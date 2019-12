Kronprinsen vil ikke forklare hvorfor Epsteins forhistorie ikke ble sjekket

Mandag denne uken ble det kjent at kronprinsesse Mette-Marit møtte overgrepsdømte Jeffrey Epstein flere ganger i både Norge og USA mellom 2011 og 2013.

Det var DN som først omtalte saken.

Kronprinsesse Mette-Marit beklaget på mandag at hun ikke undersøkte fortiden hans nærmere.

Kronprinsen: – Kronprinsessen har valgt å være åpen

Torsdag ettermiddag kommenterte kronprins Haakon saken for første gang, i forbindelse med et frivilligarrangement i Arendal.

– Mange spør seg når kroprinsessen har møtt overgrepsdømte Jeffery Epstein mange ganger, hvorfor hun ikke ble advart på forhånd. Hva slags forklaring har dere på dette?

– Kronprinsessen har valgt å være åpen om at hun traff han noen få ganger, hun sier hun skulle sjekket bakgrunnen hans nøyere, og hun beklager at hun ikke gjorde det, og er lei seg for det, sier kronprins Haakon til NRK.

– Men det skulle kun noen få søk på nettet for å få vite bakgrunnen hans?

– Ja, så hun beklager at hun ikke sjekket nøyere, det burde hun har gjort. Også har hun valgt å være åpen om at hun traff han noen få ganger.

På spørsmål fra VG om dette er et tema på slottet, svarer Kronprinsen:

– Som jeg var inne på så har kronprinsessen valgt å være åpen om at hun traff ham noen få ganger, og beklager at hun ikke sjekket bakgrunnen hans nøyere, og er lei seg for det.

HAR BEKLAGET: Kronprins Haakon forteller at kronprinsessen har beklaget på spørsmål om hvorfor de ikke visste om bakgrunnen til Epstein. Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

På mandag sa kronprinsessen til Dagens Næringsliv at hun aldri ville møtt Epstein dersom hun hadde visst om bakgrunnen hans.

– Jeg ville aldri hatt noe med Epstein å gjøre dersom jeg hadde vært klar over alvorlighetsgraden av hans kriminelle handlinger. Jeg burde undersøkt Epsteins fortid nærmere, og beklager at jeg ikke gjorde det, sa kronprinsessen.

Om Jeffrey Epstein: Foto: AP Ekspandér faktaboks Født: 20. januar 1953. Død: 10. august 2019. Startet karrieren i handelsbanken Bear Stearns og grunnla senere sitt eget firma, J. Epstein & Co. Epstein tilsto i 2008 å ha betalt en mindreårig for seksuelle tjenester. Han ble dømt til 13 måneder i fengsel. Etter dommen brukte Epstein sitt store nettverk i et forsøk på å gjenopprette ryktet. Forretningsmannen ble i 2019 pågrepet og anklaget for menneskehandel og overgrep mot unge jenter. Han begikk selvmord i fengselscellen 10. august.

– Ikke kjent med Epsteins fortid

Ifølge avisen ble Mette-Marit og Epstein introdusert til hverandre av felles bekjente. Slottet har opplyst at de møttes i sosiale sammenhenger.

– Et av møtene var hos Epstein. I tillegg traff kronprinsessen Epstein kort en gang han var i Oslo. Ved alle møtene var det flere personer til stede, sier slottets kommunikasjonssjef Guri Varpe.

Kronprinsesse Mette-Marit møtte Jeffrey Epstein flere ganger i USA, og en gang i Norge. Foto: Seth Wenig / AP

Det er ikke klart hvilket av Epsteins hjem de møttes i.

Kronprins Haakon hilste på Epstein da de møttes på gata på St. Barts i 2012, ifølge slottets kommunikasjonssjef. Ifølge Slottet var ikke kronprinsparet kjent med Epsteins fortid. Kontakten ble brutt i 2013.

– Kronprinsessen valgte å avslutte kontakten med Epstein i 2013, blant annet fordi hun opplevde at Epstein prøvde å bruke forbindelsen han hadde hatt med kronprinsessen overfor andre personer, fortalte Varpe til NRK på mandag.

Død på cella

Milliardæren Jeffery Epstein ble funnet død på cella i varetektsfengselet Metropolitan Correctional Center i New York i august. Rettsmedisineren konkluderte med at han tok sitt eget liv.

DØMT: Jeffrey Epstein var dømt for å betale mindreårige for seksuelle tjenester flere år før møtene med kronprinsessen fant sted. Foto: AP

Han var tiltalt for menneskehandel og seksuell utnyttelse av flere mindreårige, og risikerte 45 års fengsel.

Epstein hadde en mektig omgangskrets med kjendiser, kongelige og politikere. Flere av dem har vært nødt til å svare for seg etter at tiltalen mot Epstein ble kjent.

Mette-Marit har sagt til DN at hun vil uttrykke dyp sympati og solidaritet med Epsteins ofre.