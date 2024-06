Norge, Tyskland, Danmark og Nederland inngår samarbeid – skal gi 100 Patriot-raketter til Ukraina

Norge, Tyskland, Danmark og Nederland deltar i et spleiselag om å sende 100 Patriot-raketter til Ukraina. Norge bidrar med 125 millioner euro.

Det skriver Forsvarsdepartementet i en epost til NTB. Enigheten ble først kunngjort av Tysklands forsvarsminister Boris Pistorius tirsdag.

– Jeg er veldig glad for at vi har fått til dette spleiselaget med allierte for å bidra med kritisk viktig luftvernkapasitet til Ukraina, sier Norges forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

Satsminister Jonas Gahr Støre kunngjorde i Stockholm i slutten av mai at Norge skal bidra med 2,7 milliarder kroner til luftverntiltak for Ukraina, hvor hoveddelen skal gå til et tyskledet initiativ for langtrekkende luftvern.

Det amerikanske Patriot er et luftvernsystem med lang rekkevidde.

(NTB)