Slaget om lakseskatten i Høyre er ikke over

Spørsmålet om lakseskatt kan skape uventet dramatikk på Høyres landsmøte.

Høyre-politikere langs kysten har lenge ment at partiet bør si kontant nei til grunnrenteskatt på lakseoppdrett. Det er en særskatt på overskuddet til lakseselskapene.

Men en rekke politikere åpnet for en form for lakseskatt torsdag, inkludert partileder Erna Solberg.

Da lød kompromissforslaget slik:

«Avvise regjeringens forslag om grunnrenteskatt på havbruk som er sendt på høring.»

Les også: Solberg vil bygge opp tilliten til bedriftene

Kalde føtter

Formuleringen skapte ro i rekkene før landsmøtet startet fredag, og kystpolitikerne var fornøyde.

– Et slikt gjennomslag viser at det nytter at kysten står sammen om viktige saker for distriktene, sa Høyre-ordførerkandidat Monica Molvær i Ålesund.

Hun har gått i bresjen for kystopprøret, og ser nå djevelen i detaljene for Høyres landsmøte.

– Kystfylkene har snakket litt sammen i løpet av dagen i dag. Vi ser at det er en ting som kan tolkes som et lite smutthull her. Derfor vil vi stramme inn på å si nei til alt som regjeringen forslår, sier hun til NRK.

Kystpolitikerne vil fjerne «som er sendt på høring», og sette et punktum ved at partiet avviser regjeringens forslag om grunnrenteskatt.

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Hvor mange ganger skal Norges Bank heve renta?».

Kompromisset kan altså være i ferd med å rakne. Kystpolitikerne frykter formuleringen «som er sendt på høring» smeller opp døren for en Høyre-versjon av lakseskatten.

Men å beholde en slik åpning, er nettopp poenget med formuleringen, ifølge Høyres sentralstyremedlem, Hanne Velure.

– Det å si prinsipielt «nei» til en grunnrenteskatt, er ikke jeg for. Det tror jeg vi er ganske mange som begynner å skjønne er en god måte å skatte på hvis vi både skal ha en rettferdig og næringsvennlig skatt. Slik at vi også kan ha et velferdssamfunn og levende distrikter framover.

– Du ønsker kompromisset skal være en åpning for å innføre grunnrente?

– Nettopp. Hvis den er riktig innrettet, slik at den slår inn når man har superprofitt, er det rimelig å betale når innsatsfaktorene er fellesskapets, sier Velure.

Høyre-politiker Hanne Velure sitter i det mektige sentralstyret i partiet, og representerer Innlandet. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Det kan vi ikke stå inne for

Molvær i Ålesund advarer landsmøtet om at skatten er næringsfiendtlig.

– Investeringene stopper opp, det er tusenvis av mennesker som risikerer å miste jobben. Det kan vi ikke stå inne for, sier hun.

– Hva er det du frykter dette smutthullet skal kunne føre til, hvis det blir vedtatt?

– Det er at man kan åpne for å gå i forhandlinger. Nå ser vi SV har gått knallhardt på banen i dag og foreslår både å øke bunnfradraget, øke skatten og ta inn andre næringer i dette. Dette blir helt feil vei å gå. Investeringene stopper opp, sier hun.

Men uenigheten bekymrer ikke Peter Frølich, som leder resolusjonskomiteen til Høyre. Han skrev formuleringen og varslet torsdag at ulike deler av partiet hadde samlet seg. Et flertall vil stemme for, ifølge ham:

– Jeg er helt trygg. Jeg kan ikke si det på en annen måte, sier han til NRK.

Urolig over SV-krav

Molvær sikter til at SV fredag gikk ut med knallharde krav i forkant av forventede forhandlinger med regjeringen i Stortinget om lakseskatt, ifølge DN.

Mens regjeringen har gått inn for 40 prosent særskatt av overskuddet til lakseoppdretterne, og et bunnfradrag som skåner oppdrettere som drar opp mindre enn 5.000 tonn, vil SV går lenger:

De mener bunnfradraget må senkes, slik at også mindre oppdrettere må skatte mer.

De vil samtidig innføre strengere miljøkrav.

Skattesatsen bør opp til 48 prosent poeng.

Det er ventet at regjeringen kommer til å legge fram sitt endelige forslag til ny grunnrenteskatt på havbruk i løpet av uken som kommer. Det må til hvis Stortinget skal rekke å behandle saken skikkelig før sommeren, slik regjeringen ønsker.