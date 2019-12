Slottet avkrefter at Epstein har bidratt til kronprinsessens veldedige organisasjon

Jeffrey Epstein ble i sommer pågrepet og anklaget for menneskehandel og overgrep mot unge jenter. I august tok han sitt eget liv i varetektsfengsel i New York.

Siden har flere medier sett nærmere på forretningsmannens nettverk rundt om i verden.

I Norge har Dagens Næringsliv de siste ukene funnet flere koblinger mellom nordmenn og Epstein.

Jeffrey Epstein var tiltalt for menneskehandel og seksuell utnyttelse av mindreårige, og ble funnet død på sin celle i New York i august. Foto: AP

I perioden 2011–2013 skal Epstein ha møtt kronprinsessen ved flere anledninger, både i Norge og USA, skriver avisen.

Møtene fant sted etter at Epstein i 2008 ble dømt for å ha betalt en mindreårig for seksuelle tjenester.

– Jeg ville aldri hatt noe med Epstein å gjøre dersom jeg hadde vært klar over alvorlighetsgraden av hans kriminelle handlinger. Jeg burde undersøkt Epsteins fortid nærmere, og beklager at jeg ikke gjorde det, sier kronprinsesse Mette-Marit i en uttalelse til DN.

Kronprinsesse Mette-Marit startet Maverick Collective sammen med Kate Roberts. Roberts var senior visepresident av Population Services International, som står oppført som en av grunnleggerne av Maverick Collective.

– Vi snakket mye om behovet for å legge store ressurser bak jenter og kvinner, sa Roberts til magasinet Fast Company i 2016.

De mente at den gangens metoder ikke klarte å løfte jenter ut av fattigdom.

Avkrefter bidrag til Maverick Collective

Ifølge nettsiden til Maverick Collective er målet å samle strategiske filantroper og engasjerte støttespillere som ønsker å bruke sin kunnskap og økonomiske ressurser til å få en slutt på ekstrem fattigdom.

– Har kronprinsessens kontakt med Epstein bidratt, eller tilbød han seg å bidra, til etableringen eller gjennomføringen av kronprinsessens prosjekt Maverick Collective?

– Nei, han har verken bidratt eller tilbudt å bidra, svarer Guri Varpe, kommunikasjonssjef ved Slottet.

I tillegg er Bill & Melinda Gates Foundation oppført som en av grunnleggerne av organisasjonen på nettsiden. Ifølge Fast Company diskuterte kronprinsessen ideen til Maverick Collective med Melinda Gates, og fondet bidro senere med fem millioner dollar over en femårsperiode for å få prosjektet i gang.

Bill Gates beklaget i november hans kontakt med Epstein, og sa til Business Insider at han hadde feilbedømt.

– Jeg gjorde en feilbedømming da jeg tenkte at diskusjonene ville gå til global helse. Pengene dukket aldri opp, sa han ifølge nettstedet.

– Og jeg ga ham fordelen med min tilknytning, la han til.

På nettsiden til Maverick Collective står det at medlemmene av kollektivet har bidratt med et syvsifret beløp over to til tre år for å teste løsninger for jenter og damer i utviklingsland. Veien ut av ekstrem fattigdom mener organisasjonen starter med helse.

I 2015 skapte kronprinsparets ferie på luksusyacht overskrifter i norske medier. Se og Hør avslørte at å leie yachten «Mia-Elise» kostet 2 millioner kroner i uken, men kronprinsparet ville da ikke si hvem som hadde betalt leien.

Kronprinsesse Mette-Marit sa mandag at hun burde sjekket bakgrunnen til Epstein nærmere. Foto: Seth Wenig / AP

Da kronprinsen kommenterte saken senere, sa han kun at de var invitert på båten av en venn, men ikke hvem. Harald Stanghelle mente da at kronprinsen mumlet vekk sjansen til å sette ny åpenhetsstandard.

Tirsdag avkrefter Slottet overfor NRK at Epstein bidro til denne turen, men sier ikke noe om hvem som faktisk leide båten.

Googlet Epstein etter møte

En annen Dagens Næringsliv skriver at møtte Epstein, er tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik.

