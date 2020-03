Leah Isabell (3) går snart tom for astmamedisiner fordi folk hamstrer

– En ting er å hamstre doruller og joikakaker, men å hamstre medisiner er bare egoistisk og uansvarlig.

Ved slutten av forrige uke opplevde Tone Lise Johannesen fra Lyngdal noe som ville bekymret de fleste foreldre, som har barn med astma.

Apotekhyllene i hele Lister-området var tomme for medisiner til den tre år gamle datteren.

– Jeg er bekymret. Ikke bare for min egen datter, men for de mange som trenger medisin daglig. De med lungesykdommer er i risikogruppen for korona. Det er spesielt viktig å ikke gå tom denne tiden, sier Johannessen.

BEKYMRET: Tone Lise Johannessen har fem barn med astma, men har aldri opplevd at apotekene går tomme for medisiner. Foto: Lars Gunnar Eie / NRK

Fem ganger økt salg av astmamedisin

Mandag strammet Legemiddelverket ytterligere inn på utlevering av resept hos apotekene.

Det er også innført rasjonering på smertestillende, malariamedisin, diabetesmedisin, insulin og betennelsesdempende, etter at apotekene opplevde hamstring av produktene. Astmamedisiner er ikke på rasjoneringslisten.

TA DET DU TRENGER: Direktør i Statens legemiddelverk Audun Hågå ber folk ikke hente ut mer medisiner enn de trenger. Foto: Tiril Mettesdatter Solvang / NRK

Direktør i Statens legemiddelverk Audun Hågå bekrefter overfor NRK at de nå også ser at folk hamstrer astmamedisiner i frykt for koronaviruset.

Det er da snakk om legemidlene Flutide og Flutikason.

– Vi har fått rapporter om opp til fem ganger økt salg de siste dagene. Det er veldig leit, og dårlig gjort overfor andre pasienter, sier Hågå, og understreker at det ikke er noen grunn til at folk skal hamstre disse produktene.

BORTE FRA HYLLENE: Astmamedisinen Flutide er røsket bort fra apotekhyller flere steder i lander landet. Foto: Privat

Tone Lise Johannessen har fem barn med astma, og har aldri opplevd at apotekene er tomme for astmamedisin.

Ifølge lokalapoteket skal de trolig få påfyll i løpet av uken. Det er cirka like lenge som Johannessen har medisiner igjen til datteren.

Småbarnsmoren har også tatt steget ved å spørre folk på Facebook om de har astmamedisiner til overs.

– Man vet jo ikke hva man skal gjøre. Datteren min får sterke plager dersom hun ikke får medisinen sin. Hun får mye slim i luftveiene, hoster så hun kaster opp, mister søvnen og blir sliten og medtatt, sier hun.

– Føler du selv en trang til å hamstre når du får tilgang til medisiner?

– Tanken kommer jo, for jeg er redd for barnet mitt. Men heldigvis slår samvittigheten inn, og jeg klarer å tenke utenfor min egen boble. I denne unntakstilstanden har vi alle et ansvar for å ivareta hverandre, sier Johannessen.

Hun mener også at myndighetene bør ta større ansvar.

FORELØPIG NORMALT: Leah Isabell Johannessen (3) har astmamedisiner ut uken. Får ikke apotekene påfyll innen denne tiden går hun tom. Foto: Lars Gunnar Eie / NRK

– Jeg håper helsemyndighetene kan gå inn med pålegg om rasjonering på flere medisiner. da er det håp om at alle kan få litt hver, sier Johannessen.

Hågå ved Legemiddelverket sier at dette ikke er nødvendig slik situasjonen er nå.

– Det er god tilgang til denne medisinen for øyeblikket. Venter man noen dager kommer det ut i butikkene igjen. Da er det nødvendig å kjøpe som normalt, så får vi som normalt, sier Hågå.

Ser flere få «uro-resept»

Seniorrådgiver for helsefag og samfunnskontakt i Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF), Anna Bistrup, sier at de ser på hamstringen med bekymring.

De har også fått rapporter på at enkelte uten astma, som er urolige for lungehelsen, går til fastlegen og får resept på astmamedisiner.

TENK PÅ BARNA: Anna Bistrup i NAAF oppfordrer folk til å tenke solidarisk. Foto: Tiril Mettesdatter Solvang / NRK

– Dette er ikke nødvendig. Det er derfor viktig at fastlegen trygger sine pasienter om at det ikke er behov for det. Vi må tenke på det større bildet og de som faktisk har et reelt behov, sier Bistrup.

Hun understreker at de har forståelse for sine medlemmer som er redde for å få for lite medisiner.

– Men hvis noen sitter med et halvårs forbruk, og andre går tomme er dette veldig problematisk. Det er potensial for at barn og andre får astmaanfall og behov for sykehusinnleggelse. Dette er ikke en påkjenning som sykehuset trenger for øyeblikket, sier Bistrup.