Landsmøtet ble tradisjon tro åpnet med nasjonalsangen like etter 13.00. Solberg har snart vært partileder i Høyre i 19 år, og inntar talerstolen med uvanlige sterke meningsmålinger i ryggen og trampetrapp fra salen.

Men hun valgte å starte talen med å minne om den dystre situasjonen i Europa.

– Som i fjor samles vi samtidig som situasjonen i vår verdensdel er alvorlig, sier Solberg.

– Tegn til en ny kald krig

Solberg understreket at Høyre skal være en garantist for at Norge støtter Ukraina.

– Ukraina skal vite at de fortsatt har Norge i ryggen og at de kommer til å ha det så lenge det er nødvendig.

Solberg beskriver videre at spenningen øker i Midtøsten, og forteller også at Nord-Korea og Kina øker arsenalene med atomvåpen.

– Stadig oftere ser vi at udemokratiske land som Russland, Kina og Iran finner sammen. Vi ser tegn til at det senker seg et nytt jernteppe. Tegn til en ny kald krig, sier hun.

Solberg mener Norge må forberede seg på tider med mer uro, og styrke beredskapen.

– For Høyre blir det viktig å lytte til faglige råd om hvordan Forsvaret best kan innrettes for å verne om vårt demokrati. Men la meg være helt klar på det viktigste: Forsvaret av Norge må styrkes kraftig, sier hun.

– Og vi må alle, både bedrifter, offentlig sektor og alle i vår hverdag, tenke over at det kan ligge vanskeligere tider foran oss. At vi må forberede oss på at det kan brygge opp til storm.

Vil ikke stenge døren for Kina

Men det betyr ikke at Norge skal slutte å handle varer fra disse landene, ifølge Solberg. Tidligere har det vært en diskusjon i Høyre om forholdet til Kina.

– Vi bør holde handelsveiene åpne. Sørge for at kinesere flest kan se hva et fritt samfunn er for noe, sier hun.

– Men vi skal passe på at vi ikke gjør oss avhengige av Kina når det brygger opp til storm.

Solberg om EU: – Norges plass er ved bordet

Solberg understreker også at Norges forhold til EU blir viktigere framover – og tok til orde for at Norge burde vært medlem.

– I sak etter sak viser det seg at det ville vært i Norges interesse å være inne i EU, slo hun fast.

– Norges plass i Europa er ved bordet. Sammen med våre nærmeste venner. Sammen med de andre demokratiene, sa Solberg.

– Og med hånden på rattet som bestemmer hvor Europa – og dermed også Norge – er på vei.

Dette skal Høyre debattere

I salen på Thon Hotel på Gardermoen sitter Høyre-politikere fra hele landet for å delta i helgens politiske verksted. I tillegg er politikere fra søsterpartier i Skandinavia til stede.

Flere betente saker skal diskuteres gjennom helgen: