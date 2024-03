Kong Harald får innlagt fast pacemaker

Nøyaktig når pacemakeren kan opereres inn, avhenger av når kongen er helt infeksjonsfri, opplyser kongehuset i en pressemelding i ettermiddag.

Dette kan ta flere dager, så kongen vil trolig bli værende på Rikshospitalet til over helgen, heter det videre.

Kongehuset opplyser også at kongens almenntilstand er stabil og i bedring.

Familien på sykebesøk

Sent i går kveld landet flyet som fraktet kong Harald (87) hjem fra Malaysia, på norsk jord. Reisen fra Langkawi tok rundt 17 timer.

«Hans Majestet Kongen har, som informert om de siste dagene, hatt en infeksjon og lav hjertefrekvens som har krevd sykehusinnleggelse og medisinsk hjemtransport,» skriver kongehuset i pressemeldingen.

Kongen ble i går kveld sendt rett til Rikshospitalet og innlagt for videre undersøkelser og hvile der.

Kongen ankommer Rikshospitalet

I dag har familien besøkt ham på sykehuset.

Kronprins Haakon kjørte selv til Rikshospitalet mandag. Foto: Javad Parsa / NTB

Kronprins Haakon ankom Rikshospitalet mandag ettermiddag.

Det samme gjorde dronning Sonja.

Kronprins Haakon ankom Rikshospitalet, der kong Harald er innlagt, mandag ettermiddag. FOTO: HELGE TVEDTEN

Tidligere i dag har både kronprinsesse Mette-Marit, prinsesse Ingrid Alexandra og prinsesse Märtha Louise vært på Rikshospitalet.

Fikk midlertidig pacemaker før hjemreisen

Lørdag ble det kjent at kongen hadde fått innlagt en midlertidig pacemaker ved sykehuset Sultanah Maliha på Langkawi på grunn av lav hjertefrekvens.

Kongens livlege Bjørn Bendz har fulgt kong Harald tett de siste årene. Foto: Geir Olsen / NTB

– Pacemakeren ble implantert på grunn av lav hjertefrekvens. Beslutningen ble tatt i dag tidlig, og inngrepet var vellykket, sa kongens livlege Bjørn Bendz i en pressemelding da

– Kongen har det etter forholdene bra, men trenger fortsatt ro. Inngrepet vil gjøre hjemreisen tryggere, sa han videre.

Lars Aaberge er avdelingsleder Kardiologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus og forklarer hvordan en pacemaker fungerer.

Kongen har også tidligere vært gjennom inngrep knyttet til hjertet.

I 2020 byttet kong Harald ut en hjerteklaff ved Rikshospitalet, etter å ha slitt med tung pust.

Også i 2005 gjennomgikk han også en operasjon av hjerteklaffen mellom hjertet og hovedpulsåren. Den gang ble aortaklaffen erstattet med en kunstig hjerteklaff.

Kong Harald har gjort det klart at han vil stå i gjerningen livet ut og ikke abdisere, slik hans tremenning i Danmark, dronning Margrethe, gjorde. Her er han på besøk i Flå kommune i oktober i fjor. Foto: Caroline Utti / NRK

Syk på ferie

For en knapp uke siden opplyste kongehuset at kong Harald var blitt syk i løpet av et privat ferieopphold i Malaysia og var innlagt på sykehus der.

Kongen var på ferie i Malaysia sammen med dronningen.

Ifølge kongehuset ble kongen innlagt med en infeksjon og fikk god oppfølging av både norsk og malaysisk helsepersonell.

Kongens livlege, som til vanlig er lege ved Rikshospitalet, dro selv til Malaysia etter kongens sykehusinnleggelse.

