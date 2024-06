Tiltalt kvinnelig lærer slo tilbake mot elever: – De tafset og slo meg på rumpen

Tirsdag forklarte hun seg i rettssaken, hvor den kvinnelige læreren i 30-årene er tiltalt for å ha sendt nakenbilder og nakenvideoer av seg selv på Snapchat til fire av hennes egne elever på 13 og 14 år.

Ifølge tiltalen skal kvinnen deretter ha forsøkt å bestikke og true en av elevene.

– Jeg var redd noen skulle banke meg, og jeg ville ikke lenger gå på skolen, sa gutten i tilrettelagte avhør som ble vist i retten.

Kvinnen nekter straffskyld, og i forklaringen sin rettet hun mye av skylden mot de fornærmede guttene.

Vil vurdere nye avhør

Bergens Tidende skriver tirsdag kveld at rettssaken mot læreren kan bli utsatt, fordi det vurderes å be om at det blir tatt nye avhør av guttene.

Aktor i saken, politiadvokat Eli Valheim, sier til NRK at dette ikke er bestemt.

– Kvinnen kom med veldig mange påstander i dag om guttene, og imøtegikk deres forklaring. Det var da jeg sa at her kunne det blitt spørsmål om å ta nye avhør av guttene, sier Valheim.

Retten skal ta stilling til spørsmålet onsdag.

– Slik jeg ser det, har det neppe noen avgjørende betydning for straffesaken. Da måtte vi ha utsatt rettssaken, sier Valheim.

– Hvis man skal tro på det kvinnen kommer med, så burde man nok avhørt guttene igjen for å konfrontere med det kvinnen kommer med, sier Valheim.

Innrømmer salg av nakenvideoer

Kvinnen erkjente i retten tirsdag å ha sendt nakenvideoer av seg selv til flere personer, både til personer hun kjenner og folk hun hadde på Snapchat.

Noen av nakenbildene ble også solgt av kvinnen selv.

– Hvis jeg skal selge til noen, spør jeg alltid om legitimasjon. Men jeg kan jo ikke vite med sikkerhet om noen har brukt falsk legitimasjon.

Kvinnen mener videoer og bilder av henne har blitt delt av andre enn henne selv.

– Jeg har aldri selv delt disse filmene med de fornærmede. Selv om det er to og et halvt år siden, er dette noe jeg tenker på hver dag, sier kvinnen.

Det var bilde av førerkort kvinnen mottok før hun solgte bildene og videoene.

– Prøvde å tafse på meg

Sentralt i saken står også en del fysisk kontakt mellom læreren og elevene på skolen og hjemme hos kvinnen.

Læreren tilbakeviser at hun har sagt guttene kan ta på henne på en seksualisert måte.

– Jeg opplevde at guttene var upassende når det kom til kroppskontakt. De prøvde å tafse på meg og slo meg på rumpen, sier kvinnen i retten.

Valheim bekrefter at det er kommet frem i avhør av en av guttene at det var en annen elev som hadde slått kvinnen på rumpen.

– Utover det har vi ikke noen opplysninger, sier Valheim til NRK.

AKTOR: Politiadvokat og aktor Eli Valheim viste til flere Snapchat-videoer den kvinnelige læreren skal ha sendt til sine elever i første dag i retten. Foto: Oskar Rennedal / NRK

Ble venner på Snapchat

Kvinnen erkjenner i Hordaland tingrett at hun godtok guttene som venn på Snapchat, men at hun ikke var den som startet samtalene eller sendte bilder eller videoer.

Hun hevder dialogen til tider kunne være seksualiserende fra guttene sin side.

– Det var rare påfunn jeg ikke visste hvordan jeg skulle håndtere. Jeg svarte humoristisk for å ikke virke dømmende rundt det han delte med meg, sier kvinnen.

Hun forteller også at hun opplevde mye uvanlig aktivitet på Snapchat-profilen.

Hun hevdet hun ofte ble logget ut, og at stedsposisjonen hennes endret seg fra hvor hun befant seg.

– Hun mener dette har en annen forklaring enn at det er hun som har sendt bilde til ungene, sier Valheim.

– Hun har forklart at hun har blitt hacket, og det skal et vitne forklare seg om i morgen, sier hun.