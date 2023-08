Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Halvparten av de spurte i de største kommunene med fjellhytter mener hyttebyggingen bør begrenses

82 prosent mener at hytteturistene samlet sett bidrar positivt til kommunen

Bare 12 prosent av de spurte i meningsmålingen mener hyttebygging er avgjørende for hva de skal stemme

I Vinje har det blitt bygd 5500 hytter og 1500–2000 nye tomter ligger inne i kommunens planer

Hyttebyggingen spiser stadig mer av natur og bygder, og splitter lokalbefolkningen.

I en fersk meningsmåling Norstat har gjort for NRK i ti kommuner med flest innlandshytter svarer 50 prosent at hyttebyggingen bør begrenses i årene framover.

Irja Godal som tok initiativ til hytteopprøret i Vinje i Telemark, er ikke overrasket.

– Til flere hytter det blir, til mer merker folk konsekvensene av det. I de hytterike kommunene begynner folk å se at nok er nok, sier Godal.

Irja Godal har valgt å engasjere seg i politikken i Vinje for å stoppe mer hyttebygging i kommunen. Foto: KEN MARCUS CHRISTENSEN / NRK

Hun stiller til valg for første gang på en tverrpolitisk liste for å bremse hyttebyggingen.

Samtidig mener 82 prosent at hytteturistene samlet sett bidrar positivt til kommunen.

For Andrei Stefan Ursu som driver eget firma i Vinje, betyr hytteturistene at det blir flere jobber.

For Andrei Stefan Ursu som driver eget firma i Vinje, betyr hyttebyggingen mye.

– Det er viktig å ha hytter her, og viktig å bygge slik det er nå. Det er jobber for alle og mange turister.

1022 innbyggere i disse kommunene er spurt i meningsmålingen:

Hol

Sigdal

Ringsaker

Trysil

Ringebu

Nord-Aurdal

Vinje

Sirdal

Oppdal

Orkland

Mener hyttene kommer for nærme

I Vinje er det bygd 5500 hytter. Men 1500–2000 nye tomter ligger inne i kommunens planer.

Det har ført til et opprør blant folk i bygda.

Nå har motstandere opprettet et politisk parti.

– Det gikk fra å være veldig positivt med flere folk i butikkene og mer å gjøre for håndverkere, til litt for mye trøkk i utmarksbeite og villreinområdet, og at hyttene kryper litt for nærme husveggene til folk, sier Irja Godal.

Målet er å få to-tre representanter inn i kommunestyret for å bremse hyttebyggingen.

– Det tar 15–20 år fra en plan blir laget og til du ser resultatet og begynner å kjenne det på kroppen. Da er det for seint. Derfor bør folk tenke seg om nå, sier hun.

Ordfører i Nord-Aurdal, Knut Arne Fjelltun (Sp), mener hyttene er viktige for kommunen.

Ordfører i Nord-Aurdal, Knut Arne Fjelltun. Foto: Arne Sørenes / NRK

– Vi har like mange hytter som vi har innbyggere i Valdres, så det er klart at de bidrar positivt til byggmestere, entreprenører, vaktmestertjenester og handelsnæring, sier han.

Han er likevel ikke overrasket over at mange på bygda mener at nok er nok.

– Det er signalene vi har hørt. Når det har blitt etablert en del hytter i et område, vil fokuset bli dit at en ønsker reduksjon og mindre hyttebygging, sier han.

Selv mener han at kommunen har plass til flere hytter, men i områdene som har hytter i dag.

– Jeg tror vi skal tenke oss godt om før vi tar hull på nye områder, sier han.

Påvirker bygdefolks hverdag

Marianne Singsaas ved Telemarksforskning forsker på konsekvensene av hyttebygging.

Seniorforsker Marianne Singsaas ved Telemarksforskning forsker på konsekvensene av hyttebygging. Foto: KEN MARCUS CHRISTENSEN / NRK

De største konfliktene kommer på de stedene hvor hytteutviklingen skjer i bygda, forteller seniorforskeren.

Selv om hyttebyggingen fører til mer handel og byggeaktivitet, legger det et veldig press på kommuneøkonomien, forklarer hun.

Lokalpolitikere må ta stilling til om de vil ha utbygging eller vern, påpeker Singsaas.

– Hytteturistene påvirker folks hverdag i bygda, både på jobb og på fritida. Det må kommunepolitikere ta på alvor.

Men forskeren ser en endring.

– Jeg opplever at mange kommuner har gått gjennom et stemningsskifte nå, hvor det er mer fokus på å bremse opp og se på hvilken fremtid vi har. Og hvilken bedre tid enn å ta det i en valgkampperiode.

I Norge er det nesten en halv million hytter, ifølge SSB.

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har regnet ut at det er satt av områder på størrelse med 200.000 fotballbaner til nye hytter.

– Hytteturistene er kjempetrivelige, de kommer igjen og igjen, sier Karin Hauge Knudsen.

Trenger hyttene

I Vinje mener mange at hyttene er viktige for kommunen.

– Vi trenger dem alle sammen. Det er en del av Rauland. Hvis ikke blir det ikke butikker her eller noen ting. Alt blir nedlagt, sier Karin Hauge Knudsen.

Bare 12 prosent av de spurte i meningsmålingen mener hyttebygging er avgjørende for hva de skal stemme, viser meningsmålingen.

Bjørg Dahle mener det er nok hytter nå, men at spørsmålet ikke er avgjørende for hva hun skal stemme.

For Bjørg Dahle er det ikke avgjørende.

– Hyttebygging er ikke så veldig viktig. Det er kjempefint at det er mange hytter, men jeg tror det er nok for min del, sier hun.

Den viktigste grunnen til Pensjonistpartiets gode resultat i hyttekommune-undersøkelsen skyldes framgang i den folkerike kommunen Ringsaker der partiet også hadde et godt valg i 2019