Blant kongens mange arbeidsoppgaver, er det noen som er hans konstitusjonelle oppgaver. Det vil si de oppdragene som det står i Grunnloven at Norges konge er pliktig å utføre.

Kongen må i henhold til Grunnloven lede statsråd og foreta den høytidelige åpningen av Stortinget hver høst.

I tillegg er det slik at utenlandske ambassadører ikke kan jobbe som ambassadører i Norge før de har møtt kongen i såkalt høytidelig audiens.

Da leverer de et introduksjonsbrev til kongen, der det står hvem han eller hun er, samt en bekreftelse på at denne personen har fått i oppdrag å representere landet sitt i Norge. Først etter at brevet er avlevert, kan vedkommende fungere som ambassadør i Norge.