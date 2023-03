Full ruskrangel mellom SV og Sp

– SV vil ha fullstendig frislepp i narkotikapolitikken, seier justispolitisk talsperson Else Marie Rødby i Senterpartiet.

– Det Senterpartiet foreslår er berre skadeleg symbolpolitikk. Vi veit at straff stigmatiserer, skyv folk vekk frå samfunnet og ikkje bidreg til mindre rusbruk, svarar SVs fremste justispolitikar, Andreas Sjalg Unneland.

Det dreg opp til raudgrøn rusfeide før landsmøta i SV og Senterpartiet i helga.

Bakgrunnen er den havarerte rusreforma til Solberg-regjeringa og rundskrivet frå Riksadvokaten i april 2021, som slår fast kva reglar som gjeld i tilfelle der politiet vil ransake enkeltpersonar som er mistenkte for å ha narkotika.

BEKYMRA: Senterpartiets Else Marie Rødby er bekymra for narkotikabruk blant unge og opnar for å gi politiet nye heimlar til å avdekkje ulovleg rus. Foto: Ragne B. Lysaker

Der Senterpartiet meiner politiet i praksis er fråtekne viktige verktøy for å avdekkje ulovleg bruk av rusmiddel, vil SV arbeide vidare for å avkriminalisere bruk og det å ha mindre mengder narkotika i lomma.

To univers

– Politiet manglar openbert verkemiddel til å avdekkje og forfølgje narkotikakriminalitet når vi ser at dei ikkje handterer desse sakene lenger, medan til dømes bruken av kokain blant unge aukar, seier Else Marie Rødby i Senterpartiet.

– Men her er vi jo grunnleggjande usamde med SV, som meiner at politiet nærast ikkje skal ha noko med narkotikakriminalitet å gjere i det heile, seier ho.

ÅTVARAR: SVs Andreas Sjalg Unneland er sterkt kritisk til Sps resolusjonsforslag som skal til behandling på landsmøtet i helga. Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

SV avviser denne framstillinga og seier politiet allereie har verktøy som gjer dei i stand til å slå ned på kriminelle nettverk.

– Senterpartiet sausar saman veldig mykje og prøver å skape eit bilete som er meir inspirert av TV-seriar som Miami Vice eller Døden på Oslo S, seier Unneland.

Vil gje politiet nye heimlar

På landsmøtet i Trondheim i helga skal Sp behandle ein resolusjon om ruspolitikk. Den seier at bruk og de å ha narkotika skal vere straffbart og tek til orde for å gje politiet nye lovheimlar for å avdekkje dette.

Også Senterungdommen har levert forslag til landsmøtet der det kjem fram at «hjelp og straff ikkje er motsetningar».

– Det er rett og viktig at rusavhengige blir følgt opp av helsetenesta, og at kommunane blir sikra midlar for å følgje opp dei som treng det.. Samtidig må innsatsen mot rusmiddelbruk styrkast, særleg blant unge, og rolla til politiet bør vere sentral i dette arbeidet, heiter det i forslaget frå Senterungdommen.

Senterpartiets rusforslag Ekspandér faktaboks Senterpartiet skal behandle et forslag til politisk resolusjon om ruspolitikk på landsmøtet i Trondheim til helgen. Redaksjonskomiteen i partiet har foreslått følgende: De som er rusavhengige skal møtes med helsehjelp og følges tett opp av helsevesenet.

Et forebyggingsløft om rus gjennom blant annet informasjonskampanjer og undervisningsopplegg skal prioriteres.

Bruk, besittelse og kjøp av narkotika skal fortsatt være straffbart.

Politiet må sikres lovhjemmel til å avdekke bruk, besittelse og salg av narkotika.

Politiet skal ha virkemidler til å drive godt forebyggende arbeid.

Politiet skal kunne benytte nødvendige tvangsmidler i møte med alvorlige narkotikasaker som involverer kriminelle nettverk.

Politiet igjen skal kunne ta spyttprøver ved mistanke om ruspåvirket kjøring.

Overføringene til kommunene må styrkes for å sikre tilstrekkelig oppfølging av utfordringer knyttet til rusmidler, og særlig rusbruk blant unge.

Det må legges vekt på forebygging og bygge opp ettervernet etter behandling. I tillegg har Senterungdommen fremmet et eget forslag, som blant annet inneholder følgende punkter: De som er rusavhengige skal følges tett opp av helsevesenet.

Besittelse og salg av narkotiske stoff skal fortsatt være ulovlig.

De som er over 18 år og blir tatt med narkotika, skal bøtelegges ut fra inntekt.

Alle mellom 15 og 18 år som blir tatt for besittelse eller bruk av narkotika skal innkalles til samtale med rådgiver. Ved manglende oppmøte pålegges sanksjoner. Alle i denne gruppen skal også tilbys ruskontrakt og oppfølging.

Oppfølgingen av pårørende må styrkes.

