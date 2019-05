Kunder raser mot DnB: – Nå er jeg lei

På grunn av tekniske problemer blir enkelte Dnb-kunder trukket dobbelt beløp ved betaling.

Nå vokser mishagsytringene på Dnbs Facebook-side.

«I går kveld var alt i orden, nå er det minus igjen ... Jeg har konfirmasjon på søndag. Dette er for dårlig! I går måtte jeg få hjelp til å betale på bussen, jeg måtte ta imot faktura hos legen (59kr i gebyr) I dag skal jeg skaffe de siste tingene til konfirmanten, og ender opp med å låne penger ... Nå er jeg lei!!!!»

Det skriver Laila V. K. Magnussen. Hun er oppgitt over DnB, og har gitt NRK tillatelse til å bruke det hun skriver til banken.

Hun har ikke kredittkort, og har derfor fått hjelp av familien i mellomtiden. Siden hun har fått hjelp fra familien, har hun ikke kontaktet banken.

FIKK PENGENE TILBAKE: Kim Eriksen meldte fra til DnB torsdag, og fikk pengene tilbake på konto. Foto: Privat

«I går tidlig hadde jeg mange tusen minus på kontoen pga. deres feil. Så, i går kveld var det tydelig fikset og det var godt på pluss igjen. Nå er vi tilbake på minus!» skrev Kim Eriksen torsdag morgen.

Han tok senere kontakt med DnB, og i 15-tiden sier han til NRK at pengene er kommet tilbake på konto.

Mange uttrykker sin frustrasjon:

«Dette er en skandale, her er det mange som sitter og er livredde for dagene som kommer. Mange har ingen buffer,» påpeker en i kommentarfeltet.

Ber kunder ta kontakt

– Alle kundene får beløpet rettet opp automatisk, men hvis det er noen som trenger å bruke pengene i dag, kan de ta kontakt med oss, og da tilgjengeliggjør vi penger på konto, altså gir likviditet som en mellomløsning til vi får rettet opp feilen, sier informasjonsdirektør Even Westerveld i DnB.

– Så selv de som ikke er kredittverdighet, får kreditt tilgjengelig?

– Vi deler ikke ut kredittkort til personer som ikke er kredittverdige. Dette løser vi individuelt fra kunde til kunde. Vi setter ikke inn like mye til alle. Vi ser hva kunden har hatt på konto fra før, og tilgjengeliggjør det for kunder som trenger pengene umiddelbart.

Han påpeker at kunder som har kredittkort kan bruke dette. Dette er alltid rentefritt i 45 dager. Bruk av Mastercard i butikk er det ikke gebyr på.

Ventetid

SVARER: Informasjonsdirektør Even Westerveld i DnB sier kundene som har minus på konto behandles individuelt. Foto: Truls Antonsen / NRK

Westerveld vet per nå ikke hvor mange som er rammet. Heller ikke hvor mange som har minus på kontoen. Basert på kundehenvendelser sier han dette om de som nå har minus på kontoen på grunn av dette.

– Det er ikke veldig mange kunder som er i minus. De få det gjelder, må ta kontakt med oss.

– Når folk fram til dere da?

– Vi opplever nå at folk kommer gjennom til kundesenteret, enten på chat eller telefon, men det er litt ventetid, svarer Westerveld,.

Han har ikke tall på ventetiden, men da NRK ringte 12.25 tok det 12 minutter før vi nådde fram til en kundebehandler.

– Hvorfor er ikke kunder kontaktet direkte med informasjon via mobil eller e-post?

– Foreløpig har vi vurdert det slik at siden det ikke gjelder alle, så var det ikke nødvendig å varsle alle. Vi kan helt sikkert bli bedre på informasjonen til kundene, men det var vurderingen som ble gjort, og vi er også usikre på omfanget.

Finanstilsynet følger opp banken

Finanstilsynet sier de følger situasjonen.

«Finanstilsynet har blitt orientert om hendelsen, og bankens arbeid med å utbedre feilen og avhjelpe kundene. Finanstilsynet følger opp at banken setter i verk tiltak for å sørge for at systemene fungerer som de skal. Utover det har vi ingen ytterligere kommentarer,» skriver seksjonssjef Olav Johannessen i Finanstilsynet til NRK.