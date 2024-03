– Da hadde jeg ikke vært her i dag. Jeg måtte ha solgt leiligheten min.

Det sier Marit Holm om hva hun måtte gjort hvis hun ikke hadde hatt reiseforsikring som dekket medisinske utgifter og hjemtransport på ferieturen for fire år siden.

NRK møter Marit Holm hjemme i Tønsberg fire år etter ulykken. Foto: Fredrik Hansen / NRK

Hva som egentlig skjer om du blir syk på ferie, ble flyttet lengre fram i bevisstheten hos mange da kong Harald nylig ble syk på en feriereise til Malaysia.

Kongen hadde behov for sykehusopphold og hjemtransport, og ble ivaretatt fra flere hold. Forsvaret har anslått prislappen på hans hjemtransport til rundt 2 millioner kroner.

Men hva skjer med «vanlige» nordmenn som blir syke eller er utsatt for en ulykke på feriereise i utlandet?

Rekordhøye erstatningsbeløp

Flere enn 122.000 nordmenn med reiseforsikring ble utsatt for en ulykke eller sykdom på reise i fjor.

Sykdom eller ulykke kostet forsikringsselskapene nær 1,4 milliarder kroner, ifølge tall fra Finans Norge, en medlemsorganisasjon for forsikringsselskapene.

Stine Neverdal, kommunikasjonssjef i Finans Norge Forsikringsdrift. Foto: Thomas Brun / NTB Kommunikasjon

– Reiseforsikringserstatningene er rekordhøye for fjoråret, sier kommunikasjonssjef i Finans Norge Forsikringsdrift, Stine Neverdal.

– Det er totalt på rundt 2,6 milliarder kroner, og dette tallet er høyere enn det noen gang har vært. Det er særlig sykeerstatningene som trekker veldig opp.

Sammenlignet med før koronaepidemien, 2019, er økningen på rundt 10 prosent. Deler av dette er koblet til den norske kronekursen, at vi får mindre for pengene i utlandet, påpeker Neverdal.

NRK har også vært i kontakt med fire av de største forsikringsselskapene i Norge, If, Tryg, Gjensidige og Fremtind, om hvilke utgifter de har knyttet til syketransport.

Kostbar syketransport Ekspander/minimer faktaboks Utgiftene forsikringsselskapene har til hjemtransport varierer naturlig nok veldig etter både transportmetode og hvilket land den syke befinner seg i.

Fremtind oppgir til NRK at de det siste året hadde 54 saker med hjemtransport med ambulansefly, til en totalkostnad på 21,5 millioner kroner. De hadde også 756 saker med medisinsk hjemtransport med en totalkostnad på 34 millioner kroner.

Gjensidige oppgir at de i fjor hadde cirka 70 hjemtransporter med ambulansefly, og 1360 hjemtransporter totalt.

En snittkostnad for transport med ambulansefly oppgir Gjensidige til 300.000-500.000 kroner, men i enkelttilfeller kan det dreie seg om millionbeløp.

Tryg oppgir at av alle medisinske saker de behandlet i 2023, endte 0,5 prosent opp med hjemtransport med ambulansefly. 3,5 prosent av sakene endte opp med hjemtransport med vanlig rutefly, enten medisinsk tilrettelagt eller i vanlig flysete.

Samlet var det behov for å sende pasienter hjem til Norge med ambulansefly eller rutefly i 4 prosent av de medisinske sakene. Den dyreste hjemtransporten Tryg har hatt den siste tiden kom på 1,2 millioner kroner fra Thailand.

NRK har spurt Tryg om konkrete tall, men dette vil de av konkurransehensyn ikke oppgi. Også If oppgir at de ikke vil oppgi tall på grunn av konkurransehensyn.

Skulle justere solseng - brakk ryggen

Blir du syk i utlandet uten reiseforsikring, kan det koste deg flere millioner kroner.

Det vet Marit Holm fra Tønsberg godt, for hun var utsatt for en ulykke da hun skulle på gruppereise til Bali i mars 2020.

– Jeg skulle bare justere på noen solsenger, så detter jeg bakover og brekker ryggen på syv steder, sier Marit til NRK.

Det var en seng av denne typen Marit Holm løftet på og fikk over seg da hun brakk ryggen. Foto: Per Annar Holm

Hun har tidligere fortalt historien til Byavisa Tønsberg.

– Jeg husker bare at jeg datt, og at jeg syntes det var veldig flaut å dette. Jeg akte meg opp på solsenga igjen, men plutselig fikk jeg så smerter at jeg bare knakk sammen.

Midt i covid-nedstengning

Holm beskriver den kommende tiden som «en grøt». På det lokale sykehuset skal hun ha fått store mengder morfin. Men hun rakk å ringe broren Per Annar Holm (66).

Per Annar og Marit Holm ser på bilder han tok fra oppholdet på sykehus og hjemreisen. Foto: Fredrik Hansen / NRK

Journalisten med 40 års fartstid i VG og Aftenposten kontaktet forsikringsselskapet If og SOS International, og dro så raskt han kunne ned til søsteren for å hjelpe.

– Dagen etter ble det nedstengning. Problemet for oss i Indonesia var at de ikke hadde noen test-kits for covid. Og det gjorde at hjemreisen skulle ta oss tre uker, forteller Per Annar.

Marit: – Kommer jeg hjem i en urne?

Marit lå flere uker på privatsykehus i Jakarta.

– Jeg følte meg veldig ensom. Jeg husker bare at jeg var veldig fortvila og tenkte «Kommer jeg hjem i det hele tatt? Eller kommer jeg hjem i en urne?» forteller Marit og legger til:

– Jeg var skikkelig langt nede, men så gikk jeg litt opp i piff av min bror, som fikk opp humøret mitt.

