Fleirårig raigras er den viktigaste fôrgrasarten i Europa.

Med klimaendringane blir vekstsesongane lenger og temperaturane blir høgare. Det gjer det mogleg å nytte grasplanten i Noreg, i dei områda kor det er fôrproduksjon og husdyrbruk.

– Der er det tøff vinter, og klimaendringar kan og føre til meir tørke. Det har vi jo sett på Austlandet i vår, seier leiar for forskingsprosjektet EditGrass4Food i Noreg, Odd Arne Rognli.

Forskingsmiljøet på Norges miljø-og biovitenskapelige universitet (NMBU) prøver å finne ut om det er mogleg å tilpasse grasplanten til klimaet i framtida.

Forskar: Odd Arne Rognli er leiar for prosjektet. Foto: Anne Skifjeld / NRK

Dei ynsker å skape mutasjonar i gen som styrer korleis graset toler frost og tørke. Rognli viser fram to ulike variasjonar av planten med ulik toleranse for frost.

Dei brukar desse for å studere funksjonen til bestemte gen som er involvert i korleis planter toler frost.

– Vi muterer desse med genredigering, for å sjå kva effekt det har på frost og tørke.

Målet med prosjektet er ikkje å få plantene på marknaden. Prosjektet skal gi eit kunnskapsgrunnlag. Det kan brukast til å auke berekrafta i landbruket.

– Vi kan bruke denne informasjonen til å lage planter på tradisjonelt vis.

Prosjektet starta i 2021. Etter planen skal det vere fullført i 2024.

GRAS: Odd Arne Rognli visar fram to ulike grasplantar med ulike frosttoleranse. Foto: Anne Skifjeld / NRK Foto: Anne Skifjeld / NRK

Klimatilpassing

Genredigering er ein metode for å lage styrte genetiske endringar. Det inneber at ein kan bruke ei «gensaks» til å kunne klippe i DNA der ein ynsker det. Ein har denne saksa og eit molekyl som rettesnor. Teknikken gjer at ein kan styre det til heilt bestemte område i DNAet.

– Det å finne ønska mutasjonar i desse gena på andre måtar er svært vanskeleg. Genredigering er ein svært effektiv måte å finne ut korleis gen fungerer på, seier Rognli.

FELT: På ei åker veks NMBU fleire planter som del av ulike forskningsprosjektar. Foto: Anne Skifjeld / NRK

Den skil seg frå genmodifiserte organismar (GMO), ved at med GMO set ein inn eit stykke framand DNA heilt tilfeldig i genomen. Ein veit ein ikkje kva for gen det kunne forstyrre. Det er meir føreseieleg med genedigering.

Reint teknisk betyr det at genredigering kan brukast til mange fleire typar genetiske endringar, fortel seniorrådgjevar og biolog i Bioteknologirådet, Håvard Øritsland Eggestøl.

– Med tanke på klima er det spesielt interessant at ein kan klimatilpasse jordbruksplanter og husdyr. Til dømes ved å få stivare strå på kveita, seier Eggestøl.

FORSKING: Odd Arne Rognli jobbar på Senter for klimaregulert planteforsking på NMBU. Foto: Anne Skifjeld / NRK

Verda i endring

I starten av året godkjente regjeringa i Kina bruk av genredigerte matplanter i kommersiell bruk. Seinare letta og India på regelverket.

Målet er å gjere det lettare å ta det i bruk i jordbruket. Det skal auke forskinga på planter som er redigerte til å smake betre, vere resistente mot sprøytemidler og vere betre rusta for ei verda

som blir stadig varmare.

SPIRE: Fleirårig raigras som akkurat har byrja å vekse. Foto: Anne Skifjeld / NRK

– Det ser ut til at Kina vil ta ei leiande rolle i utviklinga av sjølve teknologien. På sikt kan det påverke den globale handelsbalansen, seier Eggestøl.

For Noreg vil det bli vanskelegare å få tak i produkt som er sertifisert GMO-fri, fortel Eggestøl. Ifølgje norsk lov så er genredigert mat GMO-mat. I Noreg har det fram til no vore slik at ingen har ynskt å selje genmodifisert mat, eller ta i bruk genmodifisert fôr.

GI KUNNSKAP: Forskingsprosjektet skal gi informasjon som kan brukast til å lage planter på tradisjonelt vis. Foto: Anne Skifjeld / NRK

Samstundes skjer det og ting nærare oss. I EU er det no eit politisk initiativ for å forsøke å endre lova knytt til dette. Frankrike, EUs største landbruksprodusent, har tidlegare uttrykt stønad for å handsame mat som er genredigert annleis enn GMO.

– Det er ein stor utfordring, spesielt for EU som hamnar bak i å ta i bruk ny teknologi. Det er ein verktøykasse som alle forskarar som jobbar med dette ynsker å bruke innanfor regulerte rammer, seier Rognli.

– Om EU definerer genredigerte planter på ei anna måte enn store deler av den globale marknaden, så vil det vere problematisk, seier Eggestøl.

POTETER: På senteret forskar dei og på poteter, for å gjere dei resistente mot soppsjukdommen tørròte. Foto: Anne Skifjeld / NRK

Krigen i Ukraina gjer og at ein viktig matprodusent kan vere ute av stand til å produsere mat som verda er avhengig av. Ein kan vere nøydd til å sjå andre stadar.

– Det kan vere det blir nødvendig med genmodifiserte fôrressursar i framtida, om krigen held fram, seier Eggestøl.

Framleis stor skepsis

Leiar i Greenpeace, Frode Pleym, er skeptisk til å sleppe genredigerte organismar ut på marknaden, sjølv om det kan gjere landbruket meir robust for klimaendringar. Organisasjonen er for å bruke det i forsking.

SKEPSIS: Miljøorganisasjonen Greenpeace meiner Genteknologilovens krav til samfunnsnytte, etikk og berekraft må bli vidareført. Foto: Anne Skifjeld / NRK

– Vi er optimistiske til teknologi, men her treng vi meir forsking. Vi veit altfor lite om genredigerte planter til at det skal vere trygt å bruke, seier Pleym.

Organisasjonen meiner det er ein risiko for at genredigerte planter kryssar seg med ikkje-redigerte planter.

– Det kan true det biologiske mangfaldet, vi står midt i ein naturkrise. Vi har ingen arter å miste. Det må kome meir forsking før vi kan vurdere å setje ut desse plantene i jordbruket.

Eggestøl seier ein risiko med genredigering er utilsikta endringar.

– Det er ein fare for at ein får endringar som ein ikkje meinte å få. Det er system for å luke ut dei endringane som skjer på feil stad, men det er alltid eit spørsmål om desse systema er gode nok, seier Eggestøl.

RAIGRAS: Eit større felt for å vekse fleirårig raigras Foto: Anne Skifjeld / NRK

Sjølv om ikkje planten dei forskar på Ås ikkje vil på marknaden, trur forskarane på NMBU at genredigering vil spele ei større rolle i framtida.

– Det avheng jo av korleis desse plantane blir regulerte, sånn at dei og blir tilgjengelege for land som Noreg utan store avgrensingar og kostnader, seier Rognli.