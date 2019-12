– Gjennom mitt langvarige arbeid med internasjonale helsespørsmål har jeg sett på nært hold de store skadene seksuelle overgrep påfører barn og kvinner, skriver hun i en e-post til Dagens Næringsliv.

Men nå er hun altså assosiert med overgriperen Jeffrey Epstein. Det kan komme til å skade henne og hennes posisjon. Både nasjonalt og internasjonalt.

Forbryteren og milliardæren Epstein burde ikke stått på lista over kronprinsessens bekjentskapskrets.

Men det er altså et faktum at de kongelige har behov for de superrike, og de superrike kan tjene på å sole seg i glansen av de kongelige. I Norge ble det mye oppstyr da Stein Erik Hagen ga en hest til prinsesse Märtha Louise. Eller da en ukjent riking betalte luksusyachten kronprinsparet brukte på ferie.

Dette er en symbiose som bærer i seg mange muligheter, men også store, store utfordringer og konflikter.

Det vet helt sikkert slottet utmerket godt.

Det er spørsmål som må stilles.

Så hvorfor har de ikke holdt et våkent øye med de fallgruver prinser og prinsesser kan havne i?

– Vi har alle medansvar for å bekjempe seksuelle overgrep og å støtte ofrene, skriver Mette-Marit til DN.

Så hvor snur Norges fremtidige dronning seg for å finne kapital, slik at hun kan ta sin del av ansvaret?

Jo, til de absolutt rikeste. Sammen med Melinda Gates og tolv andre kvinner, startet Mette-Marit organisasjonen Maverick Collective. Målet er å styrke unge kvinners helse og muligheter. Verden over.

Kronprinsessen høster respekt og mange godord for sitt oppriktige og langvarige engasjement. Så hvordan kan hun samtidig takke ja til flere møter med Jeffrey Epstein? En mann som i 2011, første gang de møtes, for lengst var skandalisert. I 2008 ble han dømt for å ha betalt mindreårige for seksuelle tjenester. Politiet identifiserte 36 unge kvinner. Den yngste var fjorten år.

Mette-Marit sier at hun ikke visste, selv om britiske og amerikanske medier allerede i 2010 var fulle av oppsiktsvekkende bilder av prins Andrew og Jeffrey Epstein i Central Park.

Med andre ord: Mange visste, og de visste tidlig. Så hvorfor visste ikke Slottet?

Kronprinsesse Mette-Marit

Var de påvirket av en kultur der mektige personers overskridelser og overgrep ble feid under teppet?

Kronprinsessens egne beskrivelser er ikke helt oppklarende:

– Jeg ville aldri hatt noe med Epstein å gjøre dersom jeg hadde vært klar over alvorlighetsgraden av hans kriminelle handlinger. Jeg burde undersøkt Epsteins fortid nærmere, og beklager at jeg ikke gjorde det, sier hun i en uttalelse som kommer via slottet.

Ja, det burde hun undersøkt nærmere.

Men egentlig forventer vi at det er slottets plikt å gjøre den sjekke-jobben. Eller som DNs Kjetil Alstadheim mer enn antyder, å ta i bruk Google.

På slottet er det rådgivere. Der er Den kongelige politieskorte. I USA er Secret service på plass når Hennes Kongelige Høyhet besøker landet. Hvorfor hvisket ikke noen henne i øret at Epstein var en dømt mann? Dessuten en mann det var uklokt å bli sett sammen med og som kunne tenkes å bruke henne for å gjenreise seg selv.

Det var Dagens Næringsliv som publiserte denne saken i går. I pressemeldingen fra slottet til DN tar kronprinsesse Mette-Marit klart og tydelig avstand fra alt Epstein står for.

Men hvorfor var ikke kronprinsessen raskere ute enn DN?

Hun og slottet har helt sikkert, som vi andre, fulgt dramaet rundt prins Andrew.

Når norske og utenlandske medier nå kobler henne og den engelske prinsen sammen – som venner av Jeffrey Epstein – ville det vært adskillig klokere av kronprinsessen å ta tyren ved hornene. Vært først ute. Fortalt om sine forbindelser.

Også kongelige kommer lengst med åpenhet.