– Jeg er veldig imponert over kongen, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

– Mange i hans alder lever tilbaketrukne og avslappende liv. Han har en pliktfølelse som jeg tror at mange i Norge kjenner at betyr noe for oss.

NRK møter statsministeren på Slottsplassen. Han kommer rett fra statsråd på Slottet. Det er regjeringens ukentlige møte med kongen, der lover blir vedtatt og undertegnet.

I fjor ledet kong Harald statsråd 35 ganger.

En av kongens viktigste oppgaver er å lede statsråd. Statsråd holdes på Slottet hver fredag klokken 11, og både kongen og kronprinsen, som ofte også deltar, er kledd i uniform. Dette bildet er tatt i desember i fjor. Foto: Heiko Junge / NTB

– Han lever det han sier

I tillegg var 2023 fylt med en rekke andre oppgaver:

Til sammen gjennomførte kong Harald 431 arbeidsoppdrag i fjor.

Det viser NRKs gjennomgang av kong Haralds offisielle kalender, samt tall fra Slottet.

Valgspråket «Alt for Norge» ble fylt med gjerning og jobb for kongeriket også i kongens 87. år.

– Det sier noe om at han lever det han sier. Én ting er å si at du sitter med oppdraget hele ditt liv, men man kunne sett for seg at man så mindre til kongen etter hvert, sier Støre.

– Men mitt inntrykk er at han bruker både små og store anledninger og er tett på folk i hele landet.

Foto: Eskil Wie Furunes / NRK Foto: Eskil Wie Furunes / NRK Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Slik var kong Haralds arbeidsår i fjor:

I den offisielle kalenderen står kongen oppført med 270 poster i 2023. Det inkluderer blant annet reiser og besøk rundt i Norge, offisielle reiser utenlands, audienser på Slottet, statsråd, mottakelser og høytidelige audienser.

Han ledet statsråd 35 ganger, hvorav tre var ekstraordinært statsråd.

Han var ifølge Slottet på 53 besøk – det kan være for eksempel kommunebesøk eller et besøk til en bedrift. Kongen tok i desember imot Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj på Slottet. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Kong Harald hadde over 110 audienser og faste audienser. Alt fra Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og Natos generalsekretær Jens Stoltenberg til «vanlige folk» var på audiens hos kongen i fjor.

I tillegg tok kongen imot 32 utenlandske ambassadører i høytidelig audiens, mens 13 ambassadører var i avskjedsaudiens.

Kongen var på jobb utenlands i Danmark og Sverige.

Han var på 21 reiser og oppdrag i Norge utenfor Oslo.

Kong Harald hilste på mange av dem som var i Vevelstad kirke under kongeparets fylkestur i Nordland i fjor sommer. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Oppdragene i den offentlige kalenderen var fordelt på 120 ulike datoer, noe som vil si at kong Harald utførte offisielle oppdrag i snitt hver tredje dag gjennom hele året.

I tillegg kommer en rekke arbeidsoppgaver som ikke står i den offisielle kalenderen, som interne møter, intervjuer, forberedelser, brifer og så videre. Når vi inkluderer dem, hadde kongen totalt 431 oppdrag i fjor.

Kong Harald holder både audienser og driver mye av sitt daglige arbeid på kontoret på Slottet. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

– Disse tallene gir et bilde av en 87 år gammel konge som er en utøvende konge, sier Harald Stanghelle, forfatter av boken «Kongen forteller» og kommentator i Aftenposten.

– Han er ikke bare konge i navnet, men også i gavnet.

Dette er høytidelig audiens og avskjedsaudiens Ekspander/minimer faktaboks Før en ambassadør kan begynne jobben i Norge, er det én ting vedkommende må gjøre: Levere sine akkreditiver – et introduksjonsbrev – til kongen. I brevet står det hvem han eller hun er, og en bekreftelse på at denne personen har fått i oppdrag å representere landet sitt i Norge. Først etter at brevet er avlevert, kan vedkommende fungere som ambassadør i Norge. Det er dette møtet mellom kongen og ambassadøren som kalles høytidelig audiens. Det er en høytidelig seanse, og kong Harald er ikledd uniform når han mottar ambassadørene til en slik audiens. I 2023 kom det 32 nye ambassadører for å avlevere sine akkreditiver til kong Harald. Ambassadørene kan også komme til såkalt avskjedsaudiens når oppdraget deres er avsluttet.

Holdes oppdatert på situasjonen i Norge og i verden

Som tallene viser, utgjør audienser – møter – en stor del av kong Haralds arbeidsoppgaver.

Både forsvarssjefen, utenriksministeren og statsministeren er blant dem som jevnlig er i audiens hos kongen gjennom året.

Landets statsoverhode og øverstkommanderende holdes løpende orientert.

Kong Harald og statsminister Jonas Gahr Støre møtes ofte i både audienser og statsråd. Her er de på tribunen under cupfinalen for menn på Ullevål stadion i fjor. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Som utenriksminister pleide jeg å dele hva jeg hadde gjort den forrige uken, og hva jeg skulle i den neste, som en illustrasjon på hva Norge sto oppi, sier Støre.

– Nå som statsminister, snakker vi om den internasjonale situasjonen – krigen i Ukraina, Midtøsten, utviklingstrekk, og hvordan det påvirker oss. Og jeg deler også det som skjer innenriks i Norge.

Hva regjeringen gjør for å få prisstigningen ned, rentesituasjonen og om nordmenn vil få bedre økonomi er blant temaene statsministeren kan orientere kongen om, ifølge Støre.

Dette er en audiens Ekspander/minimer faktaboks En audiens hos kongen er rett og slett et møte med kongen. Ofte foregår møtene på kongens kontor, og ofte er det oppsatt at de skal vare i ett kvarter. I audiens tar kong Harald imot alt fra statsoverhoder til den lille gutten på seks år som sendte fanbrev til kongen. Ordet audiens stammer fra det latinske ordet for «å høre». Det å få audiens betyr altså det samme som å få en sjanse til å bli hørt, ifølge Kongehuset.no. I motsetning til i høytidlig audiens, når kongen er ikledd uniform, er han ikledd dress og slips i audienser.

Reiser, møter og besøk

I dag fyller kong Harald 87 år. Dagen feires privat, ifølge kommunikasjonssjef Guri Varpe på Slottet.

Kong Harald var stadig i aksjon under statsbesøket fra Tanzania i forrige uke. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Den neste tiden står kronprins Haakon oppført som kronprinsregent, en «kongevikar», i det offisielle programmet.

I perioden der kronprinsen er regent, er kongen på privat opphold i utlandet, opplyser Varpe til NRK.

Like før fødselsdagen tok kong Harald imot Tanzanias president på statsbesøk til Norge – et besøk som ble innledet på en uvanlig måte.

Det var bare ett av oppdragene kongens kalender har vært fylt med hittil i år.

Kong Harald i munter samtale med Tanzanias utenriksminister January Makamba under gallamiddagen på Slottet i forbindelse med statsbesøket fra Tanzania. Kong Harald var vert da president Samia Suluhu Hassan (på kongens andre side) og en stor delegasjon besøkte Norge i forrige uke. Foto: Annika Byrde / POOL / NTB

Ny måling: 64 prosent mener kongen ikke bør abdisere

Å reise rundt og møte folk der de bor, er det viktigste kongeparet gjør, har kong Harald sagt.

Også i år har kongeparet reiseplaner. Nye norske kommuner skal få kongelig besøk.

Foto: Eskil Wie Furunes / NRK Foto: Eskil Wie Furunes / NRK Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Kongens kalender fylles stadig med oppgaver også dette året.

– Jeg fastholder det jeg har sagt hele tiden; at jeg har avlagt en ed til Stortinget, og den varer livet ut.

Slik svarte kong Harald da han i forrige måned ble spurt om han har vurdert å gi fra seg tronen etter at hans tremenning i Danmark, dronning Margrethe, gjorde det.

Nå får kongen solid støtte av folket.

I en ny meningsmåling som Norstat har gjennomført for NRK, vil 64 prosent at kong Harald skal fortsette livet ut og ikke abdisere.

22 prosent mener det er på tide at han «gir seg» og gir tronen videre til kronprins Haakon.

Kongens tremenning, danske dronning Margrethe, overrasket mange da hun i sin nyttårstale kunngjorde at hun ville abdisere fjorten dager senere. Kong Harald har ingen planer om å gjøre det samme, sier han. Foto: Lise Aaserud / NTB

Harald Stanghelle er overrasket over at ikke flere nordmenn nå mener at kongen bør abdisere.

– Grunnen til det er det som skjedde i Danmark, da dronning Margrethe overraskende ga tronen fra seg. Det åpnet for at det kunne være mulig, sier Stanghelle.

Han påpeker parallellene mellom Norge og Danmark: Før dronning Margrethe ga tronen videre til sin sønn, hadde både Norge og Danmark to aldrende monarker som sa at de aldri skulle abdisere.

– Så gjør den ene det likevel. Plutselig ble det en mulighet, det ble nært også for oss. Så jeg er overrasket over at ikke flere svarer ja på at kong Harald burde abdisere nå. Det kan kongen ta til seg, sier Stanghelle.