Kjersti Stenseng: – Kun fire personer har full oversikt over alle varslene

Torsdag kveld publiserte Nettavisen en sak om det de beskriver som et «internt notat» om varslene Arbeiderpartiet har mottatt om nestleder Trond Giske.

Kort tid etterpå meldte VG at partiledelsen avviste at dokumentet var utarbeidet av Ap. Også varslere VG har vært i kontakt med sier at gjengivelsen i notatet som Nettavisen publiserte, ikke er korrekt.

Fredag ettermiddag gjentar partisekretær Kjersti Stenseng sitt budskap overfor NRK:

– Dette er ikke et notat som Arbeiderpartiet, partikontoret eller noen av oss som har ansvar for å følge opp varslingssaker kjenner til, eller har noe med.

– Hvem er det som sitter på informasjonen fra varslerne?

– Den fulle oversikten over disse sakene er det kun partisekretær, assisterende partisekretær, partileder og en advokat som har, sier Stenseng.

Vil ikke svare på Giske-spørsmål

Det vil si Stenseng selv, assisterende partisekretær Kristine Kallset, partileder Jonas Gahr Støre og partiets advokat. Ifølge partisekretæren er det ingen andre enn disse fire som kjenner til samtlige detaljer knyttet til varslingssakene

– Den informasjonen tilhører oss.

– Men er det ingen andre enn de du nevner nå som har hatt tilgang på informasjonen i varslingene?

– Nei, det er ingen andre som har den oversikten over alle saker og den prosessen, enn de fire.

– Sitter Trond Giske selv på informasjon om innholdet i varslingene?

– Hva slags dialog og kommunikasjon vi har hatt med Giske i denne saken, det er internt, sier partisekretæren.

– Full konfidensialitet

Tidligere fredag skrev Stenseng på Facebook at beskrivelsene som gjengis i Nettavisens Giske-«notat» ikke er dekkende for innholdet i varslene som har kommet inn til partiet om Trond Giske.

– Vi kjenner ikke til hvem som eventuelt har laget det eller hvem som har kommet med den informasjonen, sier partisekretæren til NRK.

– Betyr det at det som står i dette notatet er mindre alvorlig enn det varslene egentlig er?

– Dette er alvorlige saker som vi behandler med full konfidensialitet, så jeg kommenterer ikke innholdet i sakene. Det vi er opptatt av nå er at de som har varslet skal beskyttes og at dette er konfidensielt.

– Når du sier at beskrivelsene i notatet ikke er dekkende, hva mener du med det?

– Det er et notat og en sak som vi overhodet ikke kjenner til. Det er vi på partikontoret som har ansvar for oppfølgingen og vi har ingenting med den saken å gjøre, sier Stenseng.

Mener andre må stå for innholdet

Hun mener det er svært uheldig at Nettavisen publiserer det de beskriver som «seks klager som blir behandlet som varsler på partikontoret».

– Dette er saker som skal behandles internt, det er noen få som sitter med oversikt over sakenes innhold, så det synes jeg er veldig uheldig, sier partisekretæren.

Hun sier hun ikke har noen formening om hvor eller hvem Nettavisens notat kommer fra.

– Som sagt: Det er ingenting som kommer fra partikontoret, det er ikke et notat som er produsert, eller innhold som har noe med oss å gjøre, så det har jeg ingen kommentar til.

– Men det er jo informasjon fra varslerne som er delt på en eller annen måte. Hva sier det om deres håndtering?

– Det jeg vil si er at innholdet som er publisert der må andre stå for, det kommer på ingen måte fra oss.

Trond Giskes rådgiver Bård Flaarønning har foreløpig ikke besvart NRKs henvendelse om saken.