Ut mot hamstring: – Hamstring er unødvendig, og kan skape utfordringer

Dagligvarebransjen sier folk ikke trenger bekymre seg for mangel på varer i butikkene. Det skal være nok til alle, skriver Coop, Norgesgruppen, REMA 1000, Virke dagligvare og NHO service i en felles pressemelding:

– Hamstring er unødvendig, og kan skape utfordringer. Om alle handler som normalt, er det nok varer til alle.

– I andre land ser vi eksempler på at forbrukerne har økt sitt innkjøp av enkelte basisvarer markant. De samme utfordringene har vi ikke i Norge, skriver selskapene og understreker:

TOMT: Mange følger ikke oppfordringen fra statsministeren om ikke å hamstre. Dette er hyllene på Coop på Ullevål i Oslo torsdag ettermiddag. Foto: Ola Dølvik / NRK

– Nordmenn har den siste tiden kjøpt noe mer av enkelte basisvarer enn vanlig, men vi er ikke bekymret for varemangel, skriver bransjen.

Pressemeldingen kom samtidig som flere butikker opplever stor pågang av kunder som hamstrer unødvendige store mengder med dagligvarer.

I en pressekonferanse torsdag ettermiddag oppfordret både statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie folk om å ikke hamstre dagligvarer.

– Det er nå utrolig viktig at vi passer på at vi ikke begynner å hamstre og at vi nå har den solidariteten at vi ikke lager en panikkstatus rundt dette. Butikkene kommer til å være åpne, sa Høie.

– Jeg tror vi skal vise den norske sinnsroen litt nå i møte med dette, og ikke skape en litt vanskelig situasjon for andre. Det er varer på lager, vi kommer ikke til å gå tomme, sa Solberg.

– VIS SOLIDARITET: Bent Høie og Erna Solberg, flankert av Helsedirektør Bjørn Guldvog og direktør i Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg. Foto: Lise Åserud / NTB SCANPIX

Leverandørselskap er ikke bekymret for varemangel

Administrerende direktør Tore Bekken i vareleverandørselskapet Asko Norge er heller ikke bekymret.

– Hva hvis leverandørene slutter å levere?

– De fleste produkter finnes fra flere leverandører, og da vil vi forsøke å få tak i de tilsvarende produktene fra andre. Det er ingen indikasjoner på at det stopper opp eller kommer til å stoppe opp, sier Bekken til NRK.

– Vi får varer tilført på helt vanlig måte fra leverandørene våre.

OPPFORDRER IKKE TIL HAMSTRING: Kiwi på Ulefoss i Telemark hengte opp beskjeder til kundene. Foto: Hilde Martine Lindgren / NRK

Også butikkene forsøker å formidle dette budskapet til kundene. Kiwi på Ulefoss i Telemark hengte opp plakater i butikken torsdag:

«Vi får levering av varer flere ganger i uka. For å unngå utsolgt-situasjon mellom leveransene, innfører vi maks 3 stk. av dette produktet. Tenkt på fellesskapet og ikke kjøp mer enn du trenger.»

Overvåker

Leverandørselskapet Asko følger situasjonen tett, og endrer løpende bestillinger.

– Vi forbereder oss på den måten at vi hver eneste time sitter og overvåker dette. Når vi ser utgangen av det enkelte produkt, justerer vi våre bestillinger løpende, sier Bekken.

– Det varierer hva som går tomt først. Det er bevegelse på produkter som typ ris, pasta, mel og produkter med lang holdbarhet. Vi er avhengige av at folk handler som normalt. Det beste forbrukeren kan gjøre er å handle som normalt.

TOMT: Meny på Kolsås i Bærum har blitt ribbet for en rekke varer torsdag ettermiddag. Foto: NRK-TIPSER

Selskapet har ikke iverksatt store tiltak ennå, og varer bli fylt på hver eneste dag.

– Vår drift går helt som normalt, men med høyere volumer av varer enn vanlig, sier Bakken.

– Det er ikke noe som tilsier varemangel i Norge. I tillegg har vi stort fokus på å opprettholde rutiner og vareflyt som vanlig. Hamstring er unødvendig, og kan skape utfordringer. Om alle handler som normalt, er det nok varer til alle, skriver bransjen i sin pressemelding.

Det var lange køer på Rema 1000 på St. Hanshaugen i Oslo i dag. Foto: NRK

Forstår bekymringen

Direktør Per K. Brekke i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sier han forstår at noen bekymrer seg for hvordan de skal få tak i mat.

