Flere av terrororganisasjonens kommandanter, krigere og bødler har fortalt om hvordan de utførte drapene på de sivile. Deres beretninger fremstår som troverdige. IS gjorde selv opptak av hendelsene og det er ingen tvil om at hendelsene har funnet sted. Drapene fremstår som særdeles brutale og utspekulerte.

Ved flere anledninger har også journalister fått intervjue drapsmenn fra terrororganisasjonen IS. I oktober 2017 publiserte den svenske avisen Expressen et oppsiktsvekkende intervju med den tidligere IS-kommandanten Abu Abboud al-Raqqawi. Da Expressen møtte ham var al-Raqqawi på flukt sammen med sine fire koner og en mengde barn. Han hadde tidligere vært en av terrororganisasjonens ledere i kalifatets hovedstad Raqqa.

Den tidligere IS-kommandanten fortalte at det å se på, og delta, i henrettelser var en del av opplæringen som alle IS-rekrutter måtte gjennom. Det var for at de skulle herdes.

– Den første henrettelsen jeg var vitne til var av en eldre mann som ble beskyldt for å drive med overtro. De presset hodet hans mellom to treplanker og bøddelen kappet av hodet hans med en øks. Jeg sto så nære at jeg kunne se hvordan små kjøttslintrer hang fra nakken hans og hvordan blodet pumpet ut av den hodeløse kroppen, fortalte Abu Abboud al-Raqqawi.

Som emir kunne al-Raqqawi bevege seg rundt som han ville. Han så alt som foregikk, og som han som leder også var ansvarlig for.

– Det dere har sett på internett, henrettelser med kniv og skytevåpen, er helt vanlige former for straff. Jeg har sett lynsjinger som ikke er blitt filmet eller publisert. Noen ble kokt levende i motorolje. De tente opp bålet i en time før de kastet den som skulle drepes opp i den kokende oljen, sa a-Raqqawi.

I februar 2018 møtte BBC-journalisten Stacey Dooely en tidligere IS-kriger, Anmar.

– Jeg drepte og slaktet omtrent 900 mennesker, fortalte Anmar. I intervjuet ble også Anmar spurt om hvordan de han skulle drepe oppførte seg.

– De pleide å si: «Ikke drep meg. Hvorfor skal du drepe meg? Hva har jeg gjort? Hva har jeg gjort for å bli drept?»

Sammen med Dooley var også en 23-årig kvinne, Shireen, som var blitt holdt i seksuelt slaveri av IS. Hun stilte spørsmål om hvor mange kvinner Anmar hadde voldtatt. Den tidligere IS-krigeren fortalte at han hadde voldtatt omtrent 50 unge jenter som var i 15-16-årsalderen. I tillegg hadde han voldtatt minst 200 kvinner som var eldre.

– Når det kommer til sex så er det vanskelig å kontrollere det, fortalte Anmar til BBC.