Bondevik sier til NRK at han møtte Epstein ved to anledninger, men at møtene ikke endte med at han fikk støtte til Oslo senteret som han etablerte i 2006.

– Jeg traff Jeffrey Epstein i forbindelse med en middag i New York høsten 2013. Middagen var under åpningsuken FNs generalforsamling det året. På denne tiden er det en rekke middager, mottagelser og lunsjer i New York. Jeg visste ikke hvem Jeffrey Epstein var på forhånd. Han fortalte at han var en businessmann og filantrop, som finansierte gode saker, sier Bondevik.

Kjell Magne Bondevik har møtt Jeffrey Epstein to ganger, men da han fant ut at han var dømt kriminell ønsket han ikke mer kontakt. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Bondevik forteller at han ble sittende ved et kaffebord med Epstein etter middagen. De to diskuterte da muligheten for at Epstein skulle støtte Oslo senteret med midler.

To år senere var Bondevik igjen i New York, igjen under med åpningsuken av FNs generalforsamling. Bondevik forteller at han da tok kontakt med Epstein, via hans sekretær.

– Jeg møtte Epstein i hans hus på Manhattan i New York, og ble slått av hvor storslagent og stort det var. I etterkant av møtet lurte jeg på hvem dette egentlig var, og begynte å google. Da fant jeg ut at han i tillegg til å være en filantrop, også var en dømt kriminell. Da bestemte jeg meg for å ikke ha noe mer kontakt med ham, og det har jeg heller ikke hatt, sier Bondevik.

FBI vil snakke med Midelfart

Tirsdag skriver Se og Hør at påtalemyndigheten i USA ønsker å komme i kontakt med alle som kan gi informasjon om Epstein i forbindelse med deres etterforskning.

– FBI ønsker å snakke med Celina Midelfart. Vi prøver fortsatt å spore opp informasjon om Epstein, sier en ikke navngitt talsperson for FBI til ukebladet.

Til VG sier Midelfart at FBI ikke har henvendt seg til henne.

Celina Midelfart sier hun ikke har hatt kontakt med Epstein siden 90-tallet. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Dagens Næringsliv har flylogger som viser at Midelfart var på Epsteins fly en rekke ganger, men hun sier til avisen at hun ikke har hatt kontakt med ham siden 90-tallet.

– Han inngikk i en felles forretningsmessig bekjentskapskrets. Jeg har ikke hatt noe med ham å gjøre siden 96/97, skriver Celina Midelfart i en melding til DN.

VG skriver også at meklernestor Jan Petter Collier hadde kontakt med Epstein på 90-tallet, men at han ikke har snakket med ham på over 20 år.

Norske modellbyråer samarbeidet med Epstein-venn

Epstein ble for første gang dømt for å utnytte unge jenter til å gi seksuelle tjenester i 2008. Etter at han ble arrestert i sommer, har medier i flere land også sett nærmere på nettverket til Epstein.

I november skrev VG at norske modeller i byråene Team Models og Elite modellbyrå ble sendt til Jean Luc-Brunel. Han er modellspeider og byråeier, og omtales som venn av Epstein. Han har blitt anklaget for å skaffe jenter til Epstein.

I 2015 nektet han for at han direkte eller indirekte var involvert i handlingene Epstein var anklaget for, skrev The Guardian da. I august i år anklaget tre modeller Brunel for voldtekt, skrev The Guardian. Han har ikke blitt sett i offentlighet siden Epstein ble funnet død på sin celle, men i oktober avviste han at han var på rømmen, og var interessert i å prate med franske myndigheter, skrev The Telegraph.

Brunel var i Norge omtrent to ganger i året på 80- og 90-tallet og møtte blant annet byråene Team Models og Elite, ifølge VG.

I november skrev Dagens Næringsliv først om hvordan tankesmien International Peace Institute (IPI) mottok millioner i donasjoner fra Epsteins stiftelse Gratitude America. IPI har senere sagt til avisen at de vil gi bort pengene til programmer som støtter ofre for seksuelle overgrep og menneskehandel.