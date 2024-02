Reiselege mener malaysisk helsevesen har god standard

Kong Harald (87) er innlagt med infeksjon på et sykehus i Malaysia.

Kongehuset skriver at kongen får god oppfølging av både malaysisk og norsk medisinsk personell, men vil ikke si noe utover dette.

NRK har flere ganger tirsdag vært i kontakt med det offentlige sykehuset Sultanah Malihai i Langkawi, der det malaysiske nyhetsnettstedet Astro Awani har hevdet at den norske kongen er innlagt.

Flere medier har fått bekreftet at kongen oppholder seg der.

– Sykehusene i Malaysia skal være ganske bra. Så han vil bli tatt hånd om av kompetente folk Og vi må anta at de har sendt kongen til det beste som er å få, sier lege Gunnar Hasle, spesialist i infeksjonsmedisin med over 30 års erfaring.

STATSBESØK I FEBRUAR: Kong Harald holder tale under gallamiddagen på Slottet 13. februar til ære for Tanzanias president Samia Suluhu Hassan. Foto: Annika Byrde / POOL / NTB

– Er det en risiko å fly hjem?

– Det kommer an på hva slags symptomer han har og hvor dårlig han er. Men det vil i tilfelle være med et ambulansefly med alle fasiliteter.

– Det beste og enkleste er å behandle ham der han er, og reise hjem når han blir bedre. Jeg kan nesten ikke forestille meg en situasjon der det vil være bedre å være på et fly i 15–20 timer for å komme til Norge når han er i Malaysia der han kan få god helsehjelp, svarer Hasle.

VINTERFERIE: Kongen er på privat ferie i Malaysia sammen med dronningen.

Immunforsvaret svekkes med alderen

Gunnar Hasle sier på generelt grunnlag at den vanligste infeksjonen å få på reise er en akutt mage/tarm-infeksjon. Dette er mat- og vannbårne sykdommer som gir diaré.

Slottet har ikke opplyst hvilke symptomer kongen har.

Det er heller ikke kjent nøyaktig hvor lenge kongen har vært på reise.

Kong Harald har vært sykmeldt med infeksjon flere ganger tidligere.

I slutten av januar var kongen sykemeldt på grunn av en luftveisinfeksjon, men var tilbake på jobb etter noen dager.

I mai fjor ble kongen innlagt på Rikshospitalet, også den gangen fikk han behandling for infeksjon.

– Hvilken betydning har det at kongen er 87 år?

– Immunforsvaret vil bli dårligere med årene, sånn at en infeksjon kan få mye mer alvorlig forløp hos folk som er så gamle enn for en på 30-40, sier Hasle.

Professor: – Ikke la alder hindre deg

BRUKER KONGEN SOM EKSEMPEL: Professor emeritus Ingvard Wilhelmsen ved Universitetet i Bergen

Professor emeritus Ingvard Wilhelmsen ved Universitetet i Bergen har brukt kongen som eksempel overfor pasientene sine.

Han har også skrevet bok om kongens forhold til egen helse.

– At han reiser til Malaysia viser at han er tro mot sine egne holdninger, for eksempel at han er «frisk til det motsatte er bevist», sier Wilhelmsen.

– Jeg har inntrykk av at kongen lever så normalt som han kan med de begrensninger som det innebærer å være 87 år. Nå har han fått en infeksjon. Jeg vet jo ikke hva kongen tenker om det, men jeg tenker at det har han også fått i Norge, så han vet godt at han ikke er trygg noen steder.

– Det er heller ikke vi andre. Livets usikkerhet må vi alle leve med. Moralen er: ikke la alder hindre deg i å leve det livet du vil og kan leve. Så håper vi alle på det beste og noen av oss ber om at han må komme seg raskt, utdyper han.