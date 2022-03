Tiltalt for drap av IS-gisler: Innrømmer at han forhandlet om livet til nordmann

Norske Ole Johan Grimsgaard-Ofstad ble tatt som gissel i Syria i 2015. Etter lange forhandlinger om løsepenger ble han torturert og drept av terrorgruppa IS samme år.

Nå er det håp om at en rettssak i USA skal gi mer informasjon om drapet på nordmannen.

Grimsgaard-Ofstad var 48 år da han reiste inn i Syria. Han studerte statsvitenskap, men skal ha planlagt å skrive artikler mens han var i Syria. Nordmannen ble advart mot å reise, men i januar 2015 skrev Grimsgaard-Ofstad på Facebook at han «endelig» hadde greid å komme seg til det krigsherjede landet.

I månedene før nordmannen ble kidnappet hadde en sortkledd bøddel med kallenavnet «Jihad John» skåret hodene av flere vestlige gisler foran åpent kamera.

Britiske Mohammed Emwazi, som gikk under tilnavnet Jihad John, ble kjent gjennom flere videoer som viser drap på gisler holdt av IS. Foto: Ho / AFP

Jihad John var leder i en gisselgruppe som fikk kallenavnet «The Beatles».

Tidligere gisler har omtalt gruppa som spesielt sadistiske og ondsinnede. Kallenavnet «The Beatles» oppstod blant gislene, fordi den besto av fire britiske statsborgere som var medlem av IS.

Innrømmer forhandlinger med Norge

Denne måneden skal ett av medlemmene i den fryktede gisselgruppa møte i amerikansk rett.

El Shafee Elsheikh er tiltalt for kidnapping og drap av fire amerikanske statsborgere.

Elsheikh venter nå på rettssak i USA. Dette bildet er fra oktober 2020. Foto: AP

Tiltalen beskriver hvordan Elsheikh skal ha utsatt amerikanerne og andre vestlige gisler for falske henrettelser, elektriske støt og kvelning.

Gislene ble banket opp med slag og pinner, og ble tvunget til å slåss mot hverandre.

Fra tidligere er det kjent hvordan de som holdt Grimsgaard-Ofstad forsøkte å presse den norske regjeringen til å betale løsepenger. I meldinger til norske myndigheter og familien hans viste de hvordan de mishandlet nordmannen – blant annet fikk han skåret av fingre.

IS gikk også offentlig ut et propagandamagasin med informasjon om at de hadde tatt nordmannen som gissel. Dermed måtte statsminister Erna Solberg holde pressekonferanser om saken og norske myndigheters håndtering av den.

Men ingen visste da sikkert hvor Grimsgaard-Ofstad ble holdt fanget, eller nøyaktig av hvem.

Så kunne NRK i 2016 avsløre at det norske gisselet trolig var tatt av «The Beatles», og at norske myndigheter forhandlet direkte med dem.

Ole Johan Grimsgaard-Ofstad reiste inn i Syria i 2015. En rettssak i USA kan gi nye svar om nordmannens skjebne. Foto: Privat / NTB scanpix

Den gang kalte Utenriksdepartementet NRKs opplysninger for «oppsiktsvekkende».

Men nå kan NRK fortelle at Elsheikh selv har innrømmet direkte kontakt med norske myndigheter.

I avhør har briten sagt at han var fangevokter og at han «interagerte» med de vestlige gislene.

I tillegg har Elsheikh sagt at «han deltok i noen forhandlinger om løsepenger, inkludert med den norske regjeringen».

Det kommer frem i amerikanske rettsdokumenter NRK har fått tilgang til.

Påtalemyndighetene i USA gjør det klart i dokumentene at de mener Elsheikh var sentral for gisselforhandlinger med vestlige land. Til dommeren som skal lede rettssaken mot Elsheikh har de opplyst at de vil legge fram flere bevis for dette. Blant annet vil de at gisler som ble løslatt og overlevde skal vitne, og at bilder og video av de som ble drept skal vises for retten.

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Avslørt av fingeravtrykk

Dokumentene NRK har lest er skrevet av påtalemyndighetene som fører rettsprosessen mot to av medlemmene i gisselgruppa: Alexanda Kotey og El Shafee Elsheikh.

Alexanda Kotey (til venstre) og El Shafee Elsheikh avbildet i Syria i 2018. Dette var like etter at de ble arrestert av kurdiskdominerte SDF da de forsøkte å rømme til Tyrkia. Foto: Hussein Malla / AP

I dokumentene, som ble gjort tilgjengelig for offentligheten i januar, beskrives det hvordan de to ble tatt til fange i januar 2018 av den kurdiskdominerte gruppen Syrian Democratic Forces (SDF).

De to skal da ha forsøkt å rømme ut av Syria til Tyrkia sammen med andre.

Mens Elsheikh og Kotey ble holdt fengslet av SDF i Syria besøkte representanter fra det amerikanske forsvaret fengslene de ble holdt i.

Mens Kotey og Elsheikh var fengslet i Syria, ble de intervjuet av en rekke medier. Foto: Hussein Malla / AP

De to britene fra den fryktede IS-gisselgruppa «Beatles» ble da spurt hva de het og bedt om å avgi fingeravtrykk. De oppga da andre navn enn sine ekte, og benektet tilknytning til IS.

Dagen etter kom beskjeden fra de amerikanske etterretningssystemene: Fingeravtrykkene til Elsheikh avslørte at han het El Shafee Elsheikh og var samme person som hadde besøkt USA med sitt britiske pass noen år i forveien.

Kripos mener mistanken er styrket

I Norge er det Kripos som er ansvarlig å etterforske drapet på Ole Johan Grimsgaard-Ofstad.

Politiadvokat i Kripos, Espen Hanken, mener mistanken mot Elsheikh er styrket. Foto: Olav Døvik

Politiadvokat Espen Hanken sier avhørene av Elsheikh er «høyst relevant og interessant».

– Slik vi ser det er det informasjon som ytterligere synes å kunne styrke mistanken om at personer i IS, omtalt som «The Beatles», også var involvert i frihetsberøvelsen og drapet på Grimsgaard-Ofstad.

Kripos forsøker nå å få avhørt både Elsheikh og Kotey. Politiadvokaten opplyser til NRK at de da vil få status som mistenkt.

Målet med avhørene er å vite mer om hva som skjedde med nordmannen.

Har dere tro på å faktisk få straffeforfulgt noen for det som skjedde med Grimsgaard-Ofstad?

– Vi har håp om å få opplyst saken mer. Jeg antar det er utsikt til at begge vil bli idømt livstid i fengsel. Da må man ta det med i en samlet vurdering av hva som er en hensiktsmessig vei videre for oss, svarer Hanken.

Forsøker å trekke tilbake uttalelser

Elsheikh ble spurt ut av representanter for amerikansk etterretning allerede i 2018.

Det var i disse samtalene at han innrømmet direkte kontakt med den norske regjeringen.

Nå pågår det en dragkamp i USA om hva som skal kunne føres som bevis i domstolen. Forsvarerne til Elsheikh ønsker ikke at deler av tiltaltes forklaringer der han innrømmer skyld skal kunne brukes. Samtalene med amerikansk etterretning vil derfor ikke bli brukt direkte som bevis. I stedet vil avhør gjort av FBI bli brukt.

Forsvarerne forsøkte også å få stoppet bruken av en rekke medie-intervjuer Elsheikh gjorde fra fengselet. Elsheikh hevder han sa ting etter tortur i fangenskap.

Dette mener påtalemyndigheten ikke kan stemme, og det er på grunn av dragkampen om dette at informasjonen fra samtaler med amerikansk etterretning kommer fram i rettsdokumenter.

Elsheikh og forsvarerne fikk ikke medhold hos dommeren, og medieopptredenene kan bli vist under rettssaken.

NRK har kontaktet forsvarerne til Elsheikh, men de har så langt ikke svart på henvendelsen.

Kotey har innrømmet skyld etter tiltalen. Hvilken straff han får avgjøres senere i år.

Kritikk fra foreldrene

IS krevde først 10 millioner euro i løsepenger for nordmannen, men senket beløpet til 3 millioner euro.

Foreldre til Grimsgaard-Ofstad har kritisert norske myndigheter fordi de ikke betale løsepenger for sønnen.

– Norske myndigheter ser på at Ole Johan blir lemlestet, for å opprettholde prinsippet om ikke å betale løsepenger, sa Ole Ofstad til NRK året etter at sønnen ble drept.