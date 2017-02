Kaci Kullmann Five er død

– Det er med stor sorg Den Norske Nobelkomité har mottatt meldingen om at Kaci Kullmann Five er gått bort, skriver Nobelkomiteen i en pressemelding.

Kaci Kullmann Five var Høyres aller første kvinnelige leder, og ble leder av Nobelkomiteen i mars 2015, etter å ha vært medlem siden 2003.

– Det er usigelig trist at hun nå har måttet gi tapt for den sykdommen som rammet henne igjen i fjor høst, og som gjorde at hun måtte melde avbud til fjorårets fredsprisarrangementer. Kaci Kullmann Five innehadde en rekke verv innenfor det norske og svenske nobelsystemet. Hun gjorde en formidabel innsats og vil bli dypt savnet, skriver nestleder Berit Reiss-Andersen og sekretær Olav Njølstad på vegne av Nobelkomiteen.

Solberg: – En banebryter

Statsminister Erna Solberg beskriver Kullmann Five som en pioner i Høyre. Hun skriver på sin Facebook-side:

– Med henne har vi mistet et sterkt og varmt menneske og én av de mest markante og banebrytende, tidligere lederne i Høyre. Tankene mine går til Kacis nærmeste familie. Vi er mange i Høyre som tenker på dem nå.

Fortalte om kreftbehandlingen

Da Kullmann Five ble leder i Nobelkomiteen, fortalte hun åpent om kreftsykdommen.

– Jeg har vært gjennom trekvart år med behandling for brystkreft, og da var det ikke noe særlig hår å sette spennen i. Det måtte brystkreft til for å få meg til å slutte med den, sa Five til NRK i et intervju med Ukeslutt.

KARAKTERISTISK: Kaci Kullmann Five under Nobelkomiteens pressekonferanse i 2010. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Nå har jeg begynt å venne meg til å ha kort hår, og har begynt å like det. Kanskje jeg beholder det, sa Five.

Den tidligere Høyre-lederen og statsråden var siden gjennombruddet i politikken kjent for sin karakteristiske bobfrisyre – og hårspennen.

– Glad i livet

Til tross for sykdommen, fortalte Five at hun forsøkte å jobbe som før.

LEDER: Kaci Kullmann Five under fredsprisutdelingen i 2015. Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

– Jeg har prøvd å gjøre sykdommen til en minst mulig del av livet mitt, og har jobbet hele perioden med behandlinger. Jeg har lettet litt på antall verv, men tror ikke jeg har hatt forfall til noen møter. Jeg tok noen på telefon fordi jeg hadde lavt immunforsvar, sa Five.

– Jeg kjenner at jeg har vært gjennom en ganske tøff periode, og det tar tid å bygge opp den fysiske formen igjen, men jeg har alltid vært glad i livet og er ikke mindre glad i livet nå, fortalte hun.

– Profesjonalitet og varme

Nobelkomiteen skriver at de har mistet en samlende leder.

– Som leder var hun engasjert, inkluderende og løsningsorientert. Hun kombinerte profesjonalitet med humor og menneskelig varme. Med Kaci Kullmann Fives bortgang har komiteen mistet en klok og samlende leder, en kjær kollega og god venn. Våre tanker går i dag til ektemannen Carsten O. Five, deres barn og barnebarn, skriver Nobelkomiteen.

Bærumspolitiker

Five startet sin politiske karriere i Bærum, og satt i Bærum kommunestyre fra 1975 til 1982.

Fives gjennombrudd for det norske folk kom i NRKs TV-utspørring av Høyre foran stortingsvalget 1977. Der stilte hun som Unge Høyre-formann sammen med Høyres leder Erling Norvik. I denne utspørringen besvarte hun kompliserte, politiske spørsmål innenfor mange felt, og stilte til dels Norvik i skyggen.

I 1988 var hun midlertidig partiformann i Høyre, og i perioden fra 1991 til 1994 var hun partiets første kvinnelige partileder.

Opptatt av europeisk samarbeid

Som politiker var Kaci Kullmann Five spesielt opptatt av økonomisk politikk, likestillingsspørsmål og naturvern. Og hun ble en sterk pådriver for verningen av Stryn- og Gaular-vassdragene.

Hennes hovedarbeidsfelt ble likevel Norges forhold til det europeiske samarbeidet.

Kaci Kullmann Five frasa seg gjenvalg til Stortinget 1997 av familiære årsaker. Etter det har hun jobbet i det private næringsliv, blant annet som konserndirektør i Aker RGI. Hun har også vært både styreleder i Norges Eksportråd og nestleder i Statoil.

Kaci Kullmann Five giftet seg med redaktør Carsten O. Five i 1972, og sammen fikk de to barn.

«Kaci, min mamma»

Datteren Christina Five Berg (39) ga vinteren 2015 ut boka «Kaci, min mamma», der hun forteller om en mor som var mye borte.

– Mamma har vært en viktig bidragsyter til den likestillingen jeg nyter godt av i dag. Men samtidig føler jeg at jeg har betalt litt av prisen for den, sa datteren da boken kom ut.

Under arbeidet med å skrive boka lærte Christina mye om morens liv og bragder. Det førte til ny innsikt.

– Nå som jeg er blitt voksen, forstår jeg hennes kamp og ser alt hun har utrettet. I dag er jeg stolt av at hun er mammaen min, sa Christina Five Berg til TV2 i et intervju hun gjorde sammen med moren.