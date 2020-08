Kilder til NRK: Raja sa til valgkomiteen at han vil bli Venstre-leder

Denne uken hadde valgkomiteen i Venstre samtaler med de fire aktuelle og potensielle kandidatene til ledervervet i partiet.

Sveinung Rotevatn annonserte før sommeren at han stiller til valg som partileder etter Trine Skei Grande.

I tillegg har både kulturminister Abid Raja, kunnskapsminister Guri Melby og næringsminister Iselin Nybø blitt trukket frem som kandidater til ledervervet, uten at de foreløpig har sagt offentlig om de vil eller ikke.

Vil stille

Nå forteller to sentrale kilder til NRK at Abid Raja i sitt møte med valgkomiteen på onsdag var tydelig på at han ønsker å bli partileder.

NRK har ikke klart å bringe på det rene om Raja samtidig stilte krav til hvordan innstillingen fra valgkomiteen skal se ut for at han formelt skal stille.

Det er derfor ikke kjent hva Raja gjør dersom han ikke blir innstilt som leder av flertallet i valgkomiteen.

Skulle så skje har han to valg: Han kan utfordre den som blir innstilt som partileder og ta en kampvotering på landsmøtet siste helgen i september - eller han kan la være.

Da valgkomiteen i vår innstilte på gjenvalg på Trine Skei Grande, før hun senere trakk seg, ble Abid Raja og Sveinung Rotevatn innstilt som hennes nestledere. De fleste kilder NRK snakker med regner det som selvsagt at den av de to som ikke blir partileder, eller eventuelt begge hvis en av kvinnene innstilles, blir innstilt som nestleder.

Avgjørende møte neste helg

Raja selv var ordknapp da han kom ut fra møtet med valgkomiteen på onsdag:

– Jeg er spent på hva de vil komme frem til, men hva jeg og valgkomitéen har pratet om blir mellom oss, sa han til pressekorpset som ventet utenfor.

Torsdag ble det kjent at valgkomiteens innstilling til ny Venstre-ledelse ikke kommer til å være klar denne uken. Komiteen har planlagt nytt, trolig avgjørende møte, neste helg.

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby, som av flere er pekt på som en potensielt samlende lederkandidat, hadde heller ikke mye å meddele da hun kom ut fra møtet med valgkomiteen onsdag kveld:

– Jeg har hatt en veldig hyggelig samtale med valgkomiteen. Det var fint, sa hun.

På spørsmål om hun er valgkandidat, svarte hun:

– Det som ble sagt, er mellom meg og valgkomiteen.