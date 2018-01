Ulf Leirstein trekker seg

NRK har de siste dagene avslørt at Ulf Leirstein har sendt hardporno til en 14-åring, og i en sms til en 30 år gammel kvinne foreslått trekantsex med en 15-åring.

Fredag bekrefter Leirstein overfor NRK og på Facebook at han trekker seg fra alle verv.

«Det har den siste tiden vært et enormt medietrykk. Jeg går ikke god for alt som presenteres, men jeg erkjenner å ha utvist dårlig dømmekraft og gått over streken. Derfor velger jeg nå å trekke meg fra mine verv som parlamentarisk nestleder og justispolitisk talsmann i Fremskrittspartiets stortingsgruppe. Dette gjør jeg for å skåne min familie og partiet.»

BEKREFTER: Ulf Leirsteins Facebook-melding fredag ettermiddag. Foto: SKJERMDUMP: FACEBOOK

Som folkevalgt vil han fortsatt sitte på Stortinget.

Jensen: Riktig og nødvendig

Frp-leder Siv Jensen er enig i Leirsteins avgjørelse.

– Jeg synes det er en riktig og nødvendig vurdering at Leirstein nå har trukket seg fra sine verv med tanke på sakenes alvorlige karakter, sier Jensen i en sms til NRK.

– Frp har et strengt etisk regelverk. Jeg forventer at alle folkevalgte og tillitsvalgte i Fremskrittspartiet oppfører seg skikkelig og følger norsk lov. Noe annet er uakseptabelt, legger hun til.

Sendte hardporno til 14-åring

Onsdag avslørte NRK at Leirstein hadde sendt hardporno til en 14 år gammel partifelle i 2010.

Han erkjente da at han «hadde gått over streken», og tok pause fra alle verv.

– Jeg var inne i en tøff periode og gjorde ting jeg ikke er stolt av. Både som privatperson og som folkevalgt er det uakseptabelt av meg. Jeg er lei meg for at jeg har vist dårlig dømmekraft. Jeg tar nå en timeout og stiller mine tillitsverv i bero», skrev Leirstein da i en e-post til NRK.

Partileder Siv Jensen sa da at saken fremsto veldig alvorlig.

– Jeg synes ikke det er greit hvis dette er riktig, sa Jensen.

Fremskrittspartiet hadde torsdag et kort møte med kilden til opplysningene. Partiets organisasjonsutvalg skal nå behandle Ulf Leirstein-saken, og kilden til opplysningene har sagt seg villig til å samarbeide med partiet.

Foreslo trekantsex med 15-åring

Fredag kunne NRK vise en sms-utveksling der Leirstein foreslår å invitere en 15 år gammel gutt fra FpU på trekantsex med Leirstein og en kvinne i 30-årene.

Tekstmeldingene var sendt til den kvinnelige partikollegaen i 2012.

– Jeg må si det var veldig ubehagelig at en voksen stortingsrepresentant hadde planlagt seksuell omgang med meg og en voksen kvinne, uttaler den nå myndige mannen til NRK.

Leirstein har ikke besvart NRKs henvendelser om denne saken. Frps informasjonsrådgivere viste til uttalelsen han kom med onsdag.