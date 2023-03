«Kystopprør» i Høyre om lakseskatt: Krever klarere motstand

– Kysten har samlet seg om et veldig tydelig budskap: Vi forventer at Høyre står på tidligere vedtak om at vi er mot grunnrenteskatt på havbruk, sier ordførerkandidat Monica Molvær i Ålesund til NRK.

Sju av Høyres fylkeslag langs hele kysten, fra Agder i Sør til Finnmark i nord, står bak resolusjonen «Nei til grunnrenteskatt på havbruk».

Den skal behandles på partiets landsmøte 24.–26. mars.

I teksten rettes skytset mot regjeringen, men også mot eget parti. For foreløpig har ikke Høyre-ledelsen gitt noen garanti for at partiet ikke vil støtte grunnrenteskatt på havbruk.

– Høyre har vært for utydelig i denne saken. Det er derfor vi har samlet oss langs kysten nå, for vi møter fortvilte folk i bedrifter hver eneste dag og folk som risikerer å miste jobben, sier Molvær.

– Høyre har vært for utydelig, sier du. Hva tenker du på da?

– Det er en stor høringsrunde som har vært. Men i den tiden fram til da, har Høyre vært åpen om at man ønsker å «se på mulighetene», sier hun.

– Men akkurat på disse spørsmålene, har Høyre en ganske tydelig politikk fra før som jeg mener vi skal stå på.

Hun viser til titalls milliarder i tapte investeringer og fare for å kvele verdiskapning som begrunnelse for motstanden mot den nye skatten.

46 av Høyres ordførerkandidater har også skrevet under på et avisinnlegg hvor de går kraftig i rette med grunnrenteskatten.

– Rettferdig, varig og forutsigbar skatt

28. september i fjor varslet regjeringen at det ville komme en grunnrenteskatt på havbruk, en såkalt lakseskatt, fra 1. januar i år. Skatten skal bringe inn knappe fire milliarder skattekroner til fellesskapet, ifølge regjeringen.

Detaljene i forslaget er imidlertid ikke lagt fram for Stortinget ennå. Det skjer i løpet av mars, etter det NRK forstår.

Alt tyder på at lakseskatten blir et hovedtema også på Høyres landsmøte 24.–26. mars, som den var for fire år siden. Den gang sa et klart flertall på landsmøtet nei til grunnrenteskatt. I stedet gikk partiet inn for en lokal produksjonsavgift.

Og fremdeles er det sentrale stemmer i Høyre som tar til orde for grunnrenteskatt.

Sentralstyremedlem Hanne Alstrup Velure er én av dem. Hun argumenterte for grunnrente på havbruk i 2019 og har ikke endret mening.

– Jeg har alltid vært en talsperson for grunnrenteskatt. Jeg mener det er en næringsvennlig skatt på superprofitt, altså et ekstraordinært overskudd, sier hun.

– Den er vekstuavhengig, varig, forutsigbar og rettferdig, sier Høyre-toppen.

Fakta om grunnrenteskatt for havbruksnæringen Ekspandér faktaboks Effektiv sats på 40 prosent.

Gjelder produksjon av laks, ørret og regnbueørret.

Bunnfradrag på 4.000-5.000 tonn sikrer at kun de største aktørene betaler grunnrenteskatt.

Skal gjelde fra 1. januar 2023, foreslår regjeringen.

Vil gi mellom 3,6 og 3,8 milliarder årlige i skatteinntekter.

Inntektene skal fordeles likt mellom stat og kommuner.

Forslaget er sendt på høring med frist 3. januar.

Forslaget er sendt på høring og ikke vedtatt. (Kilde: NTB)

Velure er leder av Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) og nestleder i Naturressurskommunene. I høstens valg er hun Høyres fylkesordførerkandidat i Innlandet.

– Man får bruke av fellesskapets ressurser inntil den dagen man har et klekkelig overskudd. Da må man betale for innsatsfaktorene, slik alle andre bedrifter må.

Velure er enig med folk i eget parti om at regjeringens prosess har vært kritikkverdig

– Det er respektløst overfor en stor og viktig næring for Norge.

Resolusjonen fra kystfylkene synes hun er «veldig god» når den beskriver situasjonen, men «prinsipielt svak».

Velure regner likevel med at forslaget får flertall på Høyres landsmøte.

Ingen garanti

Høyre sentralt har vært forsiktig i sine uttalelser om lakseskatten. I partiets alternative budsjett for 2023. Der heter det at Høyre vil ha «alle fakta på bordet og at næringene må inkluderes i utredningsarbeidet på en god og forutsigbar måte».

Men partiet slamrer ikke igjen døren for en grunnrenteskatt.

Derimot heter det at «Høyre vil ta endelig stilling til forslagene når de blir lagt fram av regjeringen».

Finanspolitisk talsperson Helge Orten sier han skjønner frustrasjonen og engasjementet fra kystfylkene i sitt eget parti.

– Skatteforslaget fra regjeringen kom brått på oss alle i en pressekonferanse 28. september. Det har skapt stor usikkerhet for mange arbeidsplasser og lokalsamfunn langs kysten, sier han.

– Prosessen er under enhver kritikk. Det er veldig unorsk å innføre en så stor skatteendring med virkning før høringsfristen er ute og lenge før Stortinget har fått saken til behandling.

– Men kan du gi noen garanti for at Høyre vil gå mot en grunnrenteskatt på havbruk?

– Vi har vært kritisk til både innretning og omfang av det som regjeringen har sendt på høring. Så er vi opptatt av å ha en god dialog med næringen og lokalsamfunnene langs kysten, sier Orten.

– I høringsprosessen har det kommet inn innspill fra næringen på alternative modeller. Skal vi ha en reell høringsprosess, er det viktig at nettopp den typen forslag blir utredet og sett nærmere på, før det blir fremmet forslag for Stortinget.

– Har Høyre vært for utydelige?

– Jeg mener vi har vært tydelige på at vi ønsker å ha en god dialog og samarbeid med næringen når den typen skatteendringer skal vurderes.

– Hva har du å si til de i Høyre som er for grunnrenteskatt?

– Sist dette var oppe vedtok vi en produksjonsavgift. Det er det som gjelder i dag. Det vedtaket ligger fast. Så skal vi ha en ny diskusjon om dette på landsmøtet nå. I utgangspunktet ligger det fast at vi ikke støtter opp om den grunnrenteskattemodellen som havbruksskatteutvalget i sin tid fremmet.