Per Annar besøkte henne flere ganger om dagen, og satte opp en arbeidsplass på sykehuset.

Prislapp: 2,3 millioner

Hovedproblemet var at de ikke fikk testet seg. Per Annar mener det først var etter tre uker, etter at han sendte en e-post til fagforeningene i utenrikstjenesten, at ballen begynte å rulle. 36 timer etter det, var søskenparet på vei hjem.

Turen gikk med tre ambulansefly: Først fra Jakarta til Muskat via mellomlanding i Sri Lanka. Deretter med et tyrkisk ambulansefly, til Øst-Tyrkia. Så siste etappe fra Istanbul til den militære delen av Gardermoen.

Marit Holm på ett av de to privatsykehusene hun ble innlagt ved i Indonesia. Foto: Per Annar Holm Marit Holm et annet privatsykehus. Én av ambulansene som hjelp Marit hjem. Det første av tre ambulansefly som deltok i flyfrakt av Marit hjem til Norge. Flere ambulanser måtte til for å komplettere transporten. Nok et ambulansefly. Også om bord i flyene fikk Marit tilsyn av medisinsk personell. Nok et fly måtte til. Det var mange involverte i den møysommelige hjemtransporten. Endelig hjemme: Holm etter at hun landet på Gardermoen før påske 2020.

– Markedet var ganske støvsugd og prisene var på topp. Det gjorde at totalregningen kom på 2,2 eller 2,3 millioner, sier Per Annar.

If Europeiske har bekreftet til NRK at den totale kostnaden for opphold på sykehus og transport hjem kom på over 2,3 millioner kroner.

Advarer mot reise uten forsikring

Finans Norge og Utenriksdepartementet advarer nordmenn mot å reise på ferie i utlandet uten å sjekke at de har reiseforsikring og hva den dekker.

– Dersom du reiser til utlandet uten reiseforsikring, må du være klar over at du i verste fall kan pådra deg store private kostnader, sier kommunikasjonsrådgiver i UD, Siri R. Svendsen.

Spørsmål og svar fra UD Ekspander/minimer faktaboks NRK stilte Utenriksdepartementet flere spørsmål om hva som gjelder for «vanlige» nordmenn på ferie i utlandet. Her er de i sin helhet: 1) Er det noen automatikk i at UD kontaktes ved hjemtransport av syke, eller må de reisende ha registrert seg selv på reiseregistrering.no? – Dersom en norsk borger har behov for hjemtransport på grunn av sykdom, må man kontakte sitt forsikringsselskap. Det er ingen automatikk i at UD blir kontaktet ved hjemtransport av syke nordmenn. 2) Har dere noe tall på hvor mange nordmenn på ferie som har behov for hjemtransport pga sykdom hvert år? – Det er frivillig å registrere utenlandsreisen sin i appen Reiseklar eller på reiseregistrering.no. Derfor har ikke vi oversikt over hvor mange nordmenn som til enhver tid befinner seg i utlandet, eller hvor mange norske borgere som blir syke og trenger hjemtransport hvert år. 3) Har dere tall på hvor mange som er fraktet hjem med syketransport de siste ti årene? – Se svar på forrige spørsmål.



4) Hva skjer med dem som (mot rådene) ikke har skaffet seg reiseforsikring som dekker hjemtransport ved sykdom, men blir alvorlig syke i utlandet? Har dere noen tall på hvor mange dette gjelder? – Dersom du reiser til utlandet uten reiseforsikring, må du være klar over at du i verste fall kan pådra deg store private kostnader, for eksempel dersom du må på sykehus. Alle som reiser til utlandet bør kontakte sitt forsikringsselskap for å finne ut om de har gyldig og dekkende reiseforsikring. 5) Avhenger hjelpen dere kan gi av hvilke land nordmennene som blir syke ferierer i? – Norske myndigheter hjelper norske borgere i utlandet som ber om konsulær bistand. Hva vi kan tilby avhenger av hvilket land man befinner seg i. Drar du til et land eller område som er omfattet av våre reiseråd, kan det være vanskelig for oss å hjelpe deg. Krigshandlinger, sikkerhetssituasjonen, reiserestriksjoner eller andre forhold gjør det vanskeligere for oss å gjøre jobben vår. Det kan derfor bli vanskelig for oss å skaffe deg nytt pass dersom du mister passet ditt, eller hjelpe deg hvis du blir syk eller havner i fengsel. Gå til landoversikten for å se mer informasjon om landet du ønsker å reise til og om det er omfattet av et reiseråd. 6) Er hjelpen avhengig av de reisendes tidligere sykdomshistorikk og alder? – Nei. Mer info fra UD om å reise utenlands, finner du her: Spørsmål og svar om å reise utenlands

Marit i dag: – Livet er helt herlig!

Etter flere år uten reising, først på grunn av covid, og så fordi Marit «fikk litt skrekken», har hun nå vært på ny ferietur:

– Nå har jeg vært ute og reist igjen og hatt en kjempefin tur! sier Holm, som fremdeles sverger til reiseforsikring:

– Jeg kan ikke skjønne folk som i det hele tatt tør å bevege seg utenfor kommunegrensa uten å ha en reiseforsikring. Det er gull verdt, sier Holm.

Per Annar Holm med søsteren på båre i ett av ambulanseflyene. Foto: Per Annar Holm

Fire år etter ulykken, går det veldig bra med Marit:

– Jeg synes livet ler. Jeg synes det er helt herlig! Jeg har ikke noen ettervirkninger av det fallet i det hele tatt. Så jeg synes jeg har det veldig bra, fastslår hun.