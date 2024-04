Trafikkulykke i Sula

Politiet rykker ut til en trafikkulykke på E39 i Sula ved krysset Sulavegen og Sundevegen. Én bil er involvert, og det er meldt om store skader på bilen.

I en oppdatering like før klokken 09 skriver politiet at de er fremme på stedet og gjør undersøkelser. Det er foreløpig usikkert hvor mange personer som har vært involvert, og hvem som har kjørt bilen. Det er per nå ikke noe som tyder på alvorlige personskader, ifølge politiet.