Men siden varene finnes i butikkene, kan det i større grad bli en utfordring å få fraktet dem hjem, mener han.

– For de fleste vil det være mulig å få handlehjelp av familie, naboer eller venner. Hvis ikke, kan man ta kontakt med kommunen for å få hjelp, sier Brekke til NTB.

Til tross for dette oppfordrer han alle nordmenn til å ha litt ekstra av det viktigste de trenger for å klare seg selv i minst tre dager.

– Det er ingen grunn til å hamstre dagligvarer, sier byrådsleder i Oslo Raymond Johansen til NRK.

Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) har tidligere utarbeidet en liste over ting nordmenn bør ha i et beredskapslager i hjemmet. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Oppfordrer til å ha litt ekstra

Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) har tidligere utarbeidet en liste over ting nordmenn bør ha i et beredskapslager i hjemmet.

Tingene på lista skal i en krisesituasjon dekke grunnleggende behov de første tre døgnene av en krise, som drikke, mat, legemidler, hygiene og informasjon, skriver NTB.

NESTEN TOM FOR PASTA: Meny på Kolsås i Bærum er snart tom for pasta. Foto: Gunnhild Viken / NRK

På lista står det blant annet at man bør ha to pakker knekkebrød, en pakke havregryn, tre bokser middagshermetikk eller poser med tørrmat per person, samt noen poser med tørket frukt, nøtter, kjeks eller sjokolade.

På listen står det også at man bør ha medisiner man er avhengig av, do- og tørkepapir og førstehjelpsutstyr.

DSB om større korona-utbrudd: – Vil bli synlig i samfunnet

Så tomme var hyllene på Rema 1000 i Godvik i Bergen. Foto: Dag Olav Mosevoll / NRK

DSBs råd om egenberedskap Ekspandér faktaboks Her er DSBs liste over hvordan man kan dekke grunnleggende behov i tre døgn ved en krisesituasjon.

9 liter vann per person

To pakker knekkebrød per person

En pakke havregryn per person

Tre bokser middagshermetikk eller tre poser tørrmat per person

Tre bokser med pålegg med lang holdbarhet per person

Noen poser tørket frukt eller nøtter, kjeks og sjokolade

Medisiner du er avhengig av

Ved-, gass- eller parafinovn til oppvarming

Grill eller kokeapparat som går på gass

Stearinlys, lommelykt med batterier, parafinlampe

Fyrstikker eller lighter

Varme klær, pledd og sovepose

Førstehjelpspakke

Batteridrevet dab-radio

Batterier, batteribank og mobillader til bilen

Våtservietter og desinfeksjonsmiddel

Tørke-/toalettpapir

Litt kontanter

Ekstra drivstoff og ved/gass/parafin

Rødsprit til oppvarming og matlaging

Jodtabletter (til bruk ved atomhendelser)

Kilde: DSB/ Sikker hverdag

– Trenger ikke endre handlevaner

– Hvis flere av oss er i stand til å ta vare på oss selv og dem rundt oss ved en hendelse, kan hjelpen settes inn der behovet er størst, sier DBS-sjefen.

Han understreker overfor NTB at virussituasjonen i Norge ikke truer forsyningssikkerheten, og at det ikke er nødvendig å hamstre.

– Det er ikke noe i situasjonen nå som gjør at folk trenger å endre handlevanene sine, sier han.

– Det viktigste folk kan gjøre nå, er å følge helsemyndighetenes råd, fortsetter han.

Nok febernedsettende og basisvarer

I forrige uke meldte flere matvaregrossister og matvarekjeder om en kraftig økning i etterspørselen etter tørrmat, vanndunker og hermetikk.

Apotekene har meldt at de utsolgt for munnbind og at de jobber for å møte etterspørselen etter håndsprit. Apotek 1 opplyser til NTB at det også er stor etterspørsel etter meningokokkvaksiner mot lungeinfeksjon.

– Vi merker en økt tilstrømming av kunder og har innført rasjonering av Antibac. Vi ser også at vi selger mer såpe, flere termometre og hansker. I det siste har vi også solgt mer C-vitaminer, sier kommunikasjonssjef Kjersti Solberg Ofstad til NTB.

Det finnes ikke bevis for at C-vitamin hjelper mot koronaviruset. Folkehelseinstituttet skriver på sine nettsider at det ikke finnes noen spesifikk behandling eller vaksine mot sykdommen.