«Kunnskapslaust», er dommen frå SVs Andreas Sjalg Unneland. Han meiner det er godt dokumentert at straff ikkje verkar og seier politiet har alle dei verkemidla dei treng.

– Senterpartiet foreslår at politiet igjen skal kunne ransake, gå til kroppsleg undersøking, ta urinprøver og blodprøver av menneske som har små brukardosar. Det er eit kraftig inngrep mot befolkninga, og noko Riksadvokaten har sagt er ulovleg.

– Dette er politikk og praksis ein har prøvd i tiår, utan at det har hatt nokon effekt anna enn å stigmatisere og plage folk, seier han.

Undersøkte

Det er ikkje lett å gje eit eintydig svar på om spørsmålet om unge rusar seg meir enn før, eller ikkje. Men Faktisk.no gjorde eit forsøk i februar.

Redaksjonen såg på Ungdata-undersøkinga, den europeiske skuleunskoleundersøkinga og FHIs årlege spørjeundersøking om alkohol, tobakk og narkotika.

Ungdata-undersøkinga viser at dei fleste ungdommar ikkje bruker narkotika. Men undersøkinga viser også at dei siste ti åra har det vore ein liten, jamn auke i elevar på vidaregåande som seier dei har brukt narkotika.

Espad-undersøkinga viser at cannabisbruk blant 15–16-åringar auka fram mot 2019. Men narkotikabruken var merkbart høgare rundt tusenårsskiftet.

Undersøkinga til FHI, som er gjort i samarbeid med SSB, viser at kokainbruken blant unge har auka litt, medan bruken av andre stoff held seg stabil.

I ei rekkje medieoppslag den siste tida, ikkje minst i lokalaviser, har det kome påstandar om auka bruk av narkotika i fleire ungdomsmiljø.

I fleire tilfelle er politiet også kjelde til slike saker, noko riksadvokat Jørn Sigurd Maurud problematiserte under eit seminar om rapporten til det såkalla rolleforståingsutvalet tidlegare i år.

– Eg les desse presseklippa, særleg frå mindre lokalaviser som openbert ikkje har lese rapporten. Dei følgjer det same opplegget med «uroa», «narkotika fløymer over i bygda» - det er veldig lite kunnskapsbasert, sa Maurud ifølgje Dagbladet.

SA FRÅ: Riksadvokat Jørn S. Maurud meiner politiet i ei årrekkje har gått utover fullmaktene sine i forsøk på å avdekkje bruk og innehaving av ulovlege rusmiddel. Foto: Peter von Tangen-Jordan

Uroleg

Men Rødby i Senterpartiet er uroleg for narkotikabruken blant unge.

– Eg synest det er rart at SV ikkje er meir urolege. Elevar på vidaregåande skular slår også alarm. Dei fortel at terskelen for å prøve narkotika er lågare og at mange no trur at narkotika er legalisert, seier ho.

Unneland meiner Senterpartiet «prøver å skape eit bilete av eit handlingslamma politi og at rusbruken er ute av kontroll».

– Det ser vi ikkje igjen i realitetane, svarer Unneland i SV.

– Er det eit poeng for SV å få bukt med bruken av hasj og andre narkotiske stoff?

– Vi ønskjer at rusbruken i samfunnet skal vere så låg som råd. Men det er ein utopi å påstå at ein kan få eit rusfritt samfunn. Menneske kjem til å ruse seg. Då må vi sørgje for at det skjer på tryggast mogleg måte, seier han.

– Men for å kunne gje ungdommar helsehjelp så må ein avdekkje at dei rusar seg. Er ikkje politiet her ein nøkkel?

– Det er mange måtar å oppdage at ungdommar bruker ulovlege rusmiddel på. Og det som var forslaget i rusreforma, var at folk skulle få oppfølging av helsevesenet framfor at politiet skal gje folk bøter, prikkar på rullebladet og møte dei med straff.

Helsehjelp

Senterpartiets resolusjonsforslag tek til orde for at rusavhengige skal møtast med helsehjelp framfor straff.

– Den sender likevel eit tydeleg signal om at vi ikkje ønskjer avkriminalisering av narkotika og at vi derfor meiner at det å avdekke og etterforske narkotikakriminalitet framleis skal vere ei oppgåve for politiet.

– Bør politikarane endre reglane slik at rundskrivet frå Riksadvokaten ikkje lenger gjeld?

– Rundskrivet frå Riksadvokaten er ei juridisk vurdering som eg tenkjer at vi som stortingspolitikarar må respektere, seier Rødby.

Samtidig legg ho til at Stortinget har eit ansvar for å endre lova når utviklinga i samfunnet tilseier dette.

– Eg meiner vi no står i ei utvikling når det gjeld narkotika som vi må gjere noko med, seier Rødby.

Ho viser til førebyggings- og behandlingsreforma som regjeringa er i gang med.