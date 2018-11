Krekar ber om å få reisedokumenter til Italia

I forrige uke fikk mulla Krekar, eller Najumuddin Faraj Ahmad som han egentlig heter, besøk av to tjenestepersoner fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST) som overlevert et brev fra dommeren i Bolzano, helt nord i Italia. Domstolen har gitt Krekar en frist på ti dager på å innhente nødvendige reisedokumenter fra norske myndigheter. Det vil han forholde seg til, sier hans norske advokat.

– Vil samarbeide

FIKK BREV: Krekars advokat Brynjar Meling sier klienten vil gjøre som dommeren ba om og be norske myndigheter om å få gyldige reisedokumenter slik at han kan forklare seg i rettssaken i Italia. Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

– Han gjør det han har fått beskjed om. Så får vi ta en vurdering når vi ser om han har fått reisedokumenter om hvordan han ellers vil forholde seg, sier Brynjar Meling.

– Er Krekar interessert i å reise til Italia?

– Det kommer helt an på omstendighetene. Han har selv et ønske om at denne saken skulle bli iretteført i Norge. Han har ingenting å skjule og hvis italienerne fortsatt mener at dette er en rettssak mot ham, så har han sagt seg villig til å forklare seg fra Oslo tingrett via videolink. Han samarbeider slik som han alltid har gjort.

Krekar bor i Oslo og har ingen straffesaker mot seg i Norge nå. Han har ingen restriksjoner på oppholdssted og kan bevege seg tilnærmet fritt i Norge, men han har ikke pass eller andre gyldige reisedokumenter.

Verken Krekar eller noen av de fem andre tiltalte var til stedet de rettssaken mot dem startet i Bolzano 8. oktober. Krekar er tiltalt for å ha ledet et internasjonalt terrornettverk med tilknytning til IS, noe han nekter for. Krekar mener de kun ønsket å starte et lovlig kurdisk politisk parti.

Mangler gyldige reisedokumenter

VAKTHOLD: Væpnede vakter sørget for sikkerheten da rettssaken mot Krekar og fem andre tiltalte startet i Bolzano 8. oktober. Ingen av de tiltalte var til stedet i rettslokalet. Foto: Ines Margot Zander / NRK

På dag to i rettssaken vitnet politioverbetjent Geir Øvstedal fra PST om deres bidrag i Norge for den italienske etterforskningen. Da ble det tydelig for domstolen at Krekar ikke har mulighet til å reise ut av Norge, og derfor har gyldig fravær. De siste tre dagene av rettssaken ble derfor utsatt til 10. desember for å avklare dette.

Dommeren skrev et brev som tjenestepersonene fra PST skulle overlevere Krekar i Norge. I brevet ble han bedt om å forsøke å skaffe gyldige reisedokumenter fra norske myndigheter.

I desember 2006 ble Krekar ført opp på FNs terrorliste. Han har derfor ikke lovlige reisedokumenter. For at han skal kunne dra til Italia for å være til stede i rettssaken, må han fjernes fra denne listen.

Krekar har tidligere meddelt sin italienske forsvarer at han vil ha en garanti for at han får returnere til Norge, før han reiser til Italia for å forklare seg.

Vil kalle inn tidligere statssekretær som vitne

KAN MÅTTE VITNE: Vidar Brein-Karlsen (t.h.) gikk av som statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet i januar. Han jobbet under justisminister Anders Anundsen (Frp) da han var på møte om Krekar i Roma i juli 2014. Foto: Gry Traaen / Advokatbladet

NRK er kjent med at Brynjar Meling på vegne av sin klient også har bedt Krekars italienske forsvarer Enrica Franzini om å kalle inn flere vitner til rettssaken i Italia. I en e-post ber Meling om at tidligere statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Vidar Brein-Karlsen (Frp), hans tidligere italienske kollega statssekretær Cosimo Ferri og Norges tidligere ambassadør til Italia, Bjørn Grydeland, blir kalt inn som vitner.

Bakgrunnen er NRKs avsløring av at de tre deltok på et møte i Roma der en eventuell utlevering av Krekar ble diskutert den 7. juli 2014. Dette er et og et halvt år før Krekar og flere andre ble pågrepet i en samordnet europeiske aksjon i november 2015, som en del av den italienske saken.

– Det er helt naturlig at man ber om at Brein-Karlsen og hans italienske kollega blir ført som vitner i domstolen for å få avdekket dette politiske spillet som Krekar mener denne saken handler om, og ikke at han har gjort noe straffbart verken i Norge eller Italia, sier Meling.

MØTTE NORDMENN: Tidligere statssekretær Cosimo Ferri i det italienske Justisdepartementet, kan bli kalt inn som vitne i rettssaken mot Krekar. Foto: Sicurauto.it

Brein-Karlsen og hans italienske kollega holdt kontakten på e-post etter møtet.

– Hva tror du foregikk på dette møtet, siden du mener det er relevant for denne saken?

– Jeg registrerer at de i etterkant av møtet hadde oppnådd en så god tone at de gledet seg til å skåle i øl når Krekar satt i Italia og saken var ferdig, sier Meling.

Meling har flere ganger tidligere hevdet at den italienske etterforskningen er politiske motivert fra Norge for å oppfylle Fremskrittspartiets valgkampløfter om å få Krekar sendt ut av landet.

Krekars advokat mener Brein-Karlsen kan vitne i den italienske domstolen via videolink fra Oslo tingrett, eller ved at italienerne foretar et bevisopptak av ham i Norge.

Vidar Brein-Karlsen gikk av som Frps statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet i januar. Han svarer dette i en sms til NRK:

– Jeg var ikke klar over at Krekars advokat ønsker meg som vitne i denne saken før media gjorde meg oppmerksom på det. Jeg har ingen kommentar til dette utover at jeg avventer en eventuell formell begjæring.