rebellion okkuperte i flere dager Oxford Circus i London. Foto: Daniel Leal-olivas / AFP

– Bør ikke politikerne foreslå konkrete tiltak fremfor symbolhandlinger?

– Problemet er at vi foreslår konkrete klimatiltak hele tiden, men det er handlingslammelse fra det politiske flertallet. Vi er ute etter å finne ut om det er slik at flertallet på Stortinget deler vår og klimaforskernes oppfatning av hvor alvoret i situasjonen, sier Lysbakken.

Stortingsrepresentant og nasjonal talsperson i Miljøpartiet de grønne, Une Bastholm. Foto: Siv Sandvik / NRK

MDG mener en kriseerklæring er helt nødvendig og ikke bare symbolpolitikk.

– Klimakrise er ikke bare et ord. Det er en grunn til at det ikke brukes, fordi det forplikter. Unntakstilstand betyr at alt annet må vente.

Kommuner vurderer klimakrise

Bodø kommune ble første kommune i landet til å erklære klimakrise. Vedtaket i bystyret var inspirert av det britiske parlamentets som erklærte klima- og miljøkrise i forrige uke.

Også i Harstad og Tromsø har MDG bedt kommunestyrene om å stemme for å erklære klimakrise.