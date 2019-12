Se og Hør: FBI vil snakke med Celina Midelfart etter Epstein-kontakt

I forbindelse med etterforskningen av Epstein-skandalen ønsker påtalemyndigheten i USA kontakt med alle som har hatt noe med Epstein å gjøre. Det inkluderer også Midelfart, skriver Se og Hør.

– FBI ønsker å snakke med Celina Midelfart. Vi prøver fortsatt å spore opp informasjon om Epstein, sier en ikke navngitt talsperson for FBI til Se og Hør.

Midelfart sier til VG at FBI ikke har henvendt seg til henne.

VAR MED I FLYET: Flyloggene fra Epsteins fly i forbindelse med et sivilt søksmål fra Virginia Giuffre. Foto: U.S. Court Of Appeals, Second Circuit

Mette-Marit beklaget

Mandag avslørte Dagens Næringsliv at kronprinsesse Mette-Marit møtte Jeffrey Epstein flere ganger i perioden 2011–2013. Da var den amerikanske milliardæren allerede dømt for å ha betalt en mindreårig for seksuelle tjenester i 2008.

Kronprinsessen har beklaget at hun ikke undersøkte fortiden hans nærmere.

Epstein var kjent som en nettverksbygger og hadde en mektig omgangskrets med kjendiser, kongelige og politikere.

Flere av dem har vært nødt til å svare for seg etter at tiltalen mot Epstein ble kjent.

Var med i privatflyet

Nå viser det seg at den norske milliardæren og forretningskvinnen Celina Midelfart også hadde kontakt med Epstein, riktignok på et mye tidligere tidspunkt, flere år før han ble dømt for seksuelle overgrep.

Ifølge Se og Hør har Midelfart ved flere anledninger vært gjest i Epsteins privatfly, som ble kalt «Lolita Express» i amerikanske medier. Flyloggene er tilgjengelig i amerikanske rettsdokumenter.

«Den første turen skal ha funnet sted i august 1996, da Midelfart var 23 år gammel. Turen gikk fra New York til Palm Beach i Florida, der Epstein hadde et feriehus. Av passasjerlistene kommer det frem at de to var de eneste passasjerene,» skriver Se og Hør.

Midelfart: – Ikke kontakt siden 96/97

Midelfart har ikke gitt noen kommentar til Se og Hør, men forretningskvinnen har svart Dagens Næringsliv, som også har bedt om en kommentar til flyloggene.

– Jeg hadde penger plassert hos Bear Sterns (var en av verdens største investeringsbanker, red.anm.) under hans ansvar på midten av 90-tallet da jeg studerte i New York. Han inngikk i en felles forretningsmessig bekjentskapskrets. Jeg har ikke hatt noe med ham å gjøre siden 96/97, skriver Celina Midelfart i en melding til DN.

Passasjerliste viser at hun var på flyet til den nå avdøde milliardæren og sexforbryteren Jeffrey Epstein en rekke ganger i 1996 og 1997.

Epstein ble for første gang etterforsket i 2006, flere år etter at Midelfart sist hadde kontakt med han.

Les også: Anklager prins Andrew for «latterlige bortforklaringer»: – Han vet hva som skjedde