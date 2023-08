En fersk rapport fra Norsk institutt for naturforskning viser at kommunenes planer i dag åpner for utbygging på store myrområder.

– Vi vil slå alarm om dette enorme utbyggingspresset.

Det sier SVs miljø- og energipolitiske talsperson, Lars Haltbrekken.

Lars Haltbrekken mener nye hyttefelt er en av de største truslene mot norsk natur. Foto: NRK

Rapporten viser at de største landarealene i framtiden vil gå til hytter, deretter boliger og så ulike former for næringsareal.

Haltbrekken mener naturen vil komme under et voldsomt press dersom kommunene bygger alle steder de ser mulighet for det.

En hytte under oppføring. Fritidseiendommer kan legge beslag på de største arealene i framtiden. Foto: Espen Bratlie / Samfoto

Graver i myra

I norske kommuners gjeldende arealplaner er det til sammen satt av 164 km² med myr til utbygging.

Det kan være noe etterslep som gjør at enkelte planer der myrområder er tatt bort, ikke er med. Men ifølge tidligere forskning kan også tallet være høyere enn det rapporten slår fast.

– Mens vi venter på et forbud mot nedbygging av myr, planlegges det altså storstilt nedbygging av myr i norske kommuner. Det er helt uholdbart, sier Une Bastholm fra MDG.

Une Bastholm er nestleder i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget. Foto: Tommy Iversen / Tommy Iversen

Hun viser til viktigheten av å bevare økosystemet.

– Myra er vårt viktigste naturlige flomvern, den binder karbon og bremser dermed klimakrisen, og den er leveområde for viktig biologisk mangfold, sier Bastholm.

Jobber med et forbud

I forbindelse med forhandlingene om statsbudsjettet for 2023 ba Stortinget regjeringen om å legge fram et forslag om forbud mot nedbygging av myr til utbyggingsformål.

– Vi forventer at regjeringen i forslaget om forbud sier klart fra om at det ikke er aktuelt å ta i bruk myrområder til hytter, sier Haltbrekken.

I budsjettforliket mellom Ap, SP og SV ble regjeringen bedt om å legge frem forslag om forbud mot nedbygging av myr til utbyggingsformål i løpet av 2023. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Helt enig, svarer klima- og miljøminister Espen Barth Eide til kravet.

Det er kommunene som skal si ja eller nei til utbygging. Barth Eide sier han har bedt kommunene om å se på planene på nytt.

– Jeg ser ingen gode grunner til å bygge hytter på myr. Det må unngås, og det har regjeringen sagt tydelig fra om i de nye nasjonale forventningene.

Statsråden mener de fleste kommuner i dag forstår hvor verdifull myra er for klima og natur og viser til at flere av planene som åpner for utbygging av myr, er gamle.

Klima- og miljøministeren mener kommunene i dag vet mer om myra sin verdi. Foto: EILIF ASLAKSEN / NRK

– I de nye nasjonale forventningene fra regjeringen til kommunes arealplanlegging ber vi kommunene om vurdere å endre tidligere godkjente planer for arealbruk som av hensyn til klima og naturmangfold.

– Dette er ikke minst aktuelt for planlagt utbygging på myr, som det nå må bli slutt på, sier Barth Eide.

Batholm mener det ikke er godt nok å be kommunene vurdere planer på nytt. Hun svarer at det i «beste fall er naivt at Barth Eide tror det holder å bare signalisere forventninger»

– Nettopp at planene har ligget der lenge blir ofte brukt som argument for å si ja når utbyggere kommer og banker på døra. Det er erfaringen til våre lokale folkevalgte, sier hun.

– Lokalpolitikere er under et voldsomt krysspress. Regjeringen kan gi beskjed til statsforvalterne om å stanse alle kommunale planer om bygging i myr umiddelbart, det bør de gjøre.

Myr får mer oppmerksomhet

KS svarer at det siden planene ble vedtatt har blitt større oppmerksomhet rundt funksjonene til myra.

Områdedirektør for samfunn, velferd og demokrati i KS, Helge Eide påpeker også at det, innenfor nasjonalt regelverk, må avveininger til.

– Med de mange hensyn som uansett må tas, vil det da kunne være enkeltvurderinger av at å si nei til å åpne for et samlet utbyggingsformål i arealplanene pga at det også berører myr, i for stor grad vil stoppe ønsket lokal samfunnsutvikling.

Han skriver videre at særlig små og til dels mellomstore kommuner har utfordringer med både kapasitet og kompetanse til å gjennomføre en «planvask» som i følge han ideelt sett ville vært ønskelig.