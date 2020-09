Slottet bekrefter: Kong Harald forlot sykehuset

Kongen er fremdeles sykemeldt ut denne uken, til og med 4. oktober, opplyser Slottet i en kort pressemelding.

Det opplyses også at sykehuset fortsetter utredningen.

Kongen ble innlagt fredag morgen på grunn av tung pust. Samtidig het det at Covid-19 allerede hadde blitt utelukket.

I løpet av fredagen ble det klart at Kongens tilstand hadde blitt bedre, men at han skulle bli på Rikshospitalet over helgen.

Kronprinsen overtar

Kongen, som fylte 83 år i februar, skulle ha ledet statsråd på slottet fredag. Kongen skulle etter planen også foreta den høytidelige åpningen av det 165. storting fredag 2. oktober

Kronprinsen har tatt over de faste postene etter at kong Harald ble innlagt.

Senere fredag opplyste dronning Sonja at det gikk bra med kongen og at han snart ville være på beina igjen. Dronningen var fredag til stede på et planlagt arrangement på Maihaugen i Lillehammer.

– Det ser ut som det går meget bra. Kongen selv er fornøyd og legen er fornøyd, sa dronning Sonja til pressen.

Fast lege

Kongen har ingen ordinær fastlege, men har sin faste lege på Rikshospitalet. Det er alltid dette sykehuset som behandler medlemmer av kongefamilien.

I januar var kongen innlagt på sykehus i en uke på grunn av svimmelhet. Da ble han skrevet ut, men var fortsatt sykmeldt en periode hjemmefra.

Kongen var også sykmeldt i desember. Da opplyste kronprins Haakon at det var på grunn av en virusinfeksjon.