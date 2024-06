Stor økning i svindel: Oppsøker eldre kvinner hjemme og utgir seg for å være politi

– Vi er veldig bekymret for at gjerningspersonen tar seg hjem hos eldre, sårbare mennesker, sier avsnittsleder Mikael Sorter ved Enhet vest i Oslo politidistrikt.

Det er ikke bare økningen, men særlig modusen politiet frykter.

Dødelige utfall

– De tar seg mer til rette og ikke er redde for å oppsøke fornærmede fysisk. Vi har også informasjon fra Sverige om at dette er blitt ganske vanlig modus. I flere tilfeller har det utviklet seg til fysisk håndgemeng, også med dødelig utfall, sier Sorter.

Mikael Sorter jobber ved Avsnitt for Etterforskning av Økonomisk kriminalitet Enhet Vest i Oslo. Foto: Trond A. Stenersen / NRK

En av de mest spesielle sakene kunne NRK fortelle om denne måneden.

To menn i 20-årene tappet kontoene til en 80 år gammel kvinne for flere millioner kroner etter at de hadde fått henne med til Dubai. Hun trodde svindlerne kom fra Økokrim.

Det er også flere saker i andre politidistrikt enn Oslo. Politiet i Oslo pågrep flere personer i april.

– Det er dessverre store mørketall. Det er mange saker som nok ikke blir anmeldt på riktig måte. I Oslo er vi klar over 20 tilfeller bare nå i år, sier Sorter.

Enker uten barn rammes

Også i Norges største bank har de god oversikt over transaksjoner og svindel, og hvilke konsekvenser dette i verste fall kan få.

Det ser at svindelaktørenes primærmål ser ut til å være eldre kvinner, ofte enker uten barn.

Sebastian Takle er leder for senter for cyberkriminalitet i DNB. Foto: Truls Alnes Antonsen / NRK

– Det vi ser her, er at de kriminelle tar et steg tilbake igjen. Til eldre metoder. Det er en ganske low-tech løsning på det som har blitt et ganske digitalt problem, sier Sebastian Takle i DNB.

Han leder senter for cyberkriminalitet i DNB og er bekymret for kundene sine.

Kjøpte Rolex til 150.000 kroner

Politiet sitter på flere overvåkningsvideoer som avslører flere av gjerningspersonene.

FALSK SKILT: Politiet tok også beslag i et falsk politiskilt i saken der flere menn bortførte en 80 år gammel kvinne til Dubai, og tappet millioner av kroner fra kontoene hennes. Foto: Politiet

– Det de viser, er gjerningspersoner som kommer hjem til fornærmede, presenterer seg som enten er fra politiet eller bankvesenet, og skal hjelpe fornærmede med å unngå en svindel. Men da i realiteten er de som svindler fornærmede, sier politioverbetjent Sorter.

Flere av videoene viser gjerningspersonene på gullsmed og elektroforretninger med ofrenes bankkort. De kjøper blant annet en Rolex-klokke til 150.000 kroner og flere av de dyreste iPhonene.

Likevel er det ikke her ofrene taper mesteparten av pengene.

Muldyr og kryptovaluta

– Utbyttet av disse bedrageriene er hovedsakelig kryptovaluta som havner i hendene til organiserte kriminelle, sier politioverbetjenten.

Han sier at det er helt tydelig for politiet at svindelen er godt organisert.

Politiet ser tilfeller av det som gjerne kalles et muldyr. En person som overfører ulovlig tjente penger mellom ulike kontoer og mottar en provisjon for å gjøre dette. De er altså pengeflyttere for kriminelle.

– De store beløpene går gjerne ut til muldyrkontoer, og så videre igjen til kryptovaluta. Det er mange personer som involverer seg i organisert kriminalitet ved å stille sine kontoer til disposisjon for disse kriminelle, og dermed sikrer utbytte, sier Sorter.