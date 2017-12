Bydelsordfører ber Trond Giske trekke seg som nestleder i Ap

«Jeg vet hvorfor det er så pinlig stille i partiet om dagen: Det er fordi ingen har gjort jobben sin», skriver Oma i en åpen Facebook-post fredag ettermiddag.

Innlegget ble først omtalt av DN.

Oppgjøret fra bydelsordføreren kommer dagen etter at Ap-leder Jonas Gahr Støre kalte nestleder Trond Giske inn på teppet etter flere varsler om upassende oppførsel av seksuell karakter. Giske har fått en klar advarsel av sin partileder og beklaget det han selv beskriver som «upassende og ubehagelig» oppførsel.

– Jeg tenker at en sånn situasjon svekker tilliten til meg. Jeg skal gjøre alt jeg kan for å gjenreise tilliten. Det er bare tiden som vil vise om jeg kan lykkes med det, sa Giske i Dagsrevyen torsdag kveld.

Ap-nestlederen har foreløpig ikke besvart NRKs henvendelse om Line Omas Facebook-innlegg.

ADVARSEL: Jonas Gahr Støre gjorde det fredag morgen klart at Giske ikke har mye å gå på dersom det kommer varsler som fører til nye advarsler. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Har gitt aksept til elefanten i rommet

– Han har ikke mye å gå på, svarte Jonas Gahr Støre da han fredag morgen fikk spørsmål om Giske kan fortsette som nestleder i Ap dersom han skulle få enda en advarsel.

Line Oma, som sitter i kvinnenettverket i Oslo Ap, mener at Giske bør takke for seg og skriver på Facebook at flere Ap-topper har forsømt jobben sin:

«Jens har ikke gjort jobben sin. Jonas har ikke gjort jobben sin. Anniken, leder av Arbeiderpartiets kvinnenettverk, har ikke gjort jobben sin. Raymond, tidligere partisekretær, har ikke gjort jobben sin», skriver hun, og legger til at også andre i partiet har unnlatt å reagere på Giskes oppførsel.

«Vi andre i organisasjonen har ikke gjort jobben vår. Vi har stilltiende gitt vår aksept til elefanten i rommet», skriver Oma.

– IKKE GJORT JOBBEN SIN: Oma mener mange Ap-topper har forsømt jobben sin, og nevner Jens Stoltenberg, Jonas Gahr Støre, Anniken Huitfeldt og Raymond Johansen i sitt Facebook-innlegg. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

– Skuta trenger nytt skrog

Hun mener Ap har havnet i denne situasjonen fordi «ingen ønsker å skade partiet eller en dyktig politiker.»

«Derfor sitter vi nå i ei lekk skute som vi håper skal dugge videre bare vi plastrer litt. Men denne skuta trenger nytt skrog», mener Oma.

Avslutningsvis i innlegget skriver hun at Trond Giske ikke lenger bør være nestleder i partiet:

«Ta fikenbladet fra munnen. Jeg er drittlei av byråkratisk pjatt, preik om maktkamper og fløyer. Dette handler om det som burde vært sagt for lenge siden: Ap kan ikke ha en nestleder eller framtidig partileder som tenker med feil hode.»

Stoltenberg viser til Ap-ledelsen

NRK har vært i kontakt med Line Oma. Hun ønsker ikke å gi noen ytterligere kommentarer og viser til innlegget sitt på Facebook.

Jonas Gahr Støre, Anniken Huitfeldt og Raymond Johansen har foreløpig ikke besvart NRKs henvendelser om Omas knallharde Facebook-oppgjør.

VISER TIL NÅVÆRENDE LEDELSE: Jens Stoltenberg sier via sin pressesjef at han ikke går inn i saker i norsk politikk, og viser til den sittende partiledelsen. Foto: Jøte Toftaker/NRK

Tidligere Ap-leder Jens Stoltenbergs pressesjef, Stein Hernes, skriver følgende i en e-post til NRK:

«Generalsekretær Stoltenberg går ikke inn i saker i norsk politikk, og viser til at de håndteres av nåværende ledelse.»