Leter etter liket av norsk IS-gissel i massegraver i Syria

Det bekrefter politiadvokat Espen Hanken, ved seksjon for internasjonale forbrytelser ved Kripos.

Kripos har fortsatt en åpen etterforskning av drapet, som skjedde i Syria i november 2015.

– Vi ønsker å finne ut mest mulig av hva som skjedde med ham, og fremskaffe mer informasjon om personer som kan ha vært involvert, sier Hanken til NRK.

Kripos har delt såkalt ante mortem-informasjon med amerikanske styrker i området, som er involvert i arbeidet med å identifisere levningene.

Det er informasjon som skal være egnet til å identifisere personer. Det kan være typisk DNA eller eksempelvis tannhelseopplysninger.

Lokale myndigheter sier til NRK at det er funnet 28 massegraver i områder som tidligere var kontrollert av terrorgruppa IS.

– Det arbeidet har pågått over lengre tid. Så langt er han ikke funnet, sier Hanken.

– Hvorfor er det viktig å finne ham?

– Jeg synes det er viktig å finne ham, ikke minst av hensyn til de etterlatte. At de på en måte kan få en avklaring. Sånn sett er det et viktig fokus for oss. I tillegg kan det gi nærmere opplysninger også av betydning for selve etterforskningen.

Familiens bistandsadvokat sier at de håper Kripos får de midlende de trenger til å fullføre saken.

– Vi håper Kripos finner levningene slik at familien har en grav å gå til, sier bistandsadvokat Hans Erik Dybfest til NRK.

IS publiserte salgsannonse

I januar 2015 reiste nordmannen Ole Johan Grimsgaard-Ofstad til Syria. På dette tidspunktet var faren for å bli tatt som gissel overhengende, og det tok ikke langt tid før en ukjent opprørsgruppe kidnappet nordmannen.

Etter et par måneder ble Grimsgaard-Ofstad videresolgt til IS. Året før hadde terrorgruppa for alvor fått verdens oppmerksomhet ved å halshugge gisler for åpent kamera.

Som NRK har avdekket tidligere krevde IS først 10 millioner euro i løsepenger for nordmannen. Senere senket terrorgruppa kravet til 3 millioner euro.

Under forhandlingene ble nordmannen torturert av IS. Terrorgruppa kappet først av hans venstre tommelfinger. Senere fjernet de alle fingrene på høyre hånd, og sendte en video til Utenriksdepartementet i Oslo av lemlestingen.

Norske myndigheter nektet hele veien å betale løsepenger, noe foreldrene til Grimsgaard-Ofstad har kritisert norske myndigheter for.

Til slutt rykket IS inn en salgsannonse i propagandamagasinet Dabiq. Grimsgaard-Ofstad ble avbildet i gul fangedrakt med teksten «norsk fange til salgs».

I november publiserte IS et nytt bilde av Grimsgaard-Ofstad. Da var han drept.

Slik var jakten på IS-bøddelen Jihad John, som trolig holdt nordmannen Ole John Grimsgaard-Ofstad fanget i Syria.

Tatt 2000 DNA-prøver

Ofrene etter IS ble dumpet i massegraver. Ettersom IS gradvis har mistet kontroll over landområdene sine i Syria, er det jevnlig funnet massegraver i området.

Den siste graven ble funnet i forrige uke.

Så langt er 27 massegraver åpnet og flere tusen lik hentet opp av jorden, ifølge Yasser Al Khamis. Han er medlem av det sivile rådet i Raqqa, og leder gruppen som arbeider med massegravene.

– Vi har tatt 2000 DNA-prøver, som vi har delt med den internasjonale koalisjonen mot IS. Vi venter fortsatt på prøvesvar, sier Al Khamis til NRK.

Han forteller at de har funnet flere levninger kledd i de karakteristiske oransje fangedraktene som IS brukte.

– Draktene tyder på at folk har blitt henrettet, sier han til NRK.

IS-medlemmer utlevert til USA

Tidligere i høst ble to tidligere britiske statsborgere utlevert til USA. De antas å ha utgjort halvparten av IS-cellen som gislene kalte «The Beatles».

– Det er en viktig avklaring også for oss at Alexanda Kotey og El Shafee Elsheikh nå er overført til USA for videre straffeforfølgning der for drap på amerikanske gisler. Vi har over tid også fra vår side ansett det som relevant å få avhørt disse i vår etterforskning i et forsøk på å få opplyst saken nærmere, sier politiadvokat Espen Hanken i Kripos.

Kripos sier det kan bli aktuelt å sende noen fra Norge for å avhøre dem om gisseltakingen og drapet på Grimsgaard-Ofstad. Dette vil ikke bli en del av en amerikanske rettssak.

– Slik lovgivningen nå er i USA så vil det være straffeforfølgning av drap på amerikanske gisler som vil foregå der. Slik jeg har forstått det tillater ikke amerikansk lovgivning at drap på gisler fra andre nasjonaliteter blir inkludert der.

Flere vestlige gisler

– Det er viktig å etterforske slike saker fordi det er en alvorlig hendelse mot en norsk borger, særdeles alvorlig frihetsberøvelse over tid og påfølgende drap, sier Hanken.

– Det var flere land som ble rammet at tilsvarende gisseltakinger forut for det, i 2014. Det er hendelser som er av en slik alvorlighet at det er viktig at vi gjør det vi kan for å få straffeforfulgt og også av hensyn til familien, få opplyst saken mest mulig.

Norsk politi har ennå ikke sendt noen til Syria for å lete etter nordmannen.

– Så langt har det ikke vært noen fra oss som har reist ned med det formålet.