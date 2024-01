KrF vil ha Solberg som statsminister: – God leder

Som første partileder på ikke-sosialistisk side går Bollestad nå ut med en tydelig tillitserklæring til Høyre-leder Erna Solberg.

Hun ser på Erna Solberg som en «god statsministerkandidat i 2025».

TILLIT: KrF-lederen sier hun har tillit til Solberg, trass i aksjesaken. Foto: William Jobling / NRK

– Erna var en god leder av regjeringen som KrF var en del av og en god statsminister for landet. Jeg tenker at hun også inn i framtiden er en person som kan skape trygghet og tillit, sier Bollestad til NRK.

– Men kontrollkomiteen på Stortinget har ikke ferdigbehandlet saken mot henne. Hvordan kan du gå ut og konkludere med tillit allerede nå?

– Nå snakker jeg om Erna som person, og så er det ting på utsiden som har vært ganske vanskelige, men allikevel, sånn jeg kjenner henne og sånn jeg har jobbet sammen med henne, sånn hun ledet regjeringen, har jeg tillit til at hun også kan gjøre det igjen, sier Bollestad og fortsetter:

– Og så skal jeg jo også lytte til kontrollkomiteen, men som person og leder, så har jeg tillit.

Erna Solbergs aksjesak Ekspander/minimer faktaboks * Rett etter valget i fjor ble det kjent at Erna Solbergs ektemann, Sindre Finnes, drev langt mer omfattende kjøp og salg av aksjer enn det som hadde vært kjent, i årene Solberg da var statsminister. * Finnes kjøpte og solgte aksjer og verdipapirer over 3000 ganger for cirka 125 millioner kroner. Økokrim vurderte om det var grunnlag for å åpne etterforskning for innsidehandel, men la saken til side fordi det ikke ble funnet noe som tydet på ulovligheter. * Solberg har likevel erkjent at hun har vært eller kan ha vært inhabil i flere saker som ble behandlet av regjeringen hun ledet i årene 2013-2021, blant annet den omfattende skattepakken som kraftig forbedret skattebetingelsene til oljebransjen. * Solberg-saken er fortsatt til behandling i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, men Høyres organer har allerede klargjort at Solberg har partiets fulle tillit til å fortsette som leder og statsministerkandiat.

KrFs støtte

Klokken 11 gikk KrF-lederen på talerstolen under partiets store mønstring av lokale tillitsvalgte, under det som kalles landskonferansen på Gardermoen.

Hun er innom temaene abort, eldreomsorg, bistand og voldsofre fra talerstolen.

– Med mindre det skjer et halvlite under på meningsmålingene, så har ikke jeg tenkt å bli statsminister. Sist vi satt i regjering satt vi under en stødig og kyndig ledelse av Erna Solberg. Hun ledet oss gjennom flere kriser, og jeg tenker spesielt på pandemien, sier Bollestad om Solberg fra talerstolen.

Hun sier det er naturlig for KrF å peke på Høyre som det største opposisjonspartiet, og at det er Solberg som i dag er leder av partiet.

– Ja, det gjør vi, fordi hun er leder av det største partiet på ikke-sosialistisk side. Og det er viktig for vår del.

– Så aksjesaken påvirker ikke din tillit til Erna Solberg?

– Klart at alle tenker på aksjesaken også, men hun tar ansvar for sitt lederskap, det er det som jeg tar utgangspunkt i. Og så skal jeg selvfølgelig ta hensyn hvis det kommer ting jeg ikke vet om, men der jeg er nå, så ser jeg at hun har en egenskap som kan skape trygghet og tillit.

Bollestad trekker også fra talerstolen fram aksjesaken, men sier hun mener det må være rom for nye sjanser når man tar ansvar for sine feil.

– Dermed stenger du også døra for Jonas Gahr Støre?

– Jeg er glad i Jonas også som person, men regjeringen har ikke møtt folks hverdag og utfordring på den måten som jeg skulle ønske.

Venstre på gjerdet

Erna Solberg var statsminister i åtte år fra 2013. I disse årene ledet hun en rekke ulike borgerlige regjeringskoalisjoner, men i Stortinget støttet hun seg hele tiden på Frp, KrF og Venstre.

Verken Frp eller Venstre har gått ut og sagt at de stiller seg bak Solberg som statsminister i en ny periode. Det vil heller ikke Venstre-leder Guri Melby gjøre i dag, når hun taler til sitt partis nest høyeste organ, landsstyret.

Det har hun allerede klargjort i et intervju med Aftenposten i anledning 140-årsjubileet til partiet hun leder, som er Norges eldste.

– Det er ganske mange som har en formidabel jobb å gjøre med å gjenreise tilliten, og det inkluderer Erna Solberg, sier Melby til avisen.

På spørsmål om hun anser seg selv som aktuell som statsministerkandidat, svarer hun som følger:

– Selv om det går bra på målingene, så må et parti ha større oppslutning enn 6 prosent for å få statsministeren. Så det er ikke realistisk akkurat nå.

Hva med Frp?

Da Fremskrittspartiet gikk ut av regjeringen Solberg, beskrev partileder Sylvi Listhaug det som å slippe ut av fengsel. Hun mener fortsatt den beste regjeringskoalisjonen var den første, som besto av Høyre og Frp alene.

Og motviljen mot å regjere sammen, har også lang historie i Venstre og KrF, der mange i begge partier knapt har ønsket å ta i Frp med ildtang.

På spørsmål om hun ønsker at Frp blir del av en ny regjering under Erna Solbergs ledelse, svarer Olaug Bollestad slik:

– Nå er det jo sånn at Sylvi selv har sagt at det var krevende da KrF var i regjering og de valgte å gå ut. Vi fikk veldig mye til sammen med Venstre og Høyre, og det er det viktige utgangspunktet for meg.

– Men du stenger ikke døra for Frp?

– Nei, men når de har vært så tydelige på at de ikke vil, så tenker jeg at det beste er å jobbe for det som er den største sannsynligheten.

Solberg: – Setter pris på de gode ordene

Høyre-leder Erna Solberg sier hun er enig med Bollestad om at Norge trenger en ny regjering.

– Jeg setter stor pris på de gode ordene fra Olaug Bollestad. Dette var en veldig hyggelig melding å stå opp til på en lørdag, skriver hun i en SMS til NRK gjennom pressesjef Cato Husabø Fossen.

Videre sier den tidligere statsministeren at de borgerlige partiene har de beste løsningene på folks problemer.

– Mitt håp er at vi i 2025 sammen kan klare å gi gode svar på det velgerne er opptatt av, nemlig politikken. Og også gi Norge en regjering som kan styre landet på en trygg og ansvarlig måte.

Stortingspolitiker Hans Andreas Limi i Frp. Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

Frps Hans Andreas Limi sier partiet har startet arbeidet med å avklare sin posisjon til statsministerkandidat i 2025.

– Vi skal gjøre alt vi kan for at dagens regjering skiftes ut i 2025. Men det holder ikke å kun skifte ut folk, vi må også ha en klar politisk kursendring, svarer nestleder og stortingsrepresentant for Frp, Hans-Andreas Limi, i en e-post til NRK sendt fra politisk rådgiver Kai Morten Terning.

Han vil ikke svare på NRKs spørsmål om hva han mener om Bollestads posisjon.

SV-leder Kirsti Bergstø sier i en SMS sendt fra presserådgiver Martin Grüner Larsen at hun stiller seg undrende til at KrF peker på Høyre.

– Ikke bare fordi det er en pågående sak i Stortingets kontrollkomite om svært alvorlige forhold rundt habilitet i Solbergs statsministerperiode. Men også fordi dagens stortingsflertall faktisk evner å få ned barnefattigdom. Folk trenger sterkere fellesskap, ikke økte økonomiske forskjeller med høyrepolitikk. Det hadde jeg håpet var viktig også for KrF, sier Bergstø.

Regjeringspartiene Sp og Ap ønsker ikke å kommentere saken.