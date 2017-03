– Vi synes jo dette er veldig kjipt. Organisasjonsarbeid er en veldig viktig del av de demokratiske prosessene. Vi mener i aller høyeste grad at dette er politisk arbeid, sier leder i Mental Helse Ungdom i Bodø Nora Stemland.

De ble svært overrasket da de fikk svar fra fylket om at landsmøtet i Mental Helse Ungdom ikke er å anse som gyldig fravær.

– Dette er ikke politisk arbeid

Fungerende fylkesutdanningssjef i Nordland, Merete Schjem forklarer hvorfor de mener landsmøtet ikke kommer inn under gyldig eller «dokumentert fravær», som det kalles.

– Vi har ikke tolka denne typen engasjement som politisk arbeid eller kultur eller idrett på nasjonalt nivå, sier Schjem.

Utdanningsdirektoratet har i et rundskriv spesifisert hvilke typer fravær som er tillatt i tillegg til fraværsgrensen på ti prosent, og lister opp:

helse- og velferdsgrunner

arbeid som tillitsvalgt

politisk arbeid

hjelpearbeid

lovpålagt oppmøte

representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå, f.eks. idrett eller kultur (jf. § 3–47 femte ledd a til f)

Schjem forteller at Nordland i et møte med alle fylkesutdanningssjefene i landet har tatt opp den spesifikke saken om Mental Helse Ungdom sitt landsmøte.

– Vi ønsker jo en så lik praktisering av dette regelverket som mulig. Vi har derfor diskutert dette på et møte med alle fylkesutdanningssjefene i landet, og alle var enige i den fortolkninga Nordland har gjort.

– Hårreisende

Påtroppende leder i Elevorganisasjonen Rahman Chaudhry kan ikke skjønne at dette er en riktig tolkning av reglene.

– Dette er helt hårreisende. Skolen har et ansvar for å danne hele mennesker og det innebærer også demokratiforståelse i praksis. Vi krever at vedtaket reverseres og at de får fraværet sitt godkjent, sier han.

For ordens skyld: De som deltar på Elevorganisasjonen sine arrangementer får gyldig fravær fordi de klassifiseres som tillitsvalgte.

Kunnskapsministeren må svare

Martin Henriksen (Ap) i utdanningskomiteen på Stortinget mener de to elevene fra Nordland burde fått gyldig fravær for å delta på landsmøtet i Mental Helse Ungdom.

BURDE VÆRT GYLDIG FRAVÆR: Martin Henriksen (Ap) mener det å delta på landsmøtet til Mental Helse Ungdom bør klassifiseres som gyldig fravær. Han mener fraværsregelverket enten er for strengt eller for uklart. Foto: Arild Moe / NRK

– Enten er regelverket altfor rigid, som vi i Ap har advart mot, eller så er det så uklart at selv ikke landets fylkesutdanningssjefer forstår det. Det er helt åpenbart et problem kunnskapsministeren bør rydde opp i.

– Men hvor bør skillet gå? Hvilke aktiviteter bør gi gyldig fravær?

– Jeg mener at et landsmøte i Mental Helse Ungdom faller inn her. Det er heller ingen god grunn for at man skal skille skarpt mellom å delta på et politisk arrangement eller idrettsarrangement versus å være med i en frivillig eller ideell organisasjon.

Henriksen har sendt et skriftlig spørsmål til Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

MÅ SVARE: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) må svare på om Nordland fylkeskommune har tolket regelverket riktig. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Kunnskapsdepartementet sier til NRK at spørsmålet er til behandling og at de vil svare Stortinget innen fristen.