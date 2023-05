Kong Harald er innlagd på sjukehus

Kongen har fått påvist ein infeksjon som må bli behandla, og han vil derfor bli verande på sjukehus nokre dagar. Tilstanden er stabil, opplyser Kongehuset.

Kongen skulle saman med kronprins Haakon ha delteke i markeringa av frigjeringsdagen og den nasjonale veterandagen på Akershus festning i ettermiddag. Han har måtte avlyse besøket. Kronprinsen deltek som planlagt.

– Det er ikkje endringar i kongens program utover at han ikkje stiller på Akershus i dag, fortel slottets assisterande kommunikasjonssjef Sven Gjeruldsen til Dagbladet.

Kong Harald skal etter planen seinare denne veka ta imot Italias president Sergio Mattarella på statsbesøk til Noreg.

Kong Harald skal etter planen ta i mot den italienske presidenten Sergio Mattarella på statsbesøk denne veka. Foto: GABRIEL MONNET / AFP

Fekk kunstig hjarteklaff

Statsminister Jonas Gahr Støre fortel til VG at han ønsker kong Harald god betring etter meldinga om at han er innlagd på Rikshospitalet med infeksjon.

Statsministeren ønsker kongen god betring. Her møtte dei to kvarandre i samband med regjeringsskifte i 2021. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Kongen som no er 86 år har vore mykje inn og ut av og ut av sjukehus dei siste åra. Han blei sist skrive ut frå Rikshospitalet i slutten av desember i fjor, også då med infeksjon.

Sist gong kongen blei operert var i 2021, då for ein skadd sene over høgre kne. Operasjonen var vellukka.

I oktober 2020 gjennomgjekk han ein operasjon for å bytte ut ein hjarteklaff.

Det var i 2005 at kongen fekk sett inn ein kunstig hjarteklaff for første gong. Slike hjarteklaffar har ei levetid på mellom 10 og 15 år, og der er derfor ikkje noko uvanleg i at ein slik må bytast etter noko tid.

I desember 2003 fekk kong Harald diagnosen kreft i urinblæra. Den 8. desember same år vart kreftsvulsten fjerna i det som legane karakteriserte som ein svært vellykka operasjon.