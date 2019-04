KrF-arar vil tvinge regjeringa til å snu om IS-mødrene

– Eg er stolt over KrFs landsmøte, seier fylkesordførarkandidat i Vestland KrF, Trude Brosvik.

Under Kristeleg Folkepartis landsmøte i helga tok ho initiativ til ein resolusjonen om ikkje å skilje IS-foreldre frå barna sine. Denne blei vedteken laurdag.

Det tyder at partiet ønskjer å hente IS-mødrene heim til Noreg saman med barna deira, der foreldra blir «straffeførfølgd på vanleg måte».

Kan nekte familiegjenforeining

Fersk partileiar Kjell Ingolf Ropstad understreka frå talarstolen at det i dagens regelverk er høve for å nekte utanlandske foreldre familiegjenforeining med barna sine, dersom ein ser på dei som ein trussel mot sikkerheita til riket.

– Eg er tilhenger av å bruke regelverket slik. Vi skal stille opp for ungane, men også verne om rikets sikkerheit, sa Ropstad, som også er barne- og familieminister.

Han seier det ikkje er aktuelt for KrF å stramme inn regelverket ytterlegare.

– Men det er ikkje riktig bare å gi enkle svar på kompliserte spørsmål. KrFs utgangspunkt er at vi ikkje vil stille krav til å skilje barn og foreldre, sa partileiaren.

I strid med familiepolitikken

For Brosvik var det viktig at partiet slo fast at det er i strid med KrFs familiepolitikk å skilje foreldre og barn i leirane i Syria, slik ho meiner at regjeringa til no har lagt opp til.

– Det er viktig at landsmøtet gir eit klart signal til partiet og dei vi samarbeider med, om kor viktig denne saka er for oss, seier Brosvik til NRK.

– Det hastar å handle.

Forslaget hennar blei sendt inn fredag og støtta av Ingunn Ulfsten i Akershus KrF, innstilt som 3. vara til sentralstyret, sentralstyremedlem Dag Sele og Geirmund Lykke, gruppeleiar for Trondheim KrF.

Ulfsten understrekar overfor NRK at dei meiner det er mogleg å ta vare på både barnas beste og sikkerheita til norske borgarar i denne saka.

Resolusjonskomiteen la så fram eit nytt utkast, som blei handsama og vedteke av landsmøtet laurdag ettermiddag.

Dette er hovudpunkta i KrFs vedtak:

Noreg må snarast hjelpe norske barn heim fra flyktningleire i Syria og Irak uavhengig av om dei er foreldrelause eller ikkje. Det kan ikkje vere ei forutsetning at de må bli skilde frå foreldra sine.

Noreg må auke den humanitære bistanden til desse flyktningleirane, særleg retta inn mot barna som lever der.

Foreldra må bli straffeforfølgd på vanleg måte.

Misnøgd med partileiinga

Fredag var Brosvik misnøgd med at Olaug Bollestad, som fram til då var fungerande partileiar, i sin tale i starten av landsmøtet ikkje nemnde kva ein skal gjere med IS-mødrene.

– Det er ikkje tilfeldig. Og eg likar det ikkje, seier ho.

Fylkesordførarkandidaten meiner det er problematisk at ein KrF-leiar ikkje understrekar kor viktig familiane er, også når det gjeld IS-medlemar.

– Her har vi tilpassa oss noko ein har forhandla fram i regjering, meir enn at vi tilpassar oss DNA-et til KrF når det gjeld menneskeverd, sa Brosvik til NRK.

KrFs landsmøte 2019 Kristeleg Folkeparti er samla til landsmøte på Clarion Air Hotel på Sola i Rogaland 26.-28. april. Laurdag valde partiet ny partileiing. Kjell Ingolf Ropstad er ny partileiar. Ingelin Noresjø er ny 2. nestleiar. Olaug Bollestad held fram som 1. nestleiar etter å ha vore konstituert partileiar sidan Knut Arild Hareide gjekk av i haust.

Bollestad vil hjelpe ikkje-norske barn

Statsminister Erna Solberg (H) har opna for å hente heim foreldrelause, norske barn av IS-medlemar. I tillegg er ho open for å hente heim barn dersom foreldra vil la seg skilje frå dei.

Olaug Bollestad understreka i sin tale på fredag at det er med dei foreldrelause barna innsatsen må bli lagt inn først no

Men ho tek også til orde for å hjelpe barn som ikkje er norske – med humanitær hjelp.

– Vi kan ikkje fråskrive oss det ansvaret å gi humanitær hjelp og bistandsmiddel for å hjelpe ungar som er i naud. Det ansvaret må vi ta sjølv om dei ikkje er norske.

Dette blei også inkludert i resolusjonen som blei vedteken laurdag.

Eit splitta parti

Partiet vart splitta i to under haustens val av politisk retning, men søker no å samle seg om eit felles politisk prosjekt.

– I dag er vi alle gule, sa fylkesordførar i Rogaland, Solveig Ege Tengesdal, då ho ønska landsmøtet velkommen fredag føremiddag.

Bollestad heldt deretter partileiars tale. Ho opna personleg med å fortelje om utfordringane ho og mannen møtte då han var sjuk. Ho trakk parallellar til menneskeverd og KrFs likeverdsreform, om å sjå menneska, jobbe mot sorteringssamfunnet og for inkludering.

Vidare var ho oppteken av eldrepolitikk, forvaltaransvar og å verne om familiebedrifter. Og familiepolitikk.

– Vi vil styrke, og ikkje styre familien. KrF set alltid ungane først, sa ho.

