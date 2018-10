Rettssaken mot mulla Krekar og hans angivelige terrornettverk i Italia, ble tirsdag blitt utsatt til desember.

Årsaken er at påtalemyndigheten vil ha Krekar til stede i retten for å avgi forklaring, og dommeren sier det nå skal sendes et brev til Krekar med en invitasjon.

Politioverbetjent Geir Øvstedal i Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) vitnet tirsdag i retten i Bolzano i Italia i saken mot mulla Krekar og hans angivelige terrornettverk.

Med en tolk ved sin side i rettssalen i Bolzano, startet Øvstedal med å klargjøre hva det er han har mulighet til å forklare seg om.

Totalt er seks personer tiltalt i den pågående saken, hvorav tre bor i Norge. Blant dem er mulla Krekar, som italiensk påtalemyndighet mener blant annet sto for utformingen av den komplekse organisasjonen fram til mars 2012, og rekrutterte medlemmer.

Tirsdag fortsatte rettssaken mot mulla Krekar og hans påståtte terrornettverk i Bolzano i Italia. Foto: Olav Døvik / NRK

Flere utsettelser

Det er nesten tre år siden mulla Krekar ble pågrepet på cella i Kongsvinger fengsel, siktet for å være lederen av et internasjonalt terrornettverk. Etter flere utsettelser de siste årene, startet rettssaken mot Krekar og fem andre menn i Bolzano i Nord-Italia mandag morgen.

Da vitnet tre polititjenestemenn i politienheten ROS (Raggruppamento Operativo Speciale), før det tirsdag var Øvstedals tur.

Politioverbetjenten tok for seg hva som er den nåværende statusen til Krekar og de to andre tiltalte som bor i Norge.

Ingen «norske» i Italia Ekspandér faktaboks Ingen «norske» i Italia To av de andre tiltalte i tillegg til Krekar, har tilhold i Norge. NRK har også vært i kontakt med en mann i begynnelsen av 40-årene som er bosatt i Østfold. Ifølge tiltalen har vært et fremtredende medlem av Rawti Shax siden 2009. Ifølge italiensk påtalemyndighet fungerte mannen en kommunikasjonsmedarbeider opp mot politiske partier og medier. Mannen hadde også kontakt med Krekar på cella i Kongsvinger fengsel etter pågripelsen. Mannen, som er norsk statsborger, nekter for anklagene. Han har tidligere sagt til NRK at han kun har intervjuet Krekar på grunn av sitt virke som journalist. Også en mann i 40-årene som er bosatt i Buskerud er nevnt i tiltalen, der det heter at han hadde til hensikt å utforme et «attentat-team» som skulle operere på europeisk jord. Mannen skal også ha blitt norsk statsborger siden anklagene fra italiensk påtalemyndighet ble kjent første gang. Mannens forsvarer Solveig Høgtun sier mannen nekter for å ha vært en del av nettverket. Kilde: NRK

Dommerne og påtalemyndigheten var da spesielt interessert i hvorvidt de tre kan bevege seg fritt ut av Norge.

Krekar har ikke reisedokumenter og har ikke ifølge Meling ikke fått forsikringer om at han kan returnere til Norge om han reise ut av landet.

Tiltalen

NRK har fått tilgang på rettsdokumenter som viser at italiensk påtalemyndighet har tatt ut en omfattende tiltale mot de seks.

Ifølge tiltalen, som er fra august i år, skal de tiltalte ha vært en del av en internasjonal, radikal fundamentalistbevegelse, kalt Rawti Shax eller Didi Nwe («Den nye veien» eller «Mot fjellet»).

I tiltalen heter det også at organisasjonen hadde et indirekte mål om å begå voldshandlinger på europeisk jord og vestlige mål, for å legge press på internasjonale myndigheter.