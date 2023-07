Nordmenn sitter fast i Florida: – Folk begynte å rope og gråte

Norse-flyet som skulle ta av fra Fort Lauderdale i USA klokken 22.30 fredag kveld, til Oslo, ble brått avbrutt av et smell.

Skade på flyet

Like før flyet skulle lette skal lyset på den ene vingen ha blitt ødelagt, etter at flyet kjørte inn i en lift. Selskapet bekrefter til NRK at flyet ble skadet av et hinder på taksebanen.

– Vi har tilbrakt til sammen nesten 30 timer på flyplassen.

– Det har vært fram og tilbake nesten hver dag siden fredag. Med 12 timer på flyplassen om gangen.

Det forteller Martin Heiestad. Han har vært på ferie i Florida med familien.

På fredag skulle de hjem. Men mandag sitter de fortsatt fast i USA.

Beklager forsinkelsen

Selskapet skriver i en e-post til NRK mandag formiddag at passasjerene har fått tilbud om hotellovernatting og hjelp.

De beklager overfor passasjerer for forsinkelsen, og for ulemper det medfører.

Christina Carare, i kommunikasjonsavdelingen til Norse, skriver at de gjør alt som er mulig for å minske flere forsinkelser.

Hun skriver videre at sikkerheten til passasjerer og mannskap er alltid deres høyeste prioritet, og på ingen tidspunkt ble dette kompromittert.

Lørdag sa selskapet til South Florida Sun-Sentinel lørdag at reparasjonsjobben tok lengre tid enn ventet.

Martin Heiestad fra Oslo har sittet fast med familien i snart tre dager. Foto: Oliver Heiestad

Det var TV 2 som omtalte saken først.

Roper og gråter

Heiestad forteller at det blant annet er gravide, småbarn og eldre blant passasjerene som skulle til Oslo.

Ventetiden skaper mye frustrasjon.

I natt bikket det over for flere, forteller Martin Heiestad.

Det blir amper stemning når folk får beskjed om at de må inn på hotell og ikke kommer seg av gårde til Oslo. Foto: Martin Heiestad

– Vi får veldig lite informasjon, og har vært på flyplassen fram og tilbake tre ganger nå.

Etter å ha ventet på en avklaring i tre dager, fikk de beskjed om at flyet er forsinket enda en gang.

– Da ble det mye oppstyr, og folk begynte å stå og rope. Folk begynte å krangle med hverandre, og flere mennesker stod og gråt.

Mandag formiddag norsk tid har passasjerene fått beskjed om de ikke blir kalt tilbake til flyplassen før det er 100 prosent sikkert at flyet er klart.

Truet med å arrestere

Heiestad forteller at politibetjenter kom for å få kontroll på folkene.

Politibetjenter er på plass på flyplassen i Fort Lauderdale i USA. Foto: Martin Heiestad

– Det ble jo fullt kaos. Det kom sheriffer ned, og de måtte stå og roe ned folk. De sa at hvis ikke folk roet seg ned, så kom folk til å bli arrestert. De måtte stå og beskytte de ansatte, fordi det var faktisk en såpass amper stemning, sier Martin Heiestad.

Passasjerenes rettigheter

– Det er en skikkelig kjedelig avslutning på ferien når flyet ditt blir kansellert eller forsinket, sier direktør for Forbruker Europa, Linn Hogner Jahr.

Selv om Forbruker Europa forholder seg til europeiske regler, så tyder på at de som står fast i Florida nå har krav på både refusjon av billetten samt standardkompensasjon opptil 600 euro, ifølge Jahr.

– Reisende bør også sjekke reiseforsikringen sin, sier Linn Hogner Jahr direktør for Forbruker Europa. Foto: Forbrukertilsynet

Om det økonomiske tapet er større, og kan dokumenteres, må det rettes mot flyselskapet.

I noen tilfeller har du ikke krav på penger fra flyselskapet på grunn av ekstraordinære omstendigheter, som dårlig vær, streik eller politisk uro. Tekniske feil er i utgangspunktet ikke et slikt tilfelle, ifølge Forbruker Europa.