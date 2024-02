– Det er mange som føler omsorg for kongen nå, forståelig nok, sier kronprins Haakon, som er kronprinsregent mens kongen er utenlands på ferie.

Sammen med kronprinsesse Mette-Marit ankom han i ettermiddag Finse.

Før kronprinsparet dro hjemmefra i morges, rakk de å snakke med både kongen og dronningen, som begge er i Malaysia.

– Det virket som om formen var litt bedre. Kongen var ved godt mot, så det var fint, sier kronprinsregenten.

– Det var hyggelig å få snakket litt sammen, vi har selvfølgelig holdt kontakten disse dagene.

– Alderen hans tilsier at det er greit å behandle dette ordentlig

Han sier at kongens livlege nå har kommet til Malaysia.

Livlegen er kongens «fastlege» og jobber til daglig ved Rikshospitalet.

– Han har dannet seg et første bilde i hvert fall. Og tilbakemeldingene er tilsvarende det inntrykket vi fikk i dag morges, heldigvis, sier kronprins Haakon.

– Det han trenger nå, er nok å være på sykehuset i noen dager og få litt ro og hvile, sier han om kongen.

Kronprins Haakon på Finse. Foto: TALE HAUSO

– Er kronprinsen urolig for situasjonen?

– Det er jo bra at det går bedre. Det er fint. Alderen hans tilsier jo at det er greit å behandle dette ordentlig. Nå er han i veldig gode hender, de er flinke på sykehuset, sier kronprinsregenten.

– Hvor bekymret er du over at det skjer når han er så langt hjemmefra?

– Ja, nettopp. Det er jo litt langt hjemmefra. Men nå går det bedre med ham. Og legen hans er der. Nå trenger han litt ro og hvile noen dager, så ser det ut som dette går bedre.

Livlegen: Kongen er i bedring

Også Slottet opplyser i en pressemelding i ettermiddag at kongens livlege er på plass på Langkawi «og konstaterer at kongen er i bedring fra sin infeksjon».

Kongen blir godt ivaretatt på sykeshuet og får god behandling, heter det i pressemeldingen.

Ifølge Slottet kommer kong Harald til å bli værende på sykehuset i noen dager til. Det er ikke tatt noen beslutning med tanke på hjemreise.

Heller ikke kronprinsregenten kan foreløpig ikke si når kongen kan komme hjem.

– Det har vi ikke tatt stilling til ennå. Vi får ta en ting av gangen. Nå har livlegen ankommet sykehuset og har fått muligheten til å møte kongen og gjøre seg opp en mening om situasjonen selv. Så får vi ta hjemreisen litt etter hvert.

Kronprinsparets besøk på Finse har vært planlagt i lang tid. Deres offisielle program er ikke endret etter at kong Harald ble innlagt på sykehus i Malaysia. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Støre: – Skal gjøre det vi kan for å få kongen hjem så fort som mulig

Statsminister Jonas Gahr Støre sier at han håper kongen blir frisk og kan komme hjem så fort som mulig.

– Statsministerens kontor blir jo informert av Slottet når noe sånt skjer, og for meg er det viktig å si at vi stoler på det vi får høre om at han får god behandling og god oppfølging, sier Støre til NRK.

– Men vi blir jo urolig når kongen vår blir syk og blir innlagt på sykehus enten det er i Norge eller utlandet, og kanskje særlig når det skjer i utlandet, legger han til.

NRK møter Støre i Warszawa i Polen, der han har møtt sin polske kollega.

– Nå er jeg er opptatt av at vi skal gjøre det vi kan for å bidra for å få kongen hjem så fort som mulig og så frisk som mulig.

Uendret program

I kraftig vind på Finse ble kronprinsparet møtt av folk med norske flagg da de ankom med tog i ettermiddag.

Kronprinsparet er på Finse for å besøke Røde Kors-kurset i redningsledelse i vinterfjellet. Deres offisielle program er ikke endret etter at det ble kjent at kong Harald var innlagt på sykehus.

Finse-besøket skjer dagen etter at det ble kjent at kong Harald er innlagt på et sykehus i Malaysia.

Kongens helsetilstand er stabil, opplyser sykehuset i Malaysia til TV 2. De vil ikke gå nærmere inn på hvorfor han er innlagt.

Det skal være på dette sykehuset i Malaysia kongen er innlagt. Foto: MOHD RASFAN / AFP

Tirsdag ettermiddag opplyste kongehuset at kong Harald (87) er blitt syk i løpet av et ferieopphold i Malaysia og var innlagt på et sykehus der.

Kongen er innlagt med en infeksjon og får god oppfølging av både norsk og malaysisk helsepersonell, het det i pressemeldingen.

Det malaysiske nyhetsnettstedet Astro Awani meldte samme dag at den norske kongen var innlagt på sykehuset Sultanah Maliha på øygruppen Langkawi.

Kong Harald er på privat ferie i Malaysia sammen med dronning Sonja.

Heller ikke i kong Haralds offisielle program er det foreløpig gjort endringer.

Kongen står oppført med sitt første offisielle oppdrag etter vinterferien fredag 8. mars, når han skal lede statsråd på Slottet, slik planen har vært en stund allerede.

Kong Harald hadde et tett arbeidsprogram i fjor og var på flere reiser. Her er han i Vevelstad kirke under kongeparets fylkestur i Nordland i fjor sommer. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Kronprins Haakon står i det offisielle programmet oppført som kronprinsregent til og med onsdag 6. mars.

Det vil si at kongen i utgangspunktet ikke var ventet tilbake fra ferien i utlandet før 7. mars.

I fjor hadde kong Harald 431 arbeidsoppdrag – slik er hans arbeidshverdag:

Sykmeldt tidligere

Kong Harald har vært sykmeldt med infeksjon flere ganger tidligere.

I slutten av januar var kongen sykmeldt på grunn av en luftveisinfeksjon, men var tilbake på jobb etter noen dager.

I mai fjor ble kongen innlagt på Rikshospitalet, også den gangen fikk han behandling for infeksjon.

Kong Harald måtte da overlate statsbesøk fra Italia til kronprinsregenten, men ble friskmeldt akkurat i tide til å ta plass på Slottsbalkongen 17. mai.

Kongefamilien hilste tradisjon tro barnetoget i Oslo fra slottsbalkongen på 17. mai i fjor. Kong Harald hadde da vært sykmeldt i over en uke for å få behandling for en infeksjon, men ble friskmeldt fra 17. mai. Foto: Frederik Ringnes / NTB

Da kongeparet i juni ble spurt om hvordan de hadde opplevd kongens sykeperiode, sa kongen selv om sykehusinnleggelsene:

– Det jeg kan si, er at det var gørrkjedelig.

Også i 2022 hadde kongen flere perioder med helseproblemer.

Han ble operert sist i 2021, da for en skadd sene over høyre kne. Operasjonen var vellykket, og kongen ble i etterkant erklært å være i fin form.

I 2020 byttet kong Harald ut en hjerteklaff ved Rikshospitalet, etter å ha slitt med tung pust.

Også i 2005 gjennomgikk han også en operasjon av hjerteklaffen mellom hjertet og hovedpulsåren. Den gang ble aortaklaffen erstattet med en kunstig hjerteklaff.