Leirstein ferdig i justiskomiteen

At Leirstein har trukket seg fra vervene som parlamentarisk nestleder og justispolitisk talsperson er i tråd med anbefalingene fra Fremskrittspartiets organisasjonsutvalg. Han har også trukket seg som leder av Moss Frp – og nå skal han altså helt ut av justiskomiteen.

– Den saken vi har vært gjennom og som er behandlet i vårt organisasjonsutvalg får noen konsekvenser for Ulf Leirstein. Han har selv valgt å trekke seg fra sine tillitsverv i stortingsgruppen, og ønsker også å tre ut av justiskomiteen og inn i en annen komité, sier Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi til NRK.

Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi. Foto: NRK

Det er foreløpig usikkert hvilken komité Leirstein går inn i. Frps valgkomité vil komme med en ny innstilling om 8-10 dager, ifølge Limi.

– Situasjonen fremover vil være at han møter på Stortinget, men han har ikke lenger noen tillitsverv på vegne av Frp. Så lenge man tar konsekvensene, skal man ha en mulighet til å gjenvinne tillit og komme tilbake.Men det er ikke opp til meg, det får være litt opp til hans fylkesparti og hans velgere i Østfold, sier Limi.

Leirstein har også mistet vervet som leder av valgkomiteen i stortingsgruppa. Det er overtatt av Morten Wold, som sier komiteen har startet arbeidet med å finne en ny parlamentarisk nestleder og justispolitisk talsperson. I tillegg skal de to avgåtte statsrådene Solveig Horne og Per-Willy Amundsen plasseres i en stortingskomité.

– Vi ser ikke for oss omfattende endringer, men nødvendige justeringer som følge av at to statsråder kommer tilbake til stortingsgruppen, sier Wold.

Sendte porno på e-post

Den mangeårige Frp-representanten Ulf Leirstein fra Østfold trakk seg i forrige uke fra sine verv i stortingsgruppa etter oppslag om at han skal ha sendt eposter med porno til unge gutter i FpU.

– Det har den siste tiden vært et enormt medietrykk. Jeg går ikke god for alt som presenteres, men jeg erkjenner å ha utvist dårlig dømmekraft og gått over streken, het det i en uttalelse som Leirstein sendte NTB da det ble kjent at han frasa seg vervene sine.

Foreslo trekantsex

I en SMS-utveksling NRK har bilder fra foreslo Ulf Leirstein å invitere en 15 år gammel gutt fra FpU på trekantsex med Leirstein og en kvinne i 30-årene.

Kvinnen, som fikk tilbudet fra Leirstein, har valgt å dele innholdet i SMS-utvekslingen med NRK. Hun er idag ikke aktiv i Fremskrittspartiet. Hun understreker at den den gang mindreårige gutten aldri ble med på trekant.

Den da 15 år gamle gutten understreket også overfor NRK at han aldri hadde sex med Leirstein. Han opplevde likevel hele situasjonen som veldig ubehagelig.

Limi mener Frp har behandlet saken på en god måte.

– Jeg mener måten vi har håndtert denne saken på har vært bra i den forstand at vi har gått grundig inn i påstandene som kom, vi har handlet raskt, vi har trukket konklusjon raskt for å få en avklaring og få frem konsekvensene, og Ulf Leirstein har forholdt seg veldig ryddig til denne prosessen og bidratt til at man får de nødvendige avklaringer. Det synes jeg taler til hans fordel. Han har tatt konsekvensene av det han har gjort og beklaget. Så får vi se om tilliten kommer tilbake på et tidspunkt. Muligheten er der, sier Limi.