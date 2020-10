Kongen fortsatt under utredning

Sykmeldinga betyr at kronprins Haakon leder statsråd mandag 5. oktober.

Kronprinsen, som kalles kronprinsregent når han vikarierer for kongen, åpnet også det 165. storting på fredga i kongens fravær.

Kong Harald har vært sykmeldt etter at han 25. september ble lagt inn på Rikshospitalet. Tung pust var årsaken til innleggelsen, men koronasykdom ble utelukket.

Kongen tilbrakte tre dager på Rikshospitalet før han ble skrevet ut. Siden har han vært sykmeldt og til utredning for pustevanskene.

Også sykmeldt i januar

Kongen har ikke fastlege, men han har en lege han benytter fast. Bedkommende holder til på Rikshospitalet. Det var også der monarken var innlagt sist han var sykmeldt, i januar i år.

Han ble innlagt onsdag 8. januar etter å ha opplevd svimmelhet. Det ble ikke funnet alvorlig sykdom, men han var sykmeldt i to uker.

I tillegg var kong Harald sykmeldt noen dager like før jul i fjor på grunn av en virusinfeksjon. Da var det to år siden forrige sykmelding for